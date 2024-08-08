Россия почти взяла вторую медаль на Олимпиаде! Всё решилось на последних метрах

0,09 секунды – такова разница между бронзой Олимпийских игр и четвёртым местом. К сожалению, эту цену заплатили российские гребцы Захар Петров и Алексей Коровашков, которые в финале каноэ-двоек всю дистанцию шли за китайцами и уже практически потрогали серебро, но в итоге вообще остались без медали.

Положа руку на сердце, медалей от ребят не ждали. Путёвку на Олимпиаду в этой дисциплине завоёвывали Алексей Коровашков и Иван Штыль, сыгранная и мощнейшая пара, которая точно претендовала бы на медали. Но Штыля просто не пустили на Игры без объяснения причин. А с Петровым Коровашков никогда вместе не выступал, поскольку ребята гребут на одну руку, а такие дуэты составляются крайне редко.

Времени на то, чтобы «сыграться», практически не было. Да и лодки тоже, ведь на Олимпиаде парни плыли на другой, более приспособленной к тому, чтобы грести на одну руку. Однако несмотря ни на что российские гребцы ехали в Париж за победой. Они уверенно выиграли предварительный заезд, стали первыми в полуфинале, а вот в финале…

...495 из 500 м наши парни были вторыми. Но уже на самом финише на них накатили другие лодки. В итоге всё решил фотофиниш, согласно которому российские гребцы проиграли испанцам, ставшими в итоге третьими, всего 0,09 секунды!

Да, они бились, старались, и всё решил последний гребок на финише. После окончания заезда и объявления результатов оба были крайне расстроены, а Алексей Коровашков отреагировал на то, что проиграли всего девять сотых, на чистом русском: «###, ###### [Блин, трындец]».

Для него Олимпиада закончена, а вот Захар Петров завтра попробует побороться за награду в одиночке.