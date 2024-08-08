Сегодня на площадку выйдут все звёзды. Кто же окажется сильнее?

Бразилия проиграла первую партию на Олимпиаде! Кто сыграет в решающем матче? LIVE

Сегодня, 8 августа, на Олимпиаде-2024 в Париже пройдут полуфинальные матчи женского волейбольного турнира. В 17:00 мск начнётся встреча между сборными Бразилии и США, а в 21:00 на площадку выйдут Италия и Турция. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этих встреч.

Вот как провели команды свои четвертьфинальные поединки. Бразилия обыграла Доминиканскую Республику — 3:0, команда Зе Роберто вообще пока не проиграла ни одного сета на этой Олимпиаде. Сборная США провела свой лучший матч на турнире, победив в трёх сетах Польшу.

Италия разобралась с Сербией, которой не помогла даже вдохновенная игра её лидера — Тияны Бошкович. А вот Турция совершила небольшую сенсацию, в пяти сетах одолев Китай. Феерила Мелисса Варгас, набравшая 42 очка!

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