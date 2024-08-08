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Олимпиада-2024, волейбол, женщины, онлайн-трансляция матчей 1/2 финала, Бразилия — США, Италия — Турция

Бразилия проиграла первую партию на Олимпиаде! Кто сыграет в решающем матче? LIVE
Пётр Кондаков
Женская сборная США по волейболу
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Сегодня на площадку выйдут все звёзды. Кто же окажется сильнее?

Сегодня, 8 августа, на Олимпиаде-2024 в Париже пройдут полуфинальные матчи женского волейбольного турнира. В 17:00 мск начнётся встреча между сборными Бразилии и США, а в 21:00 на площадку выйдут Италия и Турция. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этих встреч.

Вот как провели команды свои четвертьфинальные поединки. Бразилия обыграла Доминиканскую Республику — 3:0, команда Зе Роберто вообще пока не проиграла ни одного сета на этой Олимпиаде. Сборная США провела свой лучший матч на турнире, победив в трёх сетах Польшу.

Италия разобралась с Сербией, которой не помогла даже вдохновенная игра её лидера — Тияны Бошкович. А вот Турция совершила небольшую сенсацию, в пяти сетах одолев Китай. Феерила Мелисса Варгас, набравшая 42 очка!

Олимпийские игры, волейбол (ж), календарь
Олимпийские игры, волейбол (ж), турнирная сетка

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Бразилия проиграла первый сет на Олимпиаде! А вот Бразилия и вышла вперёд! Стартовые составы команд
Live Пётр Кондаков

Бразилия проиграла первый сет на Олимпиаде!

И всё-таки американки! Блок-аут после атаки Пламмер и 25:23!

17:23 Пётр Кондаков

Ух, какая концовка нас ждёт! Две ошибки Тайнары и счёт равный — 19:19.

17:19 Пётр Кондаков

А вот Бразилия и вышла вперёд!

Два результативных блока подряд и 17:15! Впервые впереди Бразилия в сегодняшнем матче!

17:14 Пётр Кондаков

Травму получила Тайнара

Запасная диагональная бразильцев получила повреждение. Замораживают ей спину. Но вроде бы обошлось — осталась она на площадке.

17:10 Пётр Кондаков

Подбирается Бразилия!

Несколько ошибок американок, да и в защите Бразилия задвигалась. 7:8 — всего один брейк остался и Карч Кирай взял тайм-аут.

17:08 Пётр Кондаков

Не удаётся Зе Роберто сбить порыв сборной США. 8:3 — и уже двойная замена от Бразилии. Макрис и Тайнара на площадке.

17:03 Пётр Кондаков

С места в карьер стартуют американки!

Уже 4:0! Блок, подача, доигровка. Тайм-аут от Зе Роберто.

17:02 Пётр Кондаков

Стартовые составы команд

Бразилия: Роберта — Розамария — Габи — Ана Кристина — Ана Каролина — Таиса — Ниеме

США: Поултер — Дрюс — Скиннер — Пламмер — Вашингтон — Огбогу — Вонг-Орантес

Судит Юрай Мокры.

16:33 Пётр Кондаков

В этом году команды встречались однажды — в Лиге наций бразильянки победили со счётом 3:1.

16:27 Пётр Кондаков

Путь американок был сложнее

Команда Карча Кирая со скрипом прошла групповой этап. 2:3 от Китая, 3:2 с Сербией. С аутсайдером — Францией — 3:0, но с проблемами.

А вот в четвертьфинале случилась уверенная победа над Польшей в трёх сетах. Американки выходят на свой уровень?

16:11 Пётр Кондаков

Бразильянки пока непобедимы

Сборная Бразилии на этой Олимпиаде не проиграла не то что ни одного матча — ни одного сета! И лишь одна партия на балансе — 38:36 в матче группового этапа против Польши. В четвертьфинале команда Зе Роберто победила Доминиканскую Республику — 3:0.

16:04 Пётр Кондаков

Добрый день! Сегодня следим за полуфинальным матчами в женском волейболе. Меньше чем через час начнётся первый полуфинал между Бразилией и США.

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Новости. Олимпиада 2024
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