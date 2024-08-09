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Олимпийские игры – 2024 в Париже: пугающий образ французских синхронисток, лица на затылке

Французские синхронистки напугали зрителей своими образами. У них же лица на затылке!
Юлия Сидорова
Сборная Франции по синхронному плаванию
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Хозяйки Олимпиады прогремели на весь мир, но остались с деревянной медалью.

На Олимпиаде без сильнейших российских синхронисток было на что посмотреть. Например, на пугающий номер француженок.

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В бассейне оказалось сразу 16 лиц

Несмотря на то что по новым правилам синхронного плавания творческая составляющая номера ушла на второй план, француженки на домашней Олимпиаде всё равно решили удивить публику яркими образами.

В произвольной программе сборная вышла на помост в шапочках, а не с привычными гладко убранными пучками. Но самое интересное, что на их затылках были изображены лица в объёме. Зрелище, мягко говоря, пугающее и вместе с тем необычное.

Хоть при приближении лица выглядели явно нарисованными, в воде средь брызг это выглядело эффектно. Куда бы на самом деле ни были направлены взгляды девушек, весь номер сохранялось ощущение, что все они всегда обращены в одну сторону и смотрят точно в камеру.

Сборная Франции по синхронному плаванию

Сборная Франции по синхронному плаванию

Фото: Clive Rose/Getty Images

«Решили привнести эффект новизны»

О том, как появилась идея создания такого образа, рассказала бывшая россиянка, а ныне член сборной Франции по синхронному плаванию Анастасия Баяндина.

«Решили привнести эффект новизны. Придумали с тренерами и хореографами. Нам объявили об этом за три‑четыре месяца до начала соревнований. Но, в принципе, нормально в них плавать. А в технической программе тоже есть шапочки. В шапочках и раньше команды выступали, но, чтобы с лицом сзади, это впервые», – рассказала экс-россиянка.

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За свой перфоманс француженки получили 617,8486 балла. Это всего лишь пятый результат в зачёте произвольных программ. А по итогам всего турнира хозяйки остались с деревянной медалью, в шаге от пьедестала.

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