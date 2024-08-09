Италия или США? Кому достанется бронза в мужском волейболе? LIVE

Сегодня, 9 августа, на Олимпиаде--2024 в Париже пройдёт матч за третье место в мужском волейболе. За бронзу сразятся сборные Италии и США. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Полуфиналы для команд сложились по-разному. Сборная США упустила победу в игре с Польшей. Американцы вели 2:1 по партиям и имели перевес в четыре очка в четвёртом сете, но вынужденная замена связующего у поляков внесла перелом в ход встречи. Команда Джона Спироу позволила полякам сравнять счёт, а в пятом сете американцам уже не хватило сил.
Италия же свою игру 1/2 финала с Францией просто провалила. 0:3 без особых шансов на успех. В каждой партии французы были лучше, к тому же их поддерживал полный зал.
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Интересно, что в Токио три года назад обе команды провалились. Американцы и вовсе не вышли из группы, хотя и обыграли в первом матче будущих чемпионов — Францию — со счётом 3:0. Итальянцы же вылетели в четвертьфинале, в пяти партиях уступив Аргентине.
Этот матч можно назвать противостоянием опыта и молодости. У американцев самая возрастная команда на этой Олимпиаде, средний возраст — 32,8 года.
Что до итальянцев, они уже очень опытные, но эта команда всё ещё довольно молода. К примеру, из серебряного состава Рио-2016 у Италии только Симоне Джаннелли. А сборная США, которая восемь лет назад взяла бронзу, привезла в Париж сразу семь волейболистов из той заявки.
У сборной Италии всё было куда прозаичнее — 0:3 в матче с Францией без особых шансов. И близко не показали итальянцы свой лучший волейбол.
«Сегодня мы играли не очень хорошо. Они были намного лучше нас на подаче, в передачах и в атаке. Мы не смогли никак отреагировать на это. И мне совсем не понравился наш командный дух в этом матче. Но мы будем играть за бронзу, это большая честь. У нас всё ещё есть шанс вернуться домой с медаль. Мы должны заслужить её», — подчеркнул доигровщик Алессандро Микьелетто.
Сборная США уступила в тяжелейшем полуфинале Польше 2:3, хотя вела 2:1 и 9:5 в четвёртой партии.
«Тяжелое поражение. Всё решили мелочи в концовке матча. Мы отдали им лидерство, упустили его, а когда у Польши летит подача, вернуть инициативу сложно. Но мы уже играли за бронзовые медали Олимпиады. Мы слишком много работали и у нас слишком хорошая команда, чтобы просто так всё бросить. Мы будем бороться за медаль», — заявил диагональный Мэттью Андерсон после полуфинала.
Добрый день! Всего час остаётся до начала бронзового матча в мужском олимпийском волейбольном турнире между сборными США и Италии.