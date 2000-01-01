Самое милое награждение на Олимпиаде в Париже

«Самая милая китаянка на ОИ-2024»

Во время церемонии награждения Чжоу, получив свою медаль, увидела, что итальянки Алисе Д'Амато и Манила Эспозито пробуют награду на зуб. Китаянка, недолго думая, повторила жест за соперницами. Увидев это, пользователи назвали Чжоу «самой милой китаянкой на ОИ-2024».