Топ-события пятницы: финал Франция — Испания в футболе на ОИ, а Петров поборется за медаль

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Время в материале указано по Москве.

🥇🚣 14:50: Олимпиада-2024, гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка (мужчины), финал

Интрига: последний шанс России на медаль

Каноист Захар Петров остался последним представителем России, кто может побороться за медаль на Олимпиаде. Вместе с Алексеем Коровашковым он занял четвёртое место в двойках, в одиночках шансов поменьше, но они есть. Правда, в финал ещё нужно пробиться.

🥇🦵🤸🏼 15:30: Олимпиада-2024, художественная гимнастика, индивидуальное многоборье, финал

Интрига: сможет ли экс-россиянка стать олимпийской чемпионкой?

17-летняя Дарья Варфоломеев из Германии, несмотря на поражение в квалификации от итальянки Софии Раффаэли, остаётся главной претенденткой на победу в личном многоборье в художественной гимнастике. Абсолютная чемпионка мира ни в каком другом качестве, кроме как фаворитки, рассматриваться не может. Наряду с Варфоломеев в финал многоборья прошла ещё одна россиянка, Екатерина Веденеева, но шансы представительницы Словении на медаль намного ниже.

🥇⚽️ 16:00: Испания — Германия, Олимпиада-2024, футбол (женщины), матч за третье место

Интрига: кто завоюет бронзовые медали?

Обе европейские сборные проиграли в полуфинале. Немки во второй раз на турнире не справились с американками. Но если на групповой стадии «звёздно-полосатые» не оставили соперницам никаких шансов (4:1), то в полуфинале борьба получилась куда более упорной. Зрители не увидели голов в основное время, а в дополнительное немки пропустили один раз, и этого хватило, чтобы не попасть в финал. Испанки (действующие чемпионки мира) проиграли Бразилии (2:4), хотя справились с соперницами на групповой стадии (2:0). Кому же достанется победа в матче за бронзовые медали?

Детали неудачного матча женской сборной Испании: Женская сборная Бразилии уверенно обыграла Испанию и вышла в финал Олимпиады-2024

🥇🏐 17:00: Италия — США, Олимпиада-2024, волейбол (мужчины), матч за третье место

Интрига: кто быстрее восстановится — бывшие в шаге от финала американцы или проигравшие вдрызг итальянцы?

Сборная США была в шаге от финала — 2:1 по сетам и +4 на старте четвёртого сета в матче с Польшей. Но те нашли в себе силы догнать, вытащить партию и дожать американцев на тай-брейке. Команде Джона Спироу не хватило мощи в нападении. Италия же проиграла свой полуфинал без шансов. Опыт против молодости: кто возьмёт медаль?

🤾‍♀️ 17:30: Германия — Испания, Олимпиада-2024, гандбол (мужчины), 1/2 финала

Интрига: какая из команда способна ещё на одно чудо?

Четвертьфиналы с участием сборных Испании и Германии складывались по одинаковому сценарию. Испанцы уступали египтянам, но смогли сравнять счёт в основное время и победили в овертайме. Немцы безнадёжно проигрывали французам, но за две секунды до окончания основного времени спаслись, а потом повторили тот же фокус в овертайме, выбив олимпийских чемпионов Токио. Предсказания в очном матче бесполезны.

⚽️ 18:00: «Пари Нижний Новгород» — «Химки», РПЛ, 4-й тур

Интрига: кому достанется победа в стартовом матче тура?

Первая игра 4-го тура РПЛ пройдёт в Нижнем Новгороде. Хозяева подходят к матчу в прекрасном настроении. На прошлой неделе «Пари НН» одержал первую победу в чемпионате — обыграл на выезде махачкалинское «Динамо» (1:0). Пусть встреча омрачилась скандальной работой судейской бригады Яна Бобровского, очки с нижегородской команды никто не снимет. «Химки», в свою очередь, оформили камбэк в Казани. Они дважды проигрывали «Рубину» (0:1 и 1:2), но в итоге добились успеха — 3:2. Кто одержит вторую победу подряд? Или нас ждёт ничья?

🏀 18:00: США — Австралия, Олимпиада-2024, баскетбол (женщины), 1/2 финала

Интрига: австралийки остановят гегемонию США в женском баскетболе?

В последний раз сборные США и Австралии встречались на Олимпийских играх в Токио. Тогда американки без особых проблем переиграли соперниц – 79:55. На этот раз австралийки уже улучшили свой результат на Олимпиаде – в Токио они остановились в четвертьфинале, а на этот раз пробились в полуфинал. «Звёздно-полосатые» последний раз не брали золото в далёком 1992 году, удастся ли хоть кому-то остановить США в женском баскетболе?

🥇⚽️ 19:00: Франция — Испания, Олимпиада-2024, футбол (мужчины), финал

Интрига: кто станет победителем Олимпийских игр?

Франция выступает на домашней Олимпиаде очень стабильно — пять побед в пяти матчах, всего один пропущенный мяч. В полуфинале команда Тьерри Анри справилась с Египтом. Она ушла от поражения в основное время благодаря голу на 83-й минуте, а потом дважды огорчила соперника в дополнительное время — 3:1. Испанцы вышли в четвертьфинал со второго места в группе, однако в плей-офф они выступают безупречно. Разгромили Японию (3:0), одолели Марокко (2:1). Теперь вице-чемпионы Европы постараются оставить хозяев Олимпиады-2024 без золотых медалей.

🥇🏃‍♂️ 20:30: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, эстафеты 4х100 м (женщины, мужчины), финалы

Интрига: кто бросит вызов США без Ямайки?

Один из самых интересных видов легкоатлетической программы — спринтерская эстафета. Особенно мужская. И впервые с 2004 года на Олимпиадах не случится противостояния сборных США и Ямайки. Просто потому, что ямайские легкоатлеты не сумели пробиться в финал. Без них у американцев, по идее, должна быть лёгкая победа, но это эстафета, где в дело вмешивается ещё один непосредственный участник — эстафетная палочка. А она дама капризная.

⚽️ 20:45: «Ростов» — «Рубин», РПЛ, 4-й тур

Интрига: обыграет ли «Рубин» неудобного соперника?

В прошлом туре не задалось ни у тех, ни у других. «Ростов» влетел «Зениту» (0:5) в Санкт-Петербурге, хотя Валерий Карпин после матча заявил, что остался доволен игрой команды. «Рубин» дважды выходил вперёд во встрече с «Химками», однако в итоге проиграл — 2:3. Казанский клуб потерпел в РПЛ второе поражение подряд, а «Ростов» проиграл впервые в турнире. В последнее время поездки «Рубина» в город на Дону складываются для них тяжело — всего одна победа в шести встречах. В трёх предыдущих матчах в Ростове «Рубин» проиграл три раза подряд.

🤾‍♀️ 22:30: Словения — Дания, Олимпиада-2024, гандбол (мужчины), 1/2 финала

Интрига: Дании открылся путь к золоту, но согласны ли словенцы?

После поражения сборной Франции именно датчане стали главными фаворитами мужского гандбольного турнира. Но команде Николая Якобсена в полуфинале предстоит матч с очень мощной сборной Словении, которая, кажется, готова к большой победе. Но если словенцы победят, это будет сенсацией. Всё-таки пока именно сборная Дании показывает самый крутой гандбол на Олимпиаде.

Дания в четвертьфинале сломила сопротивление Швеции: Датские гандболисты вырвали победу у шведов и вышли в полуфинал Олимпиады-2024

🥇🥊 22:30: Олимпиада-2024, бокс, финалы, до 71 кг (мужчины), до 50 кг (женщины), до 92 кг (мужчины), до 66 кг (женщины)

Интрига: финалы бокса станут скандальнее из-за Хелиф?

Боксёрский турнир Олимпиады тоже близится к концу. В пятницу состоятся финалы сразу в четырёх весовых категориях — по две у мужчин и женщин. Особое внимание стоит уделить категории до 92 кг, где Лорен Берто Альфонсо Домингес, представляющий Азербайджан, сразится с уроженцем Узбекистана Лазизбеком Муллажоновым. А у женщин основное внимание будет приковано к бою скандальной Иман Хелиф, которая может добыть золотую медаль Олимпиады.