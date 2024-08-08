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Волейбол на Олимпиаде-2024 в Париже: Женя Гребенников – об успехах сборной Франции и отсутствии России

«Рад, что России здесь нет». Интервью с самым «нашим» волейболистом на Олимпиаде
Андрей Панков
Женя Гребенников
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Женя Гребенников пошутил про российскую команду, оценил выход сборной Франции в финал и рассказал об атмосфере на Играх.

Сборная Франции по волейболу — в финале Олимпиады. В полуфинале французы на нереальном кураже разнесли одних из главных фаворитов — итальянцев.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
07 августа 2024, среда. 21:00 МСК
Италия
Окончен
0 : 3
Франция
Италия: Микьелетто, Джаннелли, Балазо, Сбертоли, Сангвинетти, Боттоло, Галасси, Лавия, Романо, Руссо, Боволента, Порро
Франция: Шиненьезе, Гребенников, Патри, Тоньютти, Тийи, Нгапет, Бризар, Ле Гофф, Клевено, Луати, Фор, Жуффруа

Творцом победы был в том числе и либеро Франции — Женя Гребенников. Если вы вдруг не знаете, это сын советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова. Женя вырос во Франции и всю жизнь играет за их сборную, но и с Россией имеет прочную связь — сейчас Гребенников выступает за санкт-петербургский «Зенит».

После победы над Италией нам удалось немного пообщаться с Женей в микст-зоне.

«В жизни не ощущал таких эмоций»

— Франция второй раз подряд в финале Олимпиады.
— Я сам не знаю, как нам это удалось! Сегодня мы хорошо начали игру, постоянно оказывали на Италию давление. Последние два года мы им постоянно проигрывали: они атакуют с высоких мячей, подача у них отличная, а мы играли кое-как. Сегодня же был полный порядок с концентраций. Плюс у нас отличный командный дух, мы все — друзья, все друг друга поддерживают. Тяжёлая игра очень.

— Но 3:0 же.
— Всё равно тяжёлая. Очень тяжело держать концентрацию на каждый мяч. Итальянцы проигрывали Японии 0:2, 21:24 и выиграли, поэтому сегодня нужен был максимум.

Как прошли полуфиналы на Олимпиаде:
Польша выстрадала, Франция летала на площадке! Такие разные волейбольные полуфиналы
Польша выстрадала, Франция летала на площадке! Такие разные волейбольные полуфиналы

— Здесь лучшая поддержка в твоей жизни?
— 100%. У меня родители здесь, друзья, семья. Это бомба! В жизни не ощущал таких эмоций. Поддержка потрясающая.

— Нгапет в Турции играет в кайф, а здесь преображение нереальное. За счёт чего?
— Публика даёт ему энергию. Плюс у нас команда братьев, а не просто партнёров. Мы всегда общаемся, даже во время отпусков. Мы больше чем друзья. С нами Нгапет лучше себя чувствует.

Женя Гребенников

Женя Гребенников

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

«Дети у меня учат русский язык»

— Из «Зенита» тебе пишут?
— Конечно! Все поддерживают, пишут: «Жека, давай».

— Когда ты только приехал в «Зенит», ты был удивлён, что в России очень хорошая жизнь. Как сейчас ощущения?
— Санкт-Петербург пффф… это шикарно! Чуть-чуть холодно, ветра много, но мне очень нравится — красивейший город. Для жизни всё есть. Из русской кухни уже почти всё попробовал, хотя французскую люблю больше. Дети у меня учат русский язык, однако пока им тяжело даётся.

Большое и классное интервью с Женей Гребенниковым:
«Желания играть в России — не меньше». Олимпийский чемпион из Франции — о корнях и ЧМ-2022
Эксклюзив
«Желания играть в России — не меньше». Олимпийский чемпион из Франции — о корнях и ЧМ-2022

— Со сборной России этот турнир был бы ещё сильнее?
— Конечно! Я очень рад, что России нет, ха-ха. Просто у вас очень сильная сборная! Уверен, они бы хотели взять у нас реванш за поражение на Олимпиаде трёхлетней давности. Так что я доволен, что вашей команды нет — у нас шансов больше (улыбается).

— У России сильное поколение. Пропуск турнира — трагедия?
— Очень сильное поколение на каждой позиции. Очень жалко, что вашей команды нет. Уровень турнира был бы ещё выше. Мы же все играем друг с другом давно в клубах, постоянно встречаемся — волейбольная тусовка очень дружная, так что здесь все были бы рады.

Олимпиада-2024. Медальный зачёт
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