Бразилия, США, Турция или Италия? Выбираем победителя Олимпиады в женском волейболе!

Женский волейбольный турнир Олимпиады подошёл к своей кульминации. Осталось всего четыре матча! И три комплекта наград на четырёх претендентов. Кто же станет чемпионом?

Мы предоставляем право ответить на этот вопрос вам. Четыре претендента — один победитель. Вам же предстоит расставить их по местам — от лучшего к худшему.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Волейбольные сборные-полуфиналисты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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