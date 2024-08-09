На Олимпиаде от России избавиться на вышло. Золото в гимнастике — у девушки из Барнаула

Сборная России – несомненный мировой лидер в художественной гимнастике. Вот только из-за санкций наших спортсменок не пустили на Олимпиаду в Париже. Но даже в таких условиях не обошлось без триумфа российских гимнасток, пускай даже бывших. Золото забрала Дарья Варфоломеев, выступающая за Германию. Не получилось избавиться от россиянок!

Без России

Сборная СССР, а потом и России долгое время была лидером в мировой художественной гимнастике. Но с ОИ-2000 наши спортсменки стали по-настоящему доминировать. С тех пор российские гимнастки неизменно брали золото в индивидуальном и в групповом многоборье.

Евгения Канаева Фото: sampics/Corbis via Getty Images

Всё сломалось в Токио. В 2021 году Дина Аверина стала только второй, уступив Линой Ашрам. Победа израильтянки с потерей тогда превратилась в настоящий скандал. В групповом упражнении наши гимнастки взяли серебро, отдав золото болгаркам. Но и по поводу этого подиума споров было немало.

В Париже, увы, эта традиция продолжилась. Наши спортсменки имели право отобраться на Игры только в личном первенстве, но все гимнастки отказались выступать в нейтральном статусе. В итоге на ОИ-2024 официально России не оказалось, а значит, наши девочки вновь остались без наград.

К счастью, в Париже за другие сборные выступало немало бывших российских гимнасток, которые поменяли спортивное гражданство, не найдя себе места в нашей сборной. Это Дарья Варфоломеев (Германия), Екатерина Веденеева (Словения), Вера Туголукова (Кипр), Полина Березина (Испания) в личном многоборье и Лидия Яковлева (Австралия) в групповом упражнении.

До финала из этой пятёрки добрались лишь двое: абсолютная чемпионка мира Варфоломеев и бронзовый призёр ЧМ Веденеева. Немецкая гимнастка в квалификации стала второй из-за смены предмета, а словенская спортсменка – шестой. И если Екатерине в финале в свои 29 лет сложно было рассчитывать на медали, 17-летняя Дарья была одним из фаворитов соревнований.

Наша чемпионка

Состав финала был крайне сильным. Там оказались и чемпионка мира в команде Боряна Калейн, и пятикратная чемпионка мира София Раффаэли, и чемпионка Европы Дарья Атаманов.

Несмотря на это, Варфоломеев справилась. В квалификации Дарью подвёл обруч: была замена предмета. А в финале всё прошло идеально. Экс-россиянка стала лучшей во всех четырёх видах и уверенно выиграла (142,850) с отрывом от ближайшей преследовательницы Боряны Калейн в 2,250 балла. Увидев свои финальные оценки, Дарья не смогла сдержать слёз счастья.

Болгарка тоже была хороша, хоть и не обошлась без небольших помарок. Стабильное выступление позволило опытной спортсменке спокойно забрать своё серебро (140,600). Без слёз радости тут тоже не обошлось.

Дарья Варфоломеев Фото: Sina Schuldt/picture alliance via Getty Images

А вот за бронзу развернулась борьба. На медаль претендовали Дарья Атаманов, Маргарита Колосов и София Раффаэли. В итоге в последнем виде награду вырвала итальянка (136,300). Раффаэли тоже расплакалась в «кике», правда, не от счастья, а от горя. София явно рассчитывала на большее.

Успокаивала юную спортсменку, кстати, экс-россиянка Екатерина Веденеева. 30-летняя гимнастка заняла шестое место (131,900). Веденеева делала всё без ошибок, но сложность её программ была ниже, чем у лидеров. Однако даже такому результату на своей последней Олимпиаде Екатерина была довольна.

Зато Варфоломеев добилась своей цели. Её победу должны с радостью встретить не только в России, но и в Беларуси, ведь Дарью тренирует белоруска Юлия Раскина, бравшая серебро на Олимпиаде-2000.