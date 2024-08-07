Уникальный кадр с Олимпиады: так выглядит одна тысячная секунды, решившая судьбу гонки

В велогонках на треке такие разрывы, что даже Формула-1 отдыхает.

Судьбу золотой медали в беге на 100 м на Олимпиаде в Париже решили 0,005 секунды. Но в другом виде спорта на Играх-2024 разрыв был ещё меньше. В спринтерском заезде в велогонках на треке победителя и проигравшего разделила 0,001 секунды! И эта тысячная не позволила спортсмену пройти в следующую стадию.

В 1/8 финала мужского спринта схлестнулись бывший россиянин Михаил Яковлев, который сейчас представляет Израиль, и британец Хамиш Тёрнбулл. Силы соперников были абсолютно равными, и судьи долго смотрели, кто же финишировал первым. В итоге электроника определила, что Тёрнбулл был быстрее на одну тысячную секунды.

Рассмотреть это мгновение невозможно даже на фотофинише, но британец напрямую прошёл дальше, а израильский велогонщик отправился в утешительные заезды, где тоже проиграл. Уже не одну тысячную, а вполне ощутимые десятые доли секунды. Вот так мгновение, которое невозможно ни ощутить, ни заметить, решило олимпийскую судьбу спортсмена, который ради Игр-2024 сменил спортивное гражданство.

Михаил Яковлев Фото: Tim de Waele/Getty Images

Велогонки на треке настолько жёсткие в плане разрывов, что даже Формула-1 отдыхает. И на фоне того, что случилось в велоспорте, пять тысячных на 100-метровке кажутся уже большим разрывом.