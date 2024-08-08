Бразилия проиграла первую партию на Олимпиаде! Кто сыграет в решающем матче? LIVE

Сегодня, 8 августа, на Олимпиаде-2024 в Париже пройдут полуфинальные матчи женского волейбольного турнира. В 17:00 мск начнётся встреча между сборными Бразилии и США, а в 21:00 на площадку выйдут Италия и Турция. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этих встреч.
Вот как провели команды свои четвертьфинальные поединки. Бразилия обыграла Доминиканскую Республику — 3:0, команда Зе Роберто вообще пока не проиграла ни одного сета на этой Олимпиаде. Сборная США провела свой лучший матч на турнире, победив в трёх сетах Польшу.
Италия разобралась с Сербией, которой не помогла даже вдохновенная игра её лидера — Тияны Бошкович. А вот Турция совершила небольшую сенсацию, в пяти сетах одолев Китай. Феерила Мелисса Варгас, набравшая 42 очка!
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Бразилия проиграла первый сет на Олимпиаде!
И всё-таки американки! Блок-аут после атаки Пламмер и 25:23!
Ух, какая концовка нас ждёт! Две ошибки Тайнары и счёт равный — 19:19.
А вот Бразилия и вышла вперёд!
Два результативных блока подряд и 17:15! Впервые впереди Бразилия в сегодняшнем матче!
Травму получила Тайнара
Запасная диагональная бразильцев получила повреждение. Замораживают ей спину. Но вроде бы обошлось — осталась она на площадке.
Подбирается Бразилия!
Несколько ошибок американок, да и в защите Бразилия задвигалась. 7:8 — всего один брейк остался и Карч Кирай взял тайм-аут.
Не удаётся Зе Роберто сбить порыв сборной США. 8:3 — и уже двойная замена от Бразилии. Макрис и Тайнара на площадке.
С места в карьер стартуют американки!
Уже 4:0! Блок, подача, доигровка. Тайм-аут от Зе Роберто.
Стартовые составы команд
Бразилия: Роберта — Розамария — Габи — Ана Кристина — Ана Каролина — Таиса — Ниеме
США: Поултер — Дрюс — Скиннер — Пламмер — Вашингтон — Огбогу — Вонг-Орантес
Судит Юрай Мокры.
В этом году команды встречались однажды — в Лиге наций бразильянки победили со счётом 3:1.
Путь американок был сложнее
Команда Карча Кирая со скрипом прошла групповой этап. 2:3 от Китая, 3:2 с Сербией. С аутсайдером — Францией — 3:0, но с проблемами.
А вот в четвертьфинале случилась уверенная победа над Польшей в трёх сетах. Американки выходят на свой уровень?
Бразильянки пока непобедимы
Сборная Бразилии на этой Олимпиаде не проиграла не то что ни одного матча — ни одного сета! И лишь одна партия на балансе — 38:36 в матче группового этапа против Польши. В четвертьфинале команда Зе Роберто победила Доминиканскую Республику — 3:0.
Добрый день! Сегодня следим за полуфинальным матчами в женском волейболе. Меньше чем через час начнётся первый полуфинал между Бразилией и США.