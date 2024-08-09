Италия или США? Кому достанется бронза в мужском волейболе? LIVE

Сегодня, 9 августа, на Олимпиаде--2024 в Париже пройдёт матч за третье место в мужском волейболе. За бронзу сразятся сборные Италии и США. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Полуфиналы для команд сложились по-разному. Сборная США упустила победу в игре с Польшей. Американцы вели 2:1 по партиям и имели перевес в четыре очка в четвёртом сете, но вынужденная замена связующего у поляков внесла перелом в ход встречи. Команда Джона Спироу позволила полякам сравнять счёт, а в пятом сете американцам уже не хватило сил.

Италия же свою игру 1/2 финала с Францией просто провалила. 0:3 без особых шансов на успех. В каждой партии французы были лучше, к тому же их поддерживал полный зал.

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