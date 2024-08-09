«На последних метрах ты уже не можешь руки поднять». Гребец Петров — о финале Олимпиады

Последним из 15 российских нейтральных атлетов на Олимпиаде в Париже стартовал гребец Захар Петров. В финальном заезде каноэ-одиночек на 1000 м он всю дистанцию шёл вторым, но под конец упустил серебро и занял лишь четвёртое место. Оно тем более досадное, потому что накануне в паре с Алексеем Коровашковым Захар тоже остался четвёртым.

Но 22-летний гребец не унывает. Рассказывает, на что потратил силы, радуется тому, что побывал на Олимпиаде, и готовится выступать в Лос-Анджелесе.

«Слишком много сил потратил на рулёжку»

– Захар, как оценишь итоги финала?

– Гонка тяжёлая, соперники очень серьёзные. По ветру могу сказать, что немного не в мою пользу был, так как я «левый», а ветер правый. А так прохождением доволен, есть куда стремиться.

– Опять шёл вторым всю дистанцию.

– Всю дистанцию, да.

– Финишный спурт был сюрпризом?

– Конечно. Я всю дистанцию, считай, рулился из-за ветра и немного нахватался. Слишком много сил потратил на рулëжку.

– Вы на чеха обращали внимание или только на свой график?

– Я шёл своей работой, на своё прохождение. Ни на кого не смотрел, пытался грести в полную силу.

– На последних метрах понимали, что происходит?

– Конечно, понимал. Последние метров 150 тебя уже вяжет, ты не можешь ни руки не поднять, ни ноги передвинуть. Ты уже кое-как доходишь до финиша. И я четвертый.

– Вчера Алексей нецензурно ругался, когда узнал, что четвёртый. Сегодня у тебя такие же мысли были?

– Я в принципе ничем не обижен, так как есть куда стремиться. Соперники – те же люди, как и я. Конечно, на медаль настраивался, но случились такие ситуации. На что смог, на то и отработал.

Захар Петров на дистанции Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«У нас других вариантов не было»

– Сказалось, что вчера грёб в двойке?

– Да, конечно. Считай, вчера на полную выложился. Сегодня уже встал, всё болело, не так много сил было. Но собрался с силами и показал…

– Может, тогда стоило отказаться от одного вида?

– Нет-нет. У нас просто других вариантов не было. Так и получилось, сначала — двойка, потом — одиночка.

– Если бы тебе перед Олимпиадой сказали, что будет два четвёртых места, ты бы поехал?

– Конечно, поехал бы, потому что здесь побывать – одно удовольствие. Не каждый сюда попадёт, люди всю жизнь готовятся, тренируются и не попадают. А мне 22 года, и я уже попал.

«Всё равно люди болеют!»

– Сказалось на результатах то, что мы тут не как сборная, нет команды, даже слово «Россия» говорить нельзя, поддержки болельщиков нет?

– Ничего страшного, всё равно люди болеют из своей страны. Они знают, кто мы. Ничего страшного нет в этом.

Захар Петров на дистанции Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Тебе вчера много писали в соцсетях с поддержкой?

– Писали, да, поздравления.

– Какое четвёртое место более обидное — в одиночке или в двойке?

– В одиночке, конечно же, где ты сам за себя. Здесь уже своя работа. На что смог, на то и отработал.

– Ты молодой, это всё равно опыт. Закладываешься уже на Лос-Анджелес?

– Да, через четыре года!

– Надеемся, там уже будет сборная России.

– Надеемся.

«Наша работа — выдать, на что наработали»

– Видел высказывания президента вашей федерации про Олесю Ромасенко?

– Не видел, у меня сейчас всё внимание было на подготовку, прохождение. Я ничего не смотрел, не читал, просто анализировал прохождение.

– А ты от Архипова вообще ждёшь каких-то слов?

– Не знаю, может быть.

– Коровашков сказал, он ему звонил, узнавал, как идёт подготовка, принимал какое-то участие.

– Может быть, звонил, я этого не слышал.

– А с кем здесь общаетесь?

– Здесь у нас есть представитель, Исхакова. Она молодец, всё ведёт, за всем следит, контролирует нас.

– А мешает, что вашего тренера здесь нет?

– Нет, всё нормально, он нас подготовил, подвёл к этим соревнованиям. А здесь уже наша работа – выдать, на что наработали.

– Как со спортсменами из других стран общаетесь, есть ли вообще общение?

– Все дружелюбные, все здороваются. Так мы, конечно, не общаемся, я особо языка не знаю. Здороваются, и всё. Никакого негатива нет.

— Рад итогам Олимпиады?

– Конечно же, рад. И в какой-то мере не рад – два четвёртых места, деревянный. Но ничего страшного, готовимся дальше показывать.