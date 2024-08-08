Россия в погоне за второй медалью Игр! Главные события 13-го дня Олимпиады. LIVE

В четверг, 8 августа, в Париже пройдут соревнования 13-го дня Олимпиады-2024. Спортсмены разыграют 27 комплектов наград в 12 различных видах спорта. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соревнований и расскажет вам обо всём самом интересном, что происходит во французской столице.
Главным событием дня для российских болельщиков станет выступление наших гребцов Захара Петрова и Алексея Коровашкова в каноэ-двойке на дистанции 500 м. В четверг в этой дисциплине пройдут полуфинальные и финальные заезды, и россияне небезосновательно рассчитывают на медаль.
Среди других важных событий дня: старт на Олимпиаде россиянки Олеси Ромасенко в каноэ, начало соревнований по художественной гимнастике, полуфиналы в мужском волейболе и США — Сербия в баскетболе.
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Участницы марафонского заплыва преодолели больше половины дистанции. Впереди тройка спортсменок. Главное, вот эту котику не показывать соревнования, которые проходят в водах Сены.
Что посмотреть в 13-й день Олимпиады
Все главные события дня тоже собраны, а внутри текста инструкция — как и когда их посмотреть.
Расписание 13-го дня Олимпиады
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Доброе утро! В Париже стартовал очередной олимпийский день — спортсменки уже на дистанции 10 км в плавании на открытой воде (в Сене).
Фото: Martin Bureau/Getty Images