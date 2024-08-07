Францию довели до слёз! Гандбольная сборная потерпела шокирующее поражение за две секунды

Гандболисты сборной Франции уже праздновали победу и выход в полуфинал домашней Олимпиады в матче со сборной Германии. За 13 секунд до окончания основного времени французы вели в два мяча, но, к ужасу всей страны, для которой гандбол – второй вид спорта после футбола, проиграли.

Такого от мужской сборной Франции точно не ждали. Французы до старта турнира считались если не главными, то одними из главных претендентов на чемпионский титул. Но по ходу Олимпиады команда удивила своей игрой – медленной, даже монотонной. На групповом этапе дело дошло до того, что в последнем туре подопечным Гийома Жиля пришлось играть «матч смерти» с венграми – кто побеждал, тот и выходил в четвертьфинал.

Франция победила, оставив ещё больше вопросов. Неужели это всё, на что способна команда с россыпью мировых звёзд в составе? В четвертьфинале французы попали на одну из самых молодых, физически сильных и скоростных команд турнира – сборную Германии во главе с исландским мэтром Альфредом Гисласоном.

Немцы не отступили от своей скоростной, атакующей игры и в битве с французами. Но весь их задор, огонь гасился о богатейший опыт французов. Хозяева Олимпиады весь матч вели в счёте, и даже то, что немцы во второй половине второго тайма смогли отыграться, их не смутило. Лидер атак французской команды Дика Мем за 55 секунд до окончания второго тайма забросил свой очередной мяч, и его команда должна была выигрывать.

Вести 29:27, когда нужно всего лишь потянуть время, когда можно даже позволить себе пропустить – ну в любой другой ситуации для сборной Франции не составило бы труда довести игру до логичного завершения. Болельщики уже начинали считать секунды до окончания, когда супербомбардир немецкой команды Ренарс Усцинс с семиметрового сократил отставание до минимума.

Ну и что? 13 секунд до завершения, своё владение мячом – это победа! Как оказалось, нет. При розыгрыше с центра поля Дика Мем просто отдал мяч сопернику, Зебастиан Хайманн тут же отпасовал Усцинсу, и тот за две (!) секунды до окончания матча мощнейшим броском отправить мяч в сетку.

Дика Мем Фото: Alex Davidson/Getty Images

Овертайм, в котором игра шла мяч в мяч, завершился так же, как и основное время – Усцинс расстрелял ворота французов с девяти метров, отправив мяч точно в девятку. Бросок был такой силы, что вратарь даже не успел поднять руки. А полевые игроки французов, которые на руках должны были висеть у Ренарса, этого не сделали.

Удивительно, но французы за оставшиеся три секунды успели провести атаку и вывести на бросок Валентена Порта, который в падении отправил мяч в угол. А в этом углу его выловил голкипер Давид Шпет. Немцы пробились в полуфинал, оставив французов в слезах. Великий гандболист Никола Карабатич, мечтавший завершить карьеру в ранге четырёхкратного олимпийского чемпиона, так и не смог им стать. И уже не сможет.

Трибуны провожали его стоя. Аплодировали и соперники. Для сборной Франции пришло время обновления состава, а сборная Германии будет биться за медали.