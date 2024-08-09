Впервые будут разыграны медали в брейкинге, а в лёгкой атлетике пройдут эстафеты 4х100 м.

Получит ли скандальная боксёрша из Алжира золото? Что посмотреть в 14-й день Олимпиады

Сегодня, 9 августа, в Париже пройдёт 14-й соревновательный день. Будет разыграно 34 комплекта наград. В этот день на Олимпиаде выступит и российский гребец на каноэ Захар Петров.

Напоминаем, что посмотреть Олимпиаду можно только на официальном сайте Игр в Париже. В России по ТВ ничего не показывают.

Последний выход России на Олимпиаде

Захар Петров закроет программу соревнований с участием россиян в Париже.

В 12:40 мск Петров возьмёт старт в полуфинале на дистанции каноэ-одиночек 500 м. При удачном раскладе россиянину предстоит готовиться уже к финалу, который запланирован на 14:50.

Больше шансов попасть в призы ОИ-2024 у него не будет. А дважды останавливаться в шаге от успеха – такое себе удовольствие.

Её не победить?

Бокс. Финалы здесь пройдут в конце дня. Внимание к этому событию увеличилось после скандала с алжирской спортсменкой Иман Хелиф.

Её обвиняют в нечестной игре. Ранее Иман провалила гендерные тесты, а соперница из Италии отказалась с ней боксировать.

Тем не менее Халиф прошла в финал в весе до 66 кг. Там она будет ждать визави из Китая Ян Лю. Грядёт действительно интересный поединок, который начнётся не раньше 23:51. Это надо видеть.

Американцы – самые быстрые?

В лёгкой атлетике пройдут спринтерские эстафеты 4х100 м у мужчин и у женщин.

В 20:30 начнут спринтерши. США здесь не поздоровится. Ямайка на месте, Великобритания — тоже.

Немного иной расклад у мужчин. Фаворитом эстафеты является сборная США. Всё на фоне исторического провала ямайской сборной. Извечные соперники американцев впервые за 20 лет не смогли выйти в финал на этой дистанции. Им не помог даже Кишане Томпсон.

Кишане Томпсон Фото: Patrick Smith/Getty Images

Там же на треке в 21:57 будет дан старт финалу в беге на 10 000 м у женщин. Готовятся ли новые разборки по ходу дистанции? Надо узнать у Гудаф Цегай, Беатрис Чебет и Сифан Хассан.

Финалы в борьбе и старт брейкинга

9 августа 2024-го в Париже будет премьера в программе Олимпийских игр. Брейкинг уже официально приняли в семью, а сегодня состоятся смотрины. Весь день предварительные соревнования, а финал запланирован на 22:19. На площадку выйдут девушки.

Продолжается и турнир в борьбе. В дело уже вступили борцы вольного стиля. Сегодня они разыграют два комплекта наград в весах до 57 кг и до 86 кг.

Хасан Яздани Фото: Carl Recine/Getty Images

Будем следить и за финалом в художественной гимнастике. Там по итогам квалификации в индивидуальном многоборье второе место занимает Дарья Варфоломеев (Германия). Экс-россиянка допустила ошибку, но в 15:30 получит шанс исправить оплошность и выиграть олимпийское золото.