Наша каноистка с боем пробилась на Игры-2024, но показать результат не получилось.

Ещё одна россиянка вылетела с Олимпиады. Чего не хватило Олесе Ромасенко в Париже?

В Париже солнечно. И эта погода как нельзя кстати для соревнований в гребле на байдарках и каноэ. Все мы следим за решающими заплывами нашей двойки Коровашкова и Петрова. Но в этой суете было важно не упустить старт другой российской каноистки – Олеси Ромасенко.

«Не хватило взрывной силы»

Увы, но Ромасенко не смогла порадовать российских болельщиков.

Ещё на старте турнира, в квалификации, спортсменка показала только 26-е время среди 33 участниц. А в своём заезде не смогла попасть в двойку сильнейших, чтобы напрямую выйти в 1/2 финала. Ей предстоял четвертьфинальный заезд.

После квалификации Олеся рассказала, что ей нужно растолкаться.

«Мне не хватило взрывной силы, думаю, потому что ещё не втянулась, я обычно чуть-чуть попозже. Думаю, к четвертьфиналам – вполне. В целом всё хорошо. Посмотрим, если пройду сейчас четвертьфинал, то будет хорошо, а если не пройду, то плохо», — передаёт слова Ромасенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Олеся Ромасенко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Для россиянки четвертьфинал Олимпиады настал уже через два часа. В первом заезде ей удача так и не улыбнулась. Ну или не получилось растолкаться.

В итоге Ромасенко стала четвёртой. А до заветного второго места ей не хватило 0,79 секунды.

Ромасенко рвалась в Париж

Олеся Ромасенко на эту Олимпиаду, кажется, пробивалась всеми правдами и неправдами. Она сама писала письмо в Международный олимпийский комитет (МОК). Да так, что его удалось отправить за две минуты до конца установленного срока.

Желание поехать на Игры было таким, что каноистка даже не спала ночь, тренировалась и переживала.

«На календаре – 30 июня, последний срок подачи олимпийских заявок.

Нашла контакты МОК и международной федерации. Позвонила нескольким юристам, попросила помочь. Но все ответы были из серии «мы заняты, перезвоните завтра». А я не могла завтра, мне нужно было сейчас. Ну, открыла правила, олимпийскую хартию и села составлять письмо.

Олеся Ромасенко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Уже на следующий день я всё-таки показала письмо юристам. Сказали, что, в принципе, всё нормально, в произвольной форме вполне понятно написано. Чуть поправили, чтобы всё было идеально, и отправили повторно. Где-то через неделю пришёл ответ. Congratulations, Олеся, вы едете на Олимпийские игры!» — приводит слова Ромасенко Sports.ru.

И всё же эта олимпийская сказка для Олеси Ромасенко подошла к концу.

Игры в Париже стали для неё вторыми в карьере. Но и здесь она не смогла зацепиться за медали. Возможно, тому виной отсутствие международных стартов. А может, виноваты звёзды?