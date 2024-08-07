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Расписание спортивных матчей 8 августа 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: Йокич сразится с Леброном за финал Олимпиады, а россияне — за медали
Михаил Георгиев
Спортивные события 8 августа
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Комментарии
Спорт 8 августа: смогут ли каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков принести стране медаль Игр в Париже? Смотрим и болеем вместе!

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Время в материале указано по Москве.

🥇🚣 12:20: Олимпиада-2024, гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка (мужчины), полуфинал и финал

Олимпиада 2024. Гребля на байдарках и каноэ
Мужчины. Каноэ-двойка. 500 м. 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 12:20 МСК
Не началось
Олимпиада 2024. Гребля на байдарках и каноэ
Мужчины. Каноэ-двойка. 500 м. Финал A
08 августа 2024, четверг. 14:30 МСК
Не началось

Интрига: смогут ли россияне доплыть до медалей?

Для российских каноистов Захара Петрова и Алексея Коровашкова четверг, 8 августа – самый важный день на Олимпиаде. У наших парней есть все шансы пробиться в финал каноэ-двоек и побороться за медаль. Запас у спортсменов есть, в полуфинал они вышли с преимуществом. Верим в то, что они смогут сначала выйти в финал, а затем и забрать медаль, в которую до начала Олимпиады не очень и верилось.

Как Захар Петров стал главной звездой российской гребли:
«Иностранцы офигеют от нас». Российский каноист сделал первый шаг к медали Олимпиады
«Иностранцы офигеют от нас». Российский каноист сделал первый шаг к медали Олимпиады

🏐 17:00: Бразилия — США, Олимпиада-2024, волейбол (женщины), 1/2 финала

Олимпийские игры (ж) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 17:00 МСК
Бразилия
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Бразилия проиграет хотя бы партию на этой Олимпиаде?

Бразилия пока что великолепна: ни одной проигранной партии в четырёх матчах. Но сборная США полна решимости выйти в финал, Польшу команда Карча Кирая просто снесла с дороги. Как же будет обидно бразильянкам, если первые же проигранные сеты приведут к краху олимпийской мечты!

Не все фавориты преодолели четвертьфинал:
Бошкович не сдюжила. Сербки едут домой и другие четвертьфиналы Олимпиады в волейболе
Бошкович не сдюжила. Сербки едут домой и другие четвертьфиналы Олимпиады в волейболе

🤾‍♀️ 17:30: Швеция — Франция, Олимпиада-2024, гандбол (женщины), 1/2 финала

Олимпийские игры (ж) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 17:30 МСК
Швеция
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: французские гандболистки отыграются за мужчин?

Женская сборная Франции — теперь единственная гандбольная надежда французских болельщиков. Мужская команда в драматичном четвертьфинале проиграла немцам, а вот женская просто железным шагом марширует в финал. Француженки превосходят шведок в классе, и если проиграют, то только сами себе. Но и такое бывает.

Француженки выиграли ЧМ-2023 и догнали сборную СССР:
«Я никогда не забуду этот матч!» Чем закончился женский чемпионат мира по гандболу — 2023
«Я никогда не забуду этот матч!» Чем закончился женский чемпионат мира по гандболу — 2023

⚽️ 18:00: Египет — Марокко, Олимпиада-2024, футбол (мужчины), матч за третье место

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
08 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Египет U23
Не начался
Марокко U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто заберёт бронзу ОИ?

В матче за бронзу на олимпийском футбольном турнире сыграют две сборные из Африки. Египет и Марокко уступили в полуфиналах Франции и Испании соответственно. Теперь же они зарубятся за медали. Выделить фаворита тяжело, так как обе команды классно показали себя на ОИ. Тем интереснее, чем же завершится встреча.

Как в полуфинале Египет уступил хозяйке Олимпиады:
Франция летела мимо финала домашней Олимпиады. Но всё перевернуло решение судьи
Франция летела мимо финала домашней Олимпиады. Но всё перевернуло решение судьи

🏀 18:30: Франция — Германия, Олимпиада-2024, баскетбол (мужчины), 1/2 финала

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 18:30 МСК
Франция
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: домашние стены помогут французам выйти в финал?

Германия в первой четверти матча с Грецией потрепала нервишки всем своим фанатам. Бундестим выглядела крайне слабо и уступила её со счётом 11:21, но затем преобразилась и выиграла в итоге матч. Франции же в четвертьфинале предстояло сыграть с одним из претендентов на медали – Канадой. Хозяйка Олимпийских игр довольно сенсационно обыграла сборную из Северной Америки. Это при том, что лидер французов Виктор Вембаньяма полностью провалил встречу. Удастся ли подопечным Венсана Колле на этот раз одолеть чемпионов мира и пробиться в финал?

Что творилось в матче Франции и Канады:
Громкая сенсация на Олимпиаде! Вембаньяма провалился, но Франция победила фаворита
Громкая сенсация на Олимпиаде! Вембаньяма провалился, но Франция победила фаворита

⚽️ 21:00: «Панатинаикос» — «Аякс», Лига Европы, третий квалификационный раунд, первый матч

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 августа 2024, четверг. 21:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Аякс» приблизится к групповому этапу ЛЕ?

«Аякс» находится в кризисе относительно последних лет. Команда уже два сезона не выигрывает чемпионат и во второй раз пропустит групповой этап ЛЧ. Но есть возможность попасть в основной раунд Лиги Европы. До него осталось две стадии. В третьем квалификационном раунде амстердамцы сыграют с «Панатинаикосом». Первый матч состоится в Греции: если «Аякс» добудет хороший результат, то сильно приблизится к раунду плей-офф.

Как же много «Аякс» зарабатывает на продажах!
5 клубов, заработавших больше всех на трансферах за последние 10 лет
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5 клубов, заработавших больше всех на трансферах за последние 10 лет

🏐 21:00: Турция — Италия, Олимпиада-2024, волейбол (мужчины), 1/2 финала

Олимпийские игры (ж) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 21:00 МСК
Турция
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: способна ли Турция ещё на один подвиг?

Турчанки наконец-то показали свой лучший волейбол, победив Китай. 42 очка набрала Мелисса Варгас! Но теперь соперник ещё серьёзнее. Сборная Италии выключила даже Тияну Бошкович, которой не сильно помогли партнёры по команде. Как будет в полуфинале?

До олимпийского рекорда Варгас не хватило всего двух очков:
Турецкая волейболистка Варгас набрала 42 очка в матче 1/4 финала Олимпиады с Китаем

🥇🏃‍♂️ 21:30: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, бег 200 м (мужчины), финал

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. 200 м. Финал
08 августа 2024, четверг. 21:30 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Лайлз замахнуться на рекорд Болта?

Американец Ноа Лайлз совершенно удивительным образом выиграл 100-метровку в Париже, на пять тысячных секунды опередив ямайца Кишейна Томпсона. На дистанции вдвое длиннее Ноа вновь фаворит, но и соперники тоже сильны. Сможет ли Лайлз замахнуться на рекорды Усэйна Болта, который на Олимпиадах выигрывал и 100 м, и 200 м, и эстафету?

Как шоумен Лайлз стал олимпийским чемпионом:
Сумасшедший финал 100-метровки на Олимпиаде! Судьбу золота решили 0,005 секунды
Сумасшедший финал 100-метровки на Олимпиаде! Судьбу золота решили 0,005 секунды

🏀 22:00: США — Сербия, Олимпиада-2024, баскетбол (мужчины), 1/2 финала

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Йокичу удастся остановить главного претендента на золото?

Сборная Сербии под руководством Светислава Пешича подарила нам историческое выступление в четвертьфинале Олимпийских игр. Сербы уступали Австралии с разницей в 24 очка, но одержали победу и пробились в полуфинал, где и сыграют с США. Американцы, естественно, являются главным претендентом на золотые медали в Париже. Команда во главе с Леброном Джеймсом, Кевином Дюрантом и Стефеном Карри сминает одного соперника за другим. Удастся ли действующему MVP НБА Николе Йокичу удивить соперника?

Уникальный матч на Олимпиаде:
Исторический камбэк Сербии. Йокич был на волоске от вылета с Олимпиады в Париже!
Исторический камбэк Сербии. Йокич был на волоске от вылета с Олимпиады в Париже!

🥇🏃‍♂️🚧 22:25: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, бег с барьерами 400 м (женщины), финал

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Женщины. 400 м с барьерами. Финал
08 августа 2024, четверг. 22:25 МСК
Не началось

Интрига: кто победит в главном противостоянии года?

Американка Сидни Маклафлин-Леврон против нидерландки Фемке Бол — самое, возможно, ожидаемое противостояние года. Маклафлин — рекордсменка мира, которая обновила своё достижение совсем недавно. Любимица болельщиков Бол — постоянно прогрессирует, она стала второй спортсменкой в истории, кто на длинных барьерах разменял 51 секунду. Это просто невозможно пропустить.

Американка установила фантастический мировой рекорд:
Американка Маклафлин пробежала круг с барьерами с нереальным временем! Фантастика какая-то
Американка Маклафлин пробежала круг с барьерами с нереальным временем! Фантастика какая-то

🤾‍♀️ 22:30: Норвегия — Дания, Олимпиада-2024, гандбол (женщины), 1/2 финала

Олимпийские игры (ж) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:30 МСК
Норвегия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Норвегия преодолеть проклятие полуфинала? России же нет

На двух Олимпиадах подряд сборная Норвегии с суперзвёздами мирового женского гандбола в составе останавливалась на стадии полуфинала. Но и в Рио-де-Жанейро, и в Токио норвежки проигрывали сборной России. Драматичнейшие матчи становились украшениями турниров. В Париже российской команды нет, а противостоять норвежкам будут датчанки.

Россия драматично прорвалась в финал Олимпиады, обыграв Норвегию
Россия прорвалась в финал Олимпиады! Наши девушки продолжают золотую сказку?
Россия прорвалась в финал Олимпиады! Наши девушки продолжают золотую сказку?

🥇🏃‍♂️🚧 22:45: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, бег с барьерами 110 м (мужчины), финал

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. 110 м с барьерами. Финал
08 августа 2024, четверг. 22:45 МСК
Не началось

Интрига: кто остановит Холлоуэя?

Американец Грант Холлоуэй — безоговорочный фаворит барьерного спринта. Хотя на американском отборе соперники были близко. Но в финале Олимпиады может случиться всякое. Чуть ниже, чем обычно, опустил ногу во время преодоления барьера — и вместо олимпийского золота —падение. Но сможет ли остановить Гранта не барьер, а человек?

Удивительные результаты в барьерном спринте на отборе в США:
На олимпийском отборе в США призёры установили рекорд на дистанции 110 м с барьерами
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