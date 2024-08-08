Крушение Ноа Лайлза на Олимпиаде: американца увезли на коляске после поражения

Олимпийским чемпионом в беге на 200 м впервые в истории стал представитель Африки.

Финал в беге на 200 м у мужчин на Олимпиаде в Париже завершился сенсационной победой Летсиля Тебого из Ботсваны. Он опередил американцев Кеннета Беднарека и олимпийского чемпиона на 100-метровке Ноа Лайлза.

Лайлзу после забега стало плохо, его увезли под трибуны на коляске.

Ноа, который пытается себя позиционировать в качестве наследника Усэйна Болта, говорит, что снесёт рекорды великого ямайца, на пресс-конференции рассказывает, что у него аллергия, астма и СДВГ (а это прямой путь к терапевтическим исключениям на запрещённые препараты), проиграл без шансов.

Он ничего не мог сделать даже с товарищем по сборной США Кеннетом Бендареком, хотя и показал отличный результат, на самом деле, — 19,70. В том состоянии, в котором он вышел на старт, завоевать бронзу – это практически подвиг. Ведь Лайлз подхватил коронавирус и перед стартом был в маске.

После финиша олимпийский чемпион на 100-метровке опустился на дорожку, а потом едва сумел встать. Правда, подошедшие к нему медики сначала вновь усадили Лайлза на дорожку, а потом – на коляску. Но проблемы Лайлза – это проблемы Лайлза.

Бендарек в очередной уже раз стал вторым, а героем забега и олимпийским чемпионом стал Летсиль Тебого из Ботсваны. В апреле у него умерла мама – как раз в тот момент, когда Тебого выступал на соревнованиях в США.

Летсиль Тебого Фото: Hannah Peters/Getty Images

Парень пообещал, что сделает всё возможное, чтобы в память о самом дорогом человеке успешно выступить на Олимпиаде. 21-летний Тебого не просто завоевал медаль, он стал первым в истории олимпийским чемпионом из Африки на 200-метровке, выбежав при этом из 19,50, а это просто шикарный результат.