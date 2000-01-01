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Китаянка покорила интернет на награждении ОИ
Китаянка покорила интернет на награждении ОИ
Юная спортсменка из Китая Яцинь Чжоу покорила интернет. На церемонии награждения гимнастка удивилась традиции кусать олимпийские медали и выдала милую реакцию!
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Первая награда Олимпиады
Первая награда Олимпиады
Для 18-летней гимнастки Яцинь Чжоу Олимпиада в Париже стала первой в профессиональной карьере. Ей удалось завоевать серебро на бревне, обойдя даже легендарную Симону Байлз.
«Самая милая китаянка на ОИ-2024»
«Самая милая китаянка на ОИ-2024»
Во время церемонии награждения Чжоу, получив свою медаль, увидела, что итальянки Алисе Д'Амато и Манила Эспозито пробуют награду на зуб. Китаянка, недолго думая, повторила жест за соперницами. Увидев это, пользователи назвали Чжоу «самой милой китаянкой на ОИ-2024».
Мемы и арты с Яцинь Чжоу
Мемы и арты с Яцинь Чжоу
Болельщики не стали ограничиваться только комментариями о милом виде спортсменки, но и начали делать мемы и арты с этого награждения. Например, нейросеть Nero Lens сгенерировала такой арт.
Самое милое награждение на Олимпиаде в Париже
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