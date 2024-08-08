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Олимпиада 2024 в Париже — онлайн-трансляция соревнований 8 августа 2024

Россия в погоне за второй медалью Игр! Главные события 13-го дня Олимпиады. LIVE
Татьяна Постникова Андрей Шитихин
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Захар Петров и Алексей Коровашков
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Гребцы Петров и Коровашков постараются порадовать страну.

В четверг, 8 августа, в Париже пройдут соревнования 13-го дня Олимпиады-2024. Спортсмены разыграют 27 комплектов наград в 12 различных видах спорта. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соревнований и расскажет вам обо всём самом интересном, что происходит во французской столице.

Главным событием дня для российских болельщиков станет выступление наших гребцов Захара Петрова и Алексея Коровашкова в каноэ-двойке на дистанции 500 м. В четверг в этой дисциплине пройдут полуфинальные и финальные заезды, и россияне небезосновательно рассчитывают на медаль.

Среди других важных событий дня: старт на Олимпиаде россиянки Олеси Ромасенко в каноэ, начало соревнований по художественной гимнастике, полуфиналы в мужском волейболе и США — Сербия в баскетболе.

Олимпиада-2024. Полное расписание соревнований
Олимпиада-2024. Медальный зачёт

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Что посмотреть в 13-й день Олимпиады Расписание 13-го дня Олимпиады
Live Андрей Шитихин

Участницы марафонского заплыва преодолели больше половины дистанции. Впереди тройка спортсменок. Главное, вот эту котику не показывать соревнования, которые проходят в водах Сены.

09:37 Андрей Шитихин

Вчерашний день на Олимпиаде закончился страшным падением рекордсмена мира на стипльчезе эфиопа Ламехи Гирмы. Он упал на дорожку и больше не двигался. В настоящий момент спортсмен в больнице.

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08:57 Андрей Шитихин

Что посмотреть в 13-й день Олимпиады

Все главные события дня тоже собраны, а внутри текста инструкция — как и когда их посмотреть.

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08:55 Андрей Шитихин

Расписание 13-го дня Олимпиады

Мы собрали вообще все события дня на Олимпиаде в один удобный текст. С ним вы ничего не пропустите.

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08:52 Андрей Шитихин

Доброе утро! В Париже стартовал очередной олимпийский день — спортсменки уже на дистанции 10 км в плавании на открытой воде (в Сене).

Фото: Martin Bureau/Getty Images

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Новости. Олимпиада 2024
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