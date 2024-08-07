Спорт 8 августа: смогут ли каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков принести стране медаль Игр в Париже? Смотрим и болеем вместе!

Топ-события четверга: Йокич сразится с Леброном за финал Олимпиады, а россияне — за медали

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🥇🚣 12:20: Олимпиада-2024, гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка (мужчины), полуфинал и финал

Интрига: смогут ли россияне доплыть до медалей?

Для российских каноистов Захара Петрова и Алексея Коровашкова четверг, 8 августа – самый важный день на Олимпиаде. У наших парней есть все шансы пробиться в финал каноэ-двоек и побороться за медаль. Запас у спортсменов есть, в полуфинал они вышли с преимуществом. Верим в то, что они смогут сначала выйти в финал, а затем и забрать медаль, в которую до начала Олимпиады не очень и верилось.

🏐 17:00: Бразилия — США, Олимпиада-2024, волейбол (женщины), 1/2 финала

Интрига: Бразилия проиграет хотя бы партию на этой Олимпиаде?

Бразилия пока что великолепна: ни одной проигранной партии в четырёх матчах. Но сборная США полна решимости выйти в финал, Польшу команда Карча Кирая просто снесла с дороги. Как же будет обидно бразильянкам, если первые же проигранные сеты приведут к краху олимпийской мечты!

🤾‍♀️ 17:30: Швеция — Франция, Олимпиада-2024, гандбол (женщины), 1/2 финала

Интрига: французские гандболистки отыграются за мужчин?

Женская сборная Франции — теперь единственная гандбольная надежда французских болельщиков. Мужская команда в драматичном четвертьфинале проиграла немцам, а вот женская просто железным шагом марширует в финал. Француженки превосходят шведок в классе, и если проиграют, то только сами себе. Но и такое бывает.

⚽️ 18:00: Египет — Марокко, Олимпиада-2024, футбол (мужчины), матч за третье место

Интрига: кто заберёт бронзу ОИ?

В матче за бронзу на олимпийском футбольном турнире сыграют две сборные из Африки. Египет и Марокко уступили в полуфиналах Франции и Испании соответственно. Теперь же они зарубятся за медали. Выделить фаворита тяжело, так как обе команды классно показали себя на ОИ. Тем интереснее, чем же завершится встреча.

🏀 18:30: Франция — Германия, Олимпиада-2024, баскетбол (мужчины), 1/2 финала

Интрига: домашние стены помогут французам выйти в финал?

Германия в первой четверти матча с Грецией потрепала нервишки всем своим фанатам. Бундестим выглядела крайне слабо и уступила её со счётом 11:21, но затем преобразилась и выиграла в итоге матч. Франции же в четвертьфинале предстояло сыграть с одним из претендентов на медали – Канадой. Хозяйка Олимпийских игр довольно сенсационно обыграла сборную из Северной Америки. Это при том, что лидер французов Виктор Вембаньяма полностью провалил встречу. Удастся ли подопечным Венсана Колле на этот раз одолеть чемпионов мира и пробиться в финал?

⚽️ 21:00: «Панатинаикос» — «Аякс», Лига Европы, третий квалификационный раунд, первый матч

Интрига: «Аякс» приблизится к групповому этапу ЛЕ?

«Аякс» находится в кризисе относительно последних лет. Команда уже два сезона не выигрывает чемпионат и во второй раз пропустит групповой этап ЛЧ. Но есть возможность попасть в основной раунд Лиги Европы. До него осталось две стадии. В третьем квалификационном раунде амстердамцы сыграют с «Панатинаикосом». Первый матч состоится в Греции: если «Аякс» добудет хороший результат, то сильно приблизится к раунду плей-офф.

🏐 21:00: Турция — Италия, Олимпиада-2024, волейбол (мужчины), 1/2 финала

Интрига: способна ли Турция ещё на один подвиг?

Турчанки наконец-то показали свой лучший волейбол, победив Китай. 42 очка набрала Мелисса Варгас! Но теперь соперник ещё серьёзнее. Сборная Италии выключила даже Тияну Бошкович, которой не сильно помогли партнёры по команде. Как будет в полуфинале?

До олимпийского рекорда Варгас не хватило всего двух очков: Турецкая волейболистка Варгас набрала 42 очка в матче 1/4 финала Олимпиады с Китаем

🥇🏃‍♂️ 21:30: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, бег 200 м (мужчины), финал

Интрига: сможет ли Лайлз замахнуться на рекорд Болта?

Американец Ноа Лайлз совершенно удивительным образом выиграл 100-метровку в Париже, на пять тысячных секунды опередив ямайца Кишейна Томпсона. На дистанции вдвое длиннее Ноа вновь фаворит, но и соперники тоже сильны. Сможет ли Лайлз замахнуться на рекорды Усэйна Болта, который на Олимпиадах выигрывал и 100 м, и 200 м, и эстафету?

🏀 22:00: США — Сербия, Олимпиада-2024, баскетбол (мужчины), 1/2 финала

Интрига: Йокичу удастся остановить главного претендента на золото?

Сборная Сербии под руководством Светислава Пешича подарила нам историческое выступление в четвертьфинале Олимпийских игр. Сербы уступали Австралии с разницей в 24 очка, но одержали победу и пробились в полуфинал, где и сыграют с США. Американцы, естественно, являются главным претендентом на золотые медали в Париже. Команда во главе с Леброном Джеймсом, Кевином Дюрантом и Стефеном Карри сминает одного соперника за другим. Удастся ли действующему MVP НБА Николе Йокичу удивить соперника?

🥇🏃‍♂️🚧 22:25: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, бег с барьерами 400 м (женщины), финал

Интрига: кто победит в главном противостоянии года?

Американка Сидни Маклафлин-Леврон против нидерландки Фемке Бол — самое, возможно, ожидаемое противостояние года. Маклафлин — рекордсменка мира, которая обновила своё достижение совсем недавно. Любимица болельщиков Бол — постоянно прогрессирует, она стала второй спортсменкой в истории, кто на длинных барьерах разменял 51 секунду. Это просто невозможно пропустить.

🤾‍♀️ 22:30: Норвегия — Дания, Олимпиада-2024, гандбол (женщины), 1/2 финала

Интрига: сможет ли Норвегия преодолеть проклятие полуфинала? России же нет

На двух Олимпиадах подряд сборная Норвегии с суперзвёздами мирового женского гандбола в составе останавливалась на стадии полуфинала. Но и в Рио-де-Жанейро, и в Токио норвежки проигрывали сборной России. Драматичнейшие матчи становились украшениями турниров. В Париже российской команды нет, а противостоять норвежкам будут датчанки.

🥇🏃‍♂️🚧 22:45: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, бег с барьерами 110 м (мужчины), финал

Интрига: кто остановит Холлоуэя?

Американец Грант Холлоуэй — безоговорочный фаворит барьерного спринта. Хотя на американском отборе соперники были близко. Но в финале Олимпиады может случиться всякое. Чуть ниже, чем обычно, опустил ногу во время преодоления барьера — и вместо олимпийского золота —падение. Но сможет ли остановить Гранта не барьер, а человек?