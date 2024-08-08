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Кто станет победителем Олимпиады-2024 в женском волейболе, список полуфиналистов, Бразилия, США, Италия, Турция

Бразилия, США, Турция или Италия? Выбираем победителя Олимпиады в женском волейболе!
Пётр Кондаков
Кто выиграет женский волейбольный турнир ОИ-2024?
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Великолепная четвёрка бьётся за медали!..

Женский волейбольный турнир Олимпиады подошёл к своей кульминации. Осталось всего четыре матча! И три комплекта наград на четырёх претендентов. Кто же станет чемпионом?

Итоги всех четвертьфиналов:
Бошкович не сдюжила. Сербки едут домой и другие четвертьфиналы Олимпиады в волейболе
Бошкович не сдюжила. Сербки едут домой и другие четвертьфиналы Олимпиады в волейболе

Мы предоставляем право ответить на этот вопрос вам. Четыре претендента — один победитель. Вам же предстоит расставить их по местам — от лучшего к худшему.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Волейбольные сборные-полуфиналисты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто выиграет женский волейбольный турнир Олимпиады–2024?
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
1 место

Сборная Бразилии

Команда Зе Роберто пока идёт катком по своим соперницам. В четырёх поединках бразильянки не проиграли ни сета! Но в том и прелесть турнира: первое же поражение может стать фатальным. Тем более что с самыми сильными соперницами Бразилия ещё не сталкивалась. При всём уважении к команде Доминиканской Республики, это всё же второй эшелон в волейбольной иерархии.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images
2 место

Сборная Италии

Команда Хулио Веласко выиграла все четыре матча, проиграв только один сет — доминиканкам на старте турнира. Да и ему наставник был скорее рад: тот случай, когда непростая победа добавляет концентрации.

В четвертьфинале итальянки выбили из борьбы сербок. У тех игра свелась к бесконечным передачам на Тияну Бошкович, а вот итальянки играли куда более командно. При этом у Веласко есть выбор как минимум на позиции диагональной, где Екатерина Антропова в любой момент может заменить Паолу Эгону.

Фото: Jared C. Tilton/Getty Images
3 место

Сборная Турции

А вот эта команда совершила небольшую сенсацию, выбив в четвертьфинале Китай. Турчанки очень нестабильны, но когда ловит кураж Мелисса Варгас — остановить эту машину очень сложно. А если натурализованной кубинке начинает помогать остальная команда — пиши пропало.

В игре с Китаем Варгас набрала 42 очка! При этом турчанки остались без основной связующей. Однако Элиф Шахин уверенно вышла на замену. Конечно, в полуфинале Турция — аутсайдер. Но вдруг Варгас выдаст ещё один матч-концерт?

Фото: Buda Mendes/Getty Images
4 место

Сборная США

Американки со скрипом прошли групповой этап — поражение от Китая в пяти партиях, трудная победа над Сербией. Даже в матче с явным аутсайдером — Францией — два сета получилось выиграть только на балансе.

Но в четвертьфинале мы увидели команду, которая уже набрала проектную мощность! Победа над Польшей была сверхуверенной. Ну и у Карча Кирая глубокий состав — он может варьировать сочетания практически безболезненно. В игре с Бразилией такая опция точно может пригодиться!

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