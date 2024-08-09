Последний шанс России на медаль Олимпиады. Расписание 14-го дня Игр-2024

Сегодня, 9 августа, в Париже разыграют 34 комплекта наград летних Олимпийских игр 2024 года в 16 различных видах спорта: настольном теннисе, художественной гимнастике, футболе, боксе, лёгкой атлетике, брейкинге, пляжном волейболе, спортивном скалолазании, прыжках в воду, тяжёлой атлетике, велоспорте, тхэквондо, плавании на открытой воде, гребле на байдарках и каноэ, хоккее на траве и спортивной борьбе.

В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ состоится полуфинал и, вероятно, финал с участием российского каноиста Захара Петрова.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований Олимпиады-2024 в Париже на 9 августа.

9 августа, пятница. День 13-й. Расписание финалов

8:30.Плавание. Мужчины. Открытая вода. 10 км;

13:35. Спортивное скалолазание. Мужчины. Трудность;

13:40. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойки. 500 м;

14:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарки-двойки. 500 м;

14:20. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарки-двойки. 500 м;

14:40. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 м;

15:30. Художественная гимнастика. Личное многоборье;

16:00. Настольный теннис. Мужчины. Командный разряд. Китай — Швеция;

16:00. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м;

16:00. Тяжёлая атлетика. Мужчины. 89 кг;

19:00. Футбол. Мужчины. Франция — Испания;

19:09. Велоспорт. Трек. Женщины. Мэдисон;

20:30. Лёгкая атлетика. Эстафета 4х100 м. Женщины;

20:30. Тяжёлая атлетика. Женщины. 71 кг;

20:37. Лёгкая атлетика. Толкание ядра. Женщины;

20:38. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт;

20:47. Лёгкая атлетика. Эстафета 4х100 м. Мужчины;

20:55. Вольная борьба. До 57 кг;

21:00. Лёгкая атлетика. 400 м. Женщины;

21:00. Хоккей на траве. Женщины. Нидерланды — Китай;

21:13. Лёгкая атлетика. Тройной прыжок. Мужчины;

21:25. Лёгкая атлетика. Семиборье. Женщины;

21:30. Вольная борьба. До 86 кг;

21:57. Лёгкая атлетика. 10 000 м. Женщины;

22:15. Вольная борьба. Женщины. До 57 кг;

22:19. Тхэквондо. Женщины. До 67 кг;

22:23. Брейкинг. Женщины;

22:30. Бокс. Мужчины. До 71 кг;

22:37. Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг;

22:45. Лёгкая атлетика. 400 м с/б. Мужчины;

22:47. Бокс. Женщины. До 50 кг;

23:30. Пляжный волейбол. Женщины. Бразилия — Канада;

23:34. Бокс. Мужчины. До 92 кг;

23:51. Бокс. Женщины. До 66 кг.

9 августа, пятница. 14-й день ОИ-2024. Полное расписание

8:30. Плавание. Мужчины. Открытая вода. 10 км. Финал;

10:00. Гольф. Женщины. Личный зачёт;

10:00. Тхэквондо. Мужчины, до 80 кг. Квалификация. Женщины, до 67 кг. 1/8 финала;

11:00. Настольный теннис. Мужчины. Матч за третье место. Франция — Япония;

11:00. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Предварительный раунд;

11:00. Художественная гимнастика. Групповое многоборье. Квалификация;

11:05. Спортивное скалолазание. Мужчины. Боулдеринг;

11:05. Лёгкая атлетика. Семиборье. Женщины. Эстафета 4х400 м. Мужчины, женщины. Предварительный раунд. 800 м. Мужчины. 100 м с/б. Женщины. Полуфинал;

11:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойки, байдарки-двойки, 500 м. 1/2 финала. Мужчины. Байдарки-двойки, 500 м. 1/2 финала;

12:00. Вольная борьба. До 57 кг, до 86 кг. Утешительный раунд. Женская борьба. До 57 кг. Утешительный раунд. До 62 кг. 1/8 финала. Вольная борьба. До 74 кг, до 125 кг. 1/8 финала;

13:35. Спортивное скалолазание. Мужчины. Трудность. Финал;

13:40. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойки, байдарки-двойки, 500 м. Мужчины. Байдарки-двойки, каноэ-одиночки, 500 м. Финалы;

14:00. Водное поло. Мужчины. За пятое-восьмое места. Италия — Испания;

15:00. Велоспорт. Женщины. Трек. Спринт. Квалификация. Мужчины. Спринт. 1/2 финала;

15:00. Хоккей на траве. Женщины. Матч за третье место. Аргентина — Бельгия;

15:30. Художественная гимнастика. Личное многоборье. Финал;

15:35. Водное поло. Мужчины. 1/2 финала. Сербия — США;

16:00. Настольный теннис. Мужчины. Командный разряд. Финал. Китай — Швеция;

16:00. Футбол. Женщины. За третье место. Испания — Германия;

16:00. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал;

16:00. Тяжёлая атлетика. Мужчины. 89 кг. Финал;

17:00. Брейкинг. Женщины. Групповой раунд;

17:00. Волейбол. Мужчины. За третье место. Италия — США;

17:30. Гандбол. Мужчины. 1/2 финала. Германия — Испания;

18:00. Современное пятиборье. Мужчины. Личный зачёт. 1/2 финала;

18:30. Баскетбол. Женщины. 1/2 финала. США — Австралия;

19:00. Водное поло. Мужчины. За пятое-восьмое места. Греция — Австралия;

19:00. Футбол. Мужчины. Франция — Испания. Финал;

19:09. Велоспорт. Трек. Женщины. Мэдисон. Финал;

20:30. Лёгкая атлетика. Эстафета 4х100 м. Женщины. Финал;

20:30. Тяжёлая атлетика. Женщины. 71 кг. Финал;

20:30. Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа;

20:35. Водное поло. Мужчины. 1/2 финала. Венгрия — Хорватия;

20:37. Лёгкая атлетика. Толкание ядра. Женщины. Эстафета 4х100 м. Мужчины. Финалы;

20:55. Вольная борьба. До 57 кг. Финал;

21:00. Лёгкая атлетика. 400 м. Женщины. Финал;

21:00. Хоккей на траве. Женщины. Нидерланды — Китай. Финал;

21:13. Лёгкая атлетика. Тройной прыжок. Мужчины. Семиборье. Женщины. Финалы;

21:30. Вольная борьба. До 86 кг. Финал;

21:57. Лёгкая атлетика. 10 000 м. Женщины. Финал;

22:00. Баскетбол. Женщины. 1/2 финала. Франция — Бельгия;

22:00. Пляжный волейбол. Мужчины. За третье место. Австралия — Швейцария;

22:15. Вольная борьба. Женщины. До 57 кг. Финал;

22:19. Тхэквондо. Женщины. До 67 кг. Финал;

22:23. Брейкинг. Женщины. Финал;

22:30. Бокс. Мужчины. До 71 кг. Финал;

22:37. Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг. Финал;

22:45. Лёгкая атлетика. 400 м с/б. Мужчины. Финал;

22:47. Бокс. Женщины. До 50 кг. Финал;

23:30. Пляжный волейбол. Женщины. Финал. Бразилия — Канада;

23:34. Бокс. Мужчины. До 92 кг. Женщины. До 66 кг. Финалы.