Интрига в медальном зачёте Олимпиады. Устоят ли американцы под натиском китайцев?

В четверг, 8 августа, в 13-й день Олимпиады у российских спортсменов был шанс добыть вторую медаль. Гребцы Петров и Коровашков на протяжении всего финального заезда каноэ-двоек на 500 м шли вторыми, однако под конец не смогли удержать темп и выпали из призовой тройки. Российские спортсмены с одним серебром теннисисток – уже на 71-м месте.

Лидерство в неофициальном медальном зачёте за три дня до завершения Олимпиады сохраняет сборная США. Американцы в четверг выиграли три золотые медали (все – в лёгкой атлетике) и смогли не пропустить вперёд главных соперников из Китая. В копилке США 103 (30 – 38 – 35) награды.

Китайцы, впрочем, своих конкурентов не отпускают. В 13-й день Игр они взяли четыре золотые награды: в тяжёлой атлетике, прыжках в воду, боксе и гребле на каноэ – в том самом заплыве, где медаль упустили россияне. Теперь в копилке атлетов из Поднебесной 73 (29 – 25 – 19) награды.

В оставшиеся три дня на Олимпиаде будет разыграно более 80 комплектов наград. У Китая есть шансы побороться за первую строчку, но у США, с учётом их лидерства в некоторых командных видах, этих шансов больше.

Австралия с 44 (18 – 14 – 12) медалями сохранила третье место в неофициальном командном зачёте. На четвёртом месте по-прежнему Франция (14 – 18 – 21), но Великобритания, Южная Корея и Япония совсем рядом.