Важный момент для российского спорта: ждём медали от гребцов. Расписание 13-го дня ОИ-2024

Также следим за Ноа Лайлзом и Фемке Бол в лёгкой атлетике. Пройдут финалы и в борьбе.

Сегодня, 8 августа, в Париже разыграют 25 комплектов наград летних Олимпийских игр 2024 года в 12 различных видах спорта: боксе, лёгкой атлетике, спортивном скалолазании, прыжках в воду, тяжёлой атлетике, велоспорте, парусном спорте, тхэквондо, плавании на открытой воде, гребле на байдарках и каноэ, хоккее на траве и спортивной борьбе.

В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ состоятся полуфинал и финал с участием российского тандема каноистов Алексея Коровашкова и Захара Петрова. Старт в квалификации у каноисток возьмёт и Олеся Ромасенко.

Следить за россиянами можно с 11:30 мск. Финал – в 14:30.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований Олимпиады-2024 в Париже на 8 августа.

8 августа, четверг. День 13-й. Расписание финалов

8:30. Плавание. Женщины. Открытая вода. 10 км;

13:54. Спортивное скалолазание. Мужчины. Скорость;

14:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойки. 500 м;

14:40. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарки-четвёрки. 500 м;

14:50. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарки-четвёрки. 500 м;

16:00. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м;

16:00. Тяжёлая атлетика. Женщины. 59 кг;

16:40. Парусный спорт. Мужчины. Кайт;

17:40. Парусный спорт. Женщины. Кайт;

20:00. Хоккей на траве. Мужчины. Германия — Нидерланды;

20:11. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин;

20:27. Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум по очкам;

20:30. Тяжёлая атлетика. Мужчины. 73 кг;

20:55. Греко-римская борьба. До 67 кг;

21:00. Лёгкая атлетика. Прыжки в длину. Женщины;

21:25. Лёгкая атлетика. Метание копья. Мужчины;

21:30. Лёгкая атлетика. 200 м. Мужчины;

21:30. Греко-римская борьба. До 87 кг;

22:15. Вольная борьба. Женщины. До 53 кг;

22:19. Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг;

22:25. Лёгкая атлетика. 400 м с/б. Женщины;

22:37. Тхэквондо. Женщины. До 57 кг;

22:45. Лёгкая атлетика. 110 м с/б. Мужчины;

23:34. Бокс. Мужчины. До 51 кг;

23:51. Бокс. Женщины. До 51 кг.

8 августа, четверг. 13-й день ОИ-2024. Полное расписание

8:30. Плавание. Женщины. Открытая вода. 10 км. Финал;

10:00. Гольф. Женщины. Личный зачёт;

10:00. Тхэквондо. Мужчины, до 68 кг. Квалификация. Женщины, до 57 кг. 1/8 финала;

11:00. Настольный теннис. Мужчины. 1/2 финала. Китай — Франция;

11:00. Прыжки в воду. Женщины. 3 м. 1/2 финала;

11:00. Спортивное скалолазание. Женщины. Трудность. 1/2 финала;

11:00. Художественная гимнастика. Личное многоборье. Квалификация;

11:05. Лёгкая атлетика. Семиборье. Женщины. Толкание ядра. Женщины. Квалификация. 100 м с/б. Женщины. 800 м. Мужчины. Утешительный раунд. Эстафета 4х100 м. Мужчины, женщины. Предварительный раунд;

11:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночки, 200 м. Квалификация. Мужчины. Каноэ-двойки, байдарки-четвёрки, 500 м. 1/2 финала. Женщины. Байдарки-четвёрки, 500 м. 1/2 финала;

12:00. Борьба. Греко-римская. До 67, до 87 кг. Женская борьба. До 53 кг. Утешительный раунд. Вольная борьба. До 57, до 86 кг. 1/8 финала. Женская борьба. До 57 кг. 1/8 финала;

12:00. Современное пятиборье. Мужчины, женщины. Личный зачёт. Квалификация;

13:54. Спортивное скалолазание. Мужчины. Скорость. Финал;

14:00. Водное поло. Женщины. За пятое-восьмое места. Италия — Канада;

14:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойки, байдарки-четвёрки, 500 м. Женщины. Байдарки-четвёрки, 500 м. Финалы;

15:00. Хоккей на траве. Мужчины. Матч за третье место. Индия — Испания;

15:35. Водное поло. Женщины. 1/2 финала. Нидерланды — Испания;

16:00. Настольный теннис. Женщины. 1/2 финала. Китай — Южная Корея;

16:00. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал;

16:00. Тяжёлая атлетика. Женщины. 59 кг. Финал;

16:40. Парусный спорт. Мужчины, женщины, микст. Кайт. Финалы;

17:00. Волейбол. Женщины. 1/2 финала. Бразилия — США;

17:30. Гандбол. Женщины. 1/4 финала. Швеция — Франция;

18:00. Пляжный волейбол. Женщины. 1/2 финала;

18:00. Велоспорт. Мужчины. Трек. Омниум, скрэтч. Женщины. Кейрин. 1/4 финала;

18:00. Футбол. Мужчины. Матч за третье место. Египет — Марокко;

18:30. Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. Франция — Германия;

19:00. Водное поло. Женщины. За пятое-восьмое места. Греция — Венгрия;

19:00. Пляжный волейбол. Женщины. 1/2 финала;

20:00. Хоккей на траве. Мужчины. Финал. Германия — Нидерланды;

20:11. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин. Мужчины. Омниум по очкам. Финалы;

20:30. Тяжёлая атлетика. Мужчины. 73 кг. Финал;

20:35. Водное поло. Женщины. 1/2 финала. Австралия — США;

20:35. Лёгкая атлетика. 1500 м. Женщины. Семиборье. Женщины;

20:55. Греко-римская борьба. До 67 кг. Финал;

21:00. Волейбол. Женщины. 1/2 финала. Турция — Италия

21:00. Лёгкая атлетика. Прыжки в длину. Женщины. Финал;

21:00. Настольный теннис. Женщины. 1/2 финала. Германия — Япония;

21:25. Лёгкая атлетика. Метание копья. Мужчины. 200 м. Мужчины. Финалы;

21:30. Греко-римская борьба. Мужчины. До 87 кг. Финал;

22:00. Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала. США — Сербия;

22:00. Пляжный волейбол. Мужчины. 1/2 финала;

22:15. Вольная борьба. Женщины. До 53 кг. Финал;

22:19. Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг. Женщины. До 57 кг. Финалы;

22:25. Лёгкая атлетика. 400 м с/б. Женщины. Финал;

22:30. Гандбол. Женщины. 1/2 финала. Норвегия — Дания;

22:45. Лёгкая атлетика. 110 м с/б. Мужчины. Финал;

23:00. Пляжный волейбол. Мужчины. 1/2 финала;

23:34. Бокс. Мужчины. До 51 кг. Женщины. До 51 кг. Финалы.