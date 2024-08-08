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Сидни Маклафлин-Леврон установила мировой рекорд на Олимпиаде-2024, 400 м с барьерами, какой прибежала Фемке Бол

Американка на Олимпиаде довела любимицу болельщиков до слёз: просто растерзала на дорожке
Андрей Шитихин
Сидни Маклафлин
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Сидни Маклафлин побила мировой рекорд на дистанции 400 м с барьерами, Фемке Бол только третья.

Женский забег на 400 м с барьерами на Олимпиаде-2024 завершился мировым рекордом и горькими слезами: американка Сидни Маклафлин-Леврон в очередной раз доказала, что никто на планете не может пробежать быстрее неё, а нидерландка Фемке Бол оказалась просто беспомощной против такой скорости.

Последний раз до Парижа соперницы соревновались друг с другом на одной дорожке только на ЧМ-2022. Тогда Маклафлин уверенно победила с мировым рекордом, не оглядываясь на то, что творилось за её спиной. С тех пор американка стала только сильнее, несмотря на пропуск прошлого сезона из-за травмы.

На американском отборе Маклафлин побила своё же мировое достижение, показав результат 50,65. Это не просто запредельный уровень, это недостижимо ни для кого.

Американская бегунья показала фантастическое время в беге на круг с барьерами:
Американка Маклафлин пробежала круг с барьерами с нереальным временем! Фантастика какая-то
Американка Маклафлин пробежала круг с барьерами с нереальным временем! Фантастика какая-то

Хотя Фемке Бол, которую просто обожают болельщики по всему миру, пыталась. Пока американка не бегала, она выигрывала. В нынешнем сезоне – правда, в среднегорье – стала второй спортсменкой в истории, которая пробежала круг с барьерами быстрее 51 секунды.

На Олимпиаде в Париже Бол успела уже выиграть золотую медаль, показав нереальный финиш в смешанной эстафете 4х400 м, буквально вырвав победу из рук (и ног) сборной США. Конечно, если бы у американцев на последнем этапе бежала Сидни, ничего подобного и произойти не могло.

Бол показала, что готова отлично. Но только тогда, когда рядом на дорожке нет Маклафлин. В финале Олимпиады американка просто растерзала, деклассировала нидерландку. Они бежали по соседним дорожкам, и примерно 200 метров Фемке держалась, а потом сдалась. Она даже серебро не сумела завоевать – её опередила другая американка, Анна Кокрелл.

Фемке Бол

Фемке Бол

Фото: Andy Astfalck/BSR Agency/Getty Images

Маклафлин же неслась к финишу и установила новый мировой рекорд – 50,37. И, судя по тому, что она показывает на дорожке, Сидни может замахнуться и на то, чтобы выбежать из 40 секунд. После финиша команда американки подарила ей корону – заслуженную и неоспоримую. А рядом стояла Фемке Бол и рыдала в объятиях родителей. Но что можно сделать с такой Сидни?

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