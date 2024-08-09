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Расписание спортивных матчей 10 августа 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — ЦСКА, Суперкубок Англии и Олимпиада
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 10 августа
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Яркое 10 августа: станет ли Кипчоге величайшим в истории, кому достанутся золотые медали в боксе, волейболе и баскетболе? Расписание дня!

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Время в материале указано по Москве.

🥇🏃‍♂️ 9:00: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, марафон (мужчины), финал

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. Марафон
10 августа 2024, суббота. 09:00 МСК
Не началось

Интрига: станет ли Кипчоге величайшим в истории?

Олимпиада в Париже станет последней в карьере великого марафонца Элиуда Кипчоге. Кенийский ветеран в 39 лет будет пытаться стать первым в истории трёхкратным олимпийским чемпионом в марафоне. Единственный человек в истории, кто выбегал марафон из 2 часов (пусть этот рекорд и не ратифицирован) достоин того, чтобы уйти величайшим в истории.

Кипчоге пробежал марафон быстрее двух часов
Элиуд Кипчоге. Почему он легенда, даже если его рекорд не засчитают?
Элиуд Кипчоге. Почему он легенда, даже если его рекорд не засчитают?

🥇🏀 12:00: Германия – Сербия, Олимпиада-2024, баскетбол (мужчины), матч за третье место

💬 Матч с текстовой трансляцией

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Германия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Никола Йокич после неудачи с США добудет для Сербии бронзу?

Сборная Германии довольно неожиданно уступила Франции в полуфинале Олимпийских игр. Сербия же на протяжении трёх четвертей вела в счёте в матче с США, однако в ключевой момент сдалась под натиском американцев. Думаю, каждая из этих команд мечтала сражаться за золото Олимпиады, но немцы и сербы разыграют между собой лишь бронзовые награды. Деннис Шрёдер или Никола Йокич – кто победит?

Кто помешал Германии и Сербии выйти в финал ОИ?
США и Франция — в финале. 5 героев, лишивших Йокича и немецкую машину шансов на золото ОИ
США и Франция — в финале. 5 героев, лишивших Йокича и немецкую машину шансов на золото ОИ

🥇🏐 14:00: Франция – Польша, Олимпиада-2024, волейбол (мужчины), финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 14:00 МСК
Франция
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выиграют ли французы вторую Олимпиаду подряд?

Главный матч мужской волейбольной Олимпиады! Действующие чемпионы и хозяева Франция против Польши, которая наконец-то прошла четвертьфинал и теперь будет как минимум серебряным призёром. У поляков глубже состав, но много травм. Французы же показали почти идеальный волейбол в полуфинале, сыграть так же чисто второй матч подряд будет сложно. Кто станет чемпионом?

Женя Гребенников рассказал об олимпийском турнире
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«Рад, что России здесь нет». Интервью с самым «нашим» волейболистом на Олимпиаде

⚽️ 15:00: «Локомотив» – «Динамо» Махачкала, РПЛ, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Галактионова продолжит приятную серию?

Пока железнодорожники удивляют, хотя многим казалось, что будут разочаровывать. «Локомотив» после ухода нескольких ключевых футболистов не потерял в качестве, а как-то раскрепостился. «Динамо» из Махачкалы же пока с трудом адаптируется к реалиям РПЛ – в прошлом туре со скандалом уступили «Пари НН». Команда Заура Тедеева всё ещё не может выиграть.

Отвечаем на некоторые вопросы
Многие боялись, что «Локо» станет середняком. Откуда такой взрывной старт?
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🥇🤾‍♀️ 16:00: Норвегия – Франция, Олимпиада-2024, гандбол (женщины), финал

Олимпийские игры (ж) . Финал
10 августа 2024, суббота. 16:00 МСК
Норвегия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмут ли француженки вторую Олимпиаду подряд?

Самый ожидаемый и самый предсказуемый финал в женском гандболе. Без сборной России именно эти команды были фаворитами, они и дошли до «золотого» матча. Франция — олимпийский чемпион, чемпион мира. В финале ЧМ-2023 были повержены как раз норвежки. Но это последний шанс для суперзвёзд скандинавской команды взять золото на Олимпиаде.

Франция и Норвегия зарубились за золото в финале ЧМ-2023
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«Я никогда не забуду этот матч!» Чем закончился женский чемпионат мира по гандболу — 2023

🏆⚽️ 17:00: «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед», Суперкубок Англии, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Суперкубок Англии — 2024 . Финал
10 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: старт английского сезона!

Вывеска сумасшедшая, ожидания – тоже. Манчестерские клубы разыграют между собой Суперкубок Англии и дадут старт новому внутреннему сезону. Конечно, команда Хосепа Гвардиолы – фаворит, а ребята Эрика тен Хага считаются аутсайдерами. Но в отдельно взятом матче может быть что угодно. В прошлом году, например, на «Арсенал» мало кто ставил, а он в итоге победил тот же «Сити».

Подробности межсезонья
«Манчестер Юнайтед» резко меняется. Во всём
«Манчестер Юнайтед» резко меняется. Во всём

⚽️ 17:30: «Оренбург» – «Акрон», РПЛ, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Тольятти добьётся исторического результата?

Ещё никогда в истории «Акрон» не побеждал «Оренбург»: в четырёх встречах уральцы отпраздновали две победы. Команды в РПЛ идут в одной зоне, а потому победа над прямым конкурентов за место в середине таблице станет невероятно важным успехом.

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⚽️ 17:30: «Зенит» – «Динамо» Москва, РПЛ, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Личка шикарно играет против Семака

В прошлом сезоне «Динамо» дважды обыграло «Зенит», да и вообще бело-голубые – одни из самых сложных соперников для гегемона в последние годы. Интересно, как сложится новая встреча с учётом того, что обе команды заряжены на борьбу за чемпионство.

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🥇⚽️ 18:00: Бразилия – США, Олимпиада-2024, футбол (женщины), финал

Олимпийские игры (ж) . Финал
10 августа 2024, суббота. 18:00 МСК
Бразилия (ж)
Не начался
США (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: американки возьмут золото без единого поражения?

Сборная США на Олимпиаде в Париже поражает: команда двигается по турниру исключительно через победы. Бразилия, например, уступила дважды и только по ходу соревнований обрела стабильность. Американки — фавориты ещё и потому, что пропускают меньше всех, а забивают больше всех.

Мощь!
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🥇🏐 18:15: Бразилия – Турция, Олимпиада-2024, волейбол (женщины), матч за третье место

Олимпийские игры (ж) . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 18:15 МСК
Бразилия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли бразильянки собраться после трагедии в полуфинале?

Бразилия прошла в полуфинал без единого проигранного сета. Но сыграет только за бронзу. Сможет ли команда Зе Роберто преодолеть своё разочарование? Турчанкам матч с Италией совсем не удался, даже Мелисса Варгас не показала своей лучшей игры. Но шанс на медаль есть — и мотивации у турчанок должно быть побольше!

О полуфиналах мы рассказывали здесь
Трагедия Бразилии и уверенность Италии. Кто вышел в финал Олимпиады в женском волейболе
Трагедия Бразилии и уверенность Италии. Кто вышел в финал Олимпиады в женском волейболе

⚽️ 20:00: «Краснодар» – ЦСКА, РПЛ, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьют ли команды больше двух голов?

Противостояние краснодарцев и ЦСКА давно считается низовым. Последний раз больше двух голов в их игре фиксировали полтора года (или шесть матчей) назад. Команда Мурада Мусаева всё ещё в эмоциональной яме и никак не победит в чемпионате России. А вот у Марко Николича дела получше — армейцы сейчас явно на подъёме.

Ознакомьтесь пожалуйста:
«Динамо» остановит «Зенит», а ЦСКА возьмёт реванш у «Краснодара»? Интриги 4-го тура РПЛ
«Динамо» остановит «Зенит», а ЦСКА возьмёт реванш у «Краснодара»? Интриги 4-го тура РПЛ

🥇🏃‍♂️ 20:25: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, бег 800 м (мужчины), финал

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. 800 м. Финал
10 августа 2024, суббота. 20:25 МСК
Не началось

Интрига: будет ли бег на уровне мирового рекорда?

В нынешнем сезоне в беге на два круга мощнейшая конкуренция. Многие спортсмены разменяли 1.43,00 — а это уже результат экстракласса. Заруба в забеге ожидается мощнейшая, на победу претендуют как минимум пять человек: Джамель Седжати, Эммануэль Ваниони, Габриэль Туаль, Марко Ароп, Брайс Хоппель.

А у кого лучшее время в сезоне?
Бегун из Алжира показал лучший результат сезона в мире в забеге на 800 м в Париже

🥇🏃‍♂️ 20:50: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, бег 5000 м (мужчины), финал

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. 5000 м. Финал
10 августа 2024, суббота. 21:00 МСК
Не началось

Интрига: состоится ли реванш имени Ингебригтсена?

Якоб Ингебригтсен потерпел болезненное поражение в забеге на 1500 м, хотя считался фаворитом. Норвежец вёл забег, но в итоге вообще остался без медали, став только четвёртым. Ингебригтсен, который не раз называл соперников «идиотами», на этот раз сглупил сам. Но у него есть шанс отыграться на «пятёрке».

Что случилось с Ингебригтсеном на 1500 м?
Оглушительная сенсация на Олимпиаде: непобедимый Ингебригтсен остался без медали!
Оглушительная сенсация на Олимпиаде: непобедимый Ингебригтсен остался без медали!

🥇🏃‍♀️ 21:25: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, бег 1500 м (женщины), финал

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Женщины. 1500 м. Финал
10 августа 2024, суббота. 21:25 МСК
Не началось

Интрига: Кипьегон будет мстить за «пятёрку»

Рекордсменка мира в беге на 1500 м кенийка Фаит Кипьегон на Олимпиаде в Париже нацеливалась минимум на два золота, но одно уже упустила. В финале бега на 5000 м она проиграла соотечественнице Беатрис Чебет, а затем стала участницей саги о лишении и возврате олимпийского серебра. Кипьегон настроена отомстить за недавние неудачу и скандал.

Что случилось в беге на 5000 м в Париже:
Самая несчастная спортсменка Олимпиады: целый час радовалась медали, а потом её лишилась
Самая несчастная спортсменка Олимпиады: целый час радовалась медали, а потом её лишилась

🥇🏀 22:30: Франция – США, Олимпиада-2024, баскетбол (мужчины), финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: американцы в пятый раз кряду заберут золото Олимпийских игр?

На Францию после группового этапа ставили единицы, но теперь подопечные Венсана Колле в финале домашних Олимпийских игр будут сражаться за золото. Противостоять Виктору Вембаньяме и компании будет главный фаворит всего турнира – США. Американцы с огромным трудом пробились в главный матч, обыграв Сербию с Николой Йокичем и ещё несколькими топовыми баскетболистами. Сербы преподали «звёздно-полосатым» важный урок, но сделает ли Стив Керр правильные выводы? На пути к пятому подряд золоту ОИ необходимо будет выложиться на максимум.

Легендарный матч!
Это не баскетбол, а поэзия! Легендарный матч Леброна и Карри на ОИ, Сербии — уважение
Это не баскетбол, а поэзия! Легендарный матч Леброна и Карри на ОИ, Сербии — уважение

🥇🥊 22:30: Олимпиада-2024, бокс, финалы, до 57 кг (женщины), до 57 кг (мужчины), до 75 кг (женщины), свыше 92 кг (мужчины)

Олимпиада 2024. Бокс
Женщины. До 57 кг. Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Не началось
Олимпиада 2024. Бокс
Мужчины. До 57 кг. Финал
10 августа 2024, суббота. 22:47 МСК
Не началось
Олимпиада 2024. Бокс
Женщины. До 75 кг. Финал
10 августа 2024, суббота. 23:34 МСК
Не началось
Олимпиада 2024. Бокс
Мужчины. Свыше 92 кг. Финал
10 августа 2024, суббота. 23:51 МСК
Не началось

Интрига: время главных финалов

В субботу завершается боксёрский турнир ОИ-2024, и, как водится, организаторы оставили почти все самые сочные поединки на последний день. Зрители увидят сразу четыре финала, каждый из которых по-своему интересен. Например, может добраться до золота скандальная Линь Юйтин, катком прошедшая по всем соперницам. А громадный Баходир Джалолов может стать двукратным олимпийским чемпионом — нужно только побить Айюба Гадфу. Такое пропускать нельзя!

Вспоминаем полуфинал Юйтин:
Вслед за Хелиф. Ещё одна не сдавшая гендерный тест девушка вышла в финал ОИ
Вслед за Хелиф. Ещё одна не сдавшая гендерный тест девушка вышла в финал ОИ
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