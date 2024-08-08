Важный момент для российского спорта: ждём медали от гребцов. Расписание 13-го дня ОИ-2024

Сегодня, 8 августа, в Париже разыграют 25 комплектов наград летних Олимпийских игр 2024 года в 12 различных видах спорта: боксе, лёгкой атлетике, спортивном скалолазании, прыжках в воду, тяжёлой атлетике, велоспорте, парусном спорте, тхэквондо, плавании на открытой воде, гребле на байдарках и каноэ, хоккее на траве и спортивной борьбе.
В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ состоятся полуфинал и финал с участием российского тандема каноистов Алексея Коровашкова и Захара Петрова. Старт в квалификации у каноисток возьмёт и Олеся Ромасенко.
Следить за россиянами можно с 11:30 мск. Финал – в 14:30.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований Олимпиады-2024 в Париже на 8 августа.
8 августа, четверг. День 13-й. Расписание финалов
8:30. Плавание. Женщины. Открытая вода. 10 км;
13:54. Спортивное скалолазание. Мужчины. Скорость;
14:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойки. 500 м;
14:40. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарки-четвёрки. 500 м;
14:50. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарки-четвёрки. 500 м;
16:00. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м;
16:00. Тяжёлая атлетика. Женщины. 59 кг;
16:40. Парусный спорт. Мужчины. Кайт;
17:40. Парусный спорт. Женщины. Кайт;
20:00. Хоккей на траве. Мужчины. Германия — Нидерланды;
20:11. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин;
20:27. Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум по очкам;
20:30. Тяжёлая атлетика. Мужчины. 73 кг;
20:55. Греко-римская борьба. До 67 кг;
21:00. Лёгкая атлетика. Прыжки в длину. Женщины;
21:25. Лёгкая атлетика. Метание копья. Мужчины;
21:30. Лёгкая атлетика. 200 м. Мужчины;
21:30. Греко-римская борьба. До 87 кг;
22:15. Вольная борьба. Женщины. До 53 кг;
22:19. Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг;
22:25. Лёгкая атлетика. 400 м с/б. Женщины;
22:37. Тхэквондо. Женщины. До 57 кг;
22:45. Лёгкая атлетика. 110 м с/б. Мужчины;
23:34. Бокс. Мужчины. До 51 кг;
23:51. Бокс. Женщины. До 51 кг.
8 августа, четверг. 13-й день ОИ-2024. Полное расписание
8:30. Плавание. Женщины. Открытая вода. 10 км. Финал;
10:00. Гольф. Женщины. Личный зачёт;
10:00. Тхэквондо. Мужчины, до 68 кг. Квалификация. Женщины, до 57 кг. 1/8 финала;
11:00. Настольный теннис. Мужчины. 1/2 финала. Китай — Франция;
11:00. Прыжки в воду. Женщины. 3 м. 1/2 финала;
11:00. Спортивное скалолазание. Женщины. Трудность. 1/2 финала;
11:00. Художественная гимнастика. Личное многоборье. Квалификация;
11:05. Лёгкая атлетика. Семиборье. Женщины. Толкание ядра. Женщины. Квалификация. 100 м с/б. Женщины. 800 м. Мужчины. Утешительный раунд. Эстафета 4х100 м. Мужчины, женщины. Предварительный раунд;
11:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночки, 200 м. Квалификация. Мужчины. Каноэ-двойки, байдарки-четвёрки, 500 м. 1/2 финала. Женщины. Байдарки-четвёрки, 500 м. 1/2 финала;
12:00. Борьба. Греко-римская. До 67, до 87 кг. Женская борьба. До 53 кг. Утешительный раунд. Вольная борьба. До 57, до 86 кг. 1/8 финала. Женская борьба. До 57 кг. 1/8 финала;
12:00. Современное пятиборье. Мужчины, женщины. Личный зачёт. Квалификация;
13:54. Спортивное скалолазание. Мужчины. Скорость. Финал;
14:00. Водное поло. Женщины. За пятое-восьмое места. Италия — Канада;
14:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойки, байдарки-четвёрки, 500 м. Женщины. Байдарки-четвёрки, 500 м. Финалы;
15:00. Хоккей на траве. Мужчины. Матч за третье место. Индия — Испания;
15:35. Водное поло. Женщины. 1/2 финала. Нидерланды — Испания;
16:00. Настольный теннис. Женщины. 1/2 финала. Китай — Южная Корея;
16:00. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал;
16:00. Тяжёлая атлетика. Женщины. 59 кг. Финал;
16:40. Парусный спорт. Мужчины, женщины, микст. Кайт. Финалы;
17:00. Волейбол. Женщины. 1/2 финала. Бразилия — США;
17:30. Гандбол. Женщины. 1/4 финала. Швеция — Франция;
18:00. Пляжный волейбол. Женщины. 1/2 финала;
18:00. Велоспорт. Мужчины. Трек. Омниум, скрэтч. Женщины. Кейрин. 1/4 финала;
18:00. Футбол. Мужчины. Матч за третье место. Египет — Марокко;
18:30. Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. Франция — Германия;
19:00. Водное поло. Женщины. За пятое-восьмое места. Греция — Венгрия;
19:00. Пляжный волейбол. Женщины. 1/2 финала;
20:00. Хоккей на траве. Мужчины. Финал. Германия — Нидерланды;
20:11. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин. Мужчины. Омниум по очкам. Финалы;
20:30. Тяжёлая атлетика. Мужчины. 73 кг. Финал;
20:35. Водное поло. Женщины. 1/2 финала. Австралия — США;
20:35. Лёгкая атлетика. 1500 м. Женщины. Семиборье. Женщины;
20:55. Греко-римская борьба. До 67 кг. Финал;
21:00. Волейбол. Женщины. 1/2 финала. Турция — Италия
21:00. Лёгкая атлетика. Прыжки в длину. Женщины. Финал;
21:00. Настольный теннис. Женщины. 1/2 финала. Германия — Япония;
21:25. Лёгкая атлетика. Метание копья. Мужчины. 200 м. Мужчины. Финалы;
21:30. Греко-римская борьба. Мужчины. До 87 кг. Финал;
22:00. Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала. США — Сербия;
22:00. Пляжный волейбол. Мужчины. 1/2 финала;
22:15. Вольная борьба. Женщины. До 53 кг. Финал;
22:19. Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг. Женщины. До 57 кг. Финалы;
22:25. Лёгкая атлетика. 400 м с/б. Женщины. Финал;
22:30. Гандбол. Женщины. 1/2 финала. Норвегия — Дания;
22:45. Лёгкая атлетика. 110 м с/б. Мужчины. Финал;
23:00. Пляжный волейбол. Мужчины. 1/2 финала;
23:34. Бокс. Мужчины. До 51 кг. Женщины. До 51 кг. Финалы.