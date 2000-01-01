Пловчиха посвятила победу на ОИ погибшей собаке
Нидерландская пловчиха завоевала золото Олимпиады в Париже. После финиша спортсменка сделала крайне милый жест — она посвятила победу своей собаке, погибшей в мае.
Дружба
На Олимпиаде в Рио Шарон ван Раувендал завоевала золото в марафонском плавании. После победы она купила себе шпица, которого назвала Рио. Вскоре пёсик стал лучшим другом пловчихи: она купила дом с лужайкой и везде брала собаку с собой.
Трагедия
Но весной 2024 года семилетний Рио тяжело заболел. Увы, даже операции не помогли, и песик скончался. Шарон была так подавлена, что даже бросила заниматься плаванием. Лишь спустя почти две недели она смогла вернуться к тренировкам.
Обещание
«Сначала я хотела выиграть золото для себя. Теперь – для Рио», — говорила спортсменка о своей мотивации в Париже. Шарон даже набила у себя на запястье тату в виде лапки в память о собаке.
Память
В итоге ван Раувендал взяла золото и сразу после финиша указала на тату и поцеловала её. Дань памяти своему Рио она отдала и на подиуме, когда получила заветную медаль.
Пловчиха посвятила победу на Олимпиаде своей погибшей собаке. Трогательная история
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