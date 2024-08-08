Мегабаскетбол на Олимпиаде: «Дрим-тим» против банды Йокича. Что смотреть в 13-й день Игр?

Сегодня, 8 августа, в Париже пройдёт 13-й соревновательный день. Будет разыграно 25 комплектов наград. В этот день на Олимпиаде выступят и российские спортсмены, причём постараются побороться за медали.

Напоминаем, что посмотреть Олимпиаду можно только на официальном сайте Игр в Париже. В России по ТВ ничего не показывают.

Вёсла наготове!

Захар Петров с Алексеем Коровашковым с утра будут биться за финал Олимпиады в соревнованиях каноэ-двоек. Старт первого заезда с участием россиян запланирован на 12:20 мск. А при удачном стечении обстоятельств будем болеть за ребят уже в финале, который пройдёт в 14:30.

И это не всё. Олеся Ромасенко является единственной российской каноисткой на Олимпиаде. Для неё в 11:50 начнётся квалификация в соревнованиях одиночниц на 200 м. Заездов всего пять, а наша спортсменка стартует в третьем. Для прямого попадания в полуфинал нужно занять место не ниже второго.

Йокич против Леброна

Кажется, в четверг весь мир будет смотреть баскетбол. В 22:00 мск на «Аккор Арене» начнётся полуфинал мужского турнира. США сыграет с Сербией.

Команды встречались шесть раз. И в пяти из них ожидаемо выигрывали «звёздно-полосатые». Сербы не могут одолеть главного фаворита вот уже пять лет – с ЧМ-2019.

В Париже команды сошлись на групповом этапе. Американцы тогда выиграли с преимуществом в 26 очков. Какой разрыв будет сейчас? Или же Сербия с Николой Йокичем готова разобрать США на косточки?

А перед этим, в 18:00, на Олимпиаде запланирован другой полуфинал — Франция против Германии.

Оформит ли дубль Лайлз?

В 21:30 на старт забега на 200 м у мужчин выйдет Ноа Лайлз. На 100 м победу американцу подарили тысячные доли секунды. Будет ли на этот раз что-то подобное? Или же Лайлз выиграет куда увереннее? В конце концов, чтобы быть реально крутым, надо оформлять спринтерский дубль.

Но стоп. Что скажут другие? Беднарек, Тебого, Де Грасс. Все они, конечно, хотят большего. И будут стараться изо всех сил.

А ещё жарко будет в финале у женщин на дистанции 400 м с барьерами. Здесь особое внимание к двум персонам – Фемке Бол и Сидни Маклафлин. Последняя – чемпионка Игр-2020 и рекордсменка мира. И именно она в этом сезоне бегает быстрее всех. Но Бол постарается испортить сопернице олимпийский праздник в Париже. Начало финала – в 22:25.

Начало Олимпиады для Варфоломеев

8 августа возьмёт старт художественная гимнастика.

В 11:00 соревнования откроются квалификацией в индивидуальном многоборье. Без России, но с экс-россиянками этот турнир продолжает быть на виду у наших болельщиков.

Для Дарьи Варфоломеев парижские Игры будут первыми в карьере. Бывшая россиянка, а ныне немецкая спортсменка подошла к ним во всеоружии. Она уже шестикратная чемпионка мира. И на этой Олимпиаде хочет забрать всё золото.

Дарья Варфоломеев Фото: Fabrizio Carabelli/Getty Images

Что ещё интересного?

Накануне прошли горячие полуфиналы в мужском гандболе. Фаворитов из Франции выбили дерзкие гандболисты из Германии. Всё решилось в овертайме. Теперь честь страны предстоит защитить девушкам. На их матч со Швецией стоит посмотреть. Начало – в 17:30.

Как стоит взглянуть и на разборки датчанок и норвежек. В 22:30 начнётся сражение за последнее место в главном финале четырёхлетия.