Дэйли показал, какой свитер связал на Олимпиаде
Британский прыгун в воду Том Дэйли, запомнившийся вязанием во время соревнований, показал, какой свитер сделал на Олимпиаде. Вышло очень красиво!
Том Дэйли показал, какой свитер связал на Олимпиаде. Видео
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