Американка на Олимпиаде довела любимицу болельщиков до слёз: просто растерзала на дорожке

Женский забег на 400 м с барьерами на Олимпиаде-2024 завершился мировым рекордом и горькими слезами: американка Сидни Маклафлин-Леврон в очередной раз доказала, что никто на планете не может пробежать быстрее неё, а нидерландка Фемке Бол оказалась просто беспомощной против такой скорости.

Последний раз до Парижа соперницы соревновались друг с другом на одной дорожке только на ЧМ-2022. Тогда Маклафлин уверенно победила с мировым рекордом, не оглядываясь на то, что творилось за её спиной. С тех пор американка стала только сильнее, несмотря на пропуск прошлого сезона из-за травмы.

На американском отборе Маклафлин побила своё же мировое достижение, показав результат 50,65. Это не просто запредельный уровень, это недостижимо ни для кого.

Хотя Фемке Бол, которую просто обожают болельщики по всему миру, пыталась. Пока американка не бегала, она выигрывала. В нынешнем сезоне – правда, в среднегорье – стала второй спортсменкой в истории, которая пробежала круг с барьерами быстрее 51 секунды.

На Олимпиаде в Париже Бол успела уже выиграть золотую медаль, показав нереальный финиш в смешанной эстафете 4х400 м, буквально вырвав победу из рук (и ног) сборной США. Конечно, если бы у американцев на последнем этапе бежала Сидни, ничего подобного и произойти не могло.

Бол показала, что готова отлично. Но только тогда, когда рядом на дорожке нет Маклафлин. В финале Олимпиады американка просто растерзала, деклассировала нидерландку. Они бежали по соседним дорожкам, и примерно 200 метров Фемке держалась, а потом сдалась. Она даже серебро не сумела завоевать – её опередила другая американка, Анна Кокрелл.

Фемке Бол Фото: Andy Astfalck/BSR Agency/Getty Images

Маклафлин же неслась к финишу и установила новый мировой рекорд – 50,37. И, судя по тому, что она показывает на дорожке, Сидни может замахнуться и на то, чтобы выбежать из 40 секунд. После финиша команда американки подарила ей корону – заслуженную и неоспоримую. А рядом стояла Фемке Бол и рыдала в объятиях родителей. Но что можно сделать с такой Сидни?