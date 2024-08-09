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Российский гребец остался без медали на Олимпиаде, Захар Петров занял четвёртое место в каноэ-одиночках

Да что ж такое! Российский каноист бился за медаль, но откуда-то взялся бразилец
Андрей Шитихин
Захар Петров вновь остался четвёртым
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Захар Петров вновь остался четвёртым. Он проиграл всего 0,6 секунды.

Российские спортсмены завершили выступления на Олимпиаде в Париже. Каноист Захар Петров был последней надеждой на медаль. Но на последних метрах финала в каноэ-одиночках упустил бронзу. Как же обидно, ведь он весь заезд шёл вторым!

В финале Петров сделал то, что и должен был сделать. Гнаться за таким Мартином Фуксом – себе дороже. Чех был просто на голову выше всех соперников. Но за серебро было реально биться. И Петров бился. 950 м он шёл вторым, стараясь контролировать молдаванина Сергея Тарновского.

Обидно получилось – россияне остановились в 0,09 секунды от медали!
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Но по соседней с Петровым турбоскорость включил бразилец Исакиас Кейрос. Он выдал такую частоту, что мгновенно сократил отставание и от россиянина, и от молдаванина, а в итоге вообще стал вторым. Тарновский в борьбе за бронзу опередил Захара на 0,6 секунды. После финиша наш каноист был очень расстроен.

Он ведь не только 9 августа четвёртым стал, но и накануне. Вместе с Алексеем Коровашковым он проиграл всего 0,09 секунды в битве за бронзу. После одиночной гонки Захар констатировал: «Раз два четвёртых места, значит, деревянный».

Это был последний шанс для российских спортсменов выиграть медаль в Париже. Таким образом, на счету россиян только серебро, которое в теннисного турнира в парном разряде взяли Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

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