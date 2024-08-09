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Олимпиада 2024 в Париже — онлайн-трансляция соревнований 9 августа 2024

Последнее выступление России на Играх в Париже. Главные события 14-го дня Олимпиады. LIVE
Татьяна Постникова Батраз Томаев
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Захар Петров на Олимпиаде-2024
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Гребец Захар Петров постарается напоследок приятно удивить всю страну.

В пятницу, 9 августа, в Париже пройдут соревнования 14-го дня Олимпиады. Спортсмены разыграют 35 комплектов наград в 10 различных видах спорта. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соревнований Игр и расскажет обо всём интересном, что происходит в столице Франции.

Сегодня на старт выйдет последний из 15 российских спортсменов на этих Играх. Захар Петров примет участие в полуфинальном (а в случае удачного расклада и в финальном) заезде каноэ-одиночек на дистанции 1000 м.

Из других интересных событий: первые медали в художественной гимнастике на этих Играх, матч за бронзовые награды в мужском волейболе, дебют брейкинга на Олимпиаде и насыщенная программа в лёгкой атлетике.

Олимпиада-2024. Полное расписание соревнований
Олимпиада-2024. Медальный зачёт

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Live Андрей Шитихин

Доброе утро! В Париже стартовал очередной олимпийский день. Пловцы-марафонцы уже проплыли километр по Сене, впереди ещё девять километров. Мэр Парижа Анн Идальго твердит, как мантру, что река чистая, но пробы, оказывается, соответствовали нормативам только 30 и 31 июля. Но спортсменам деваться некуда — соревнования отменить не могут.

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