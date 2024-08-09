Рекордсмен из трущоб. История бедного пакистанца, выигравшего золото Олимпиады в Париже

Пакистанский легкоатлет Аршад Надим не просто выиграл олимпийское золото Парижа. Он метнул копьё на 92,97 м, установив олимпийский рекорд, а ещё принёс первую золотую медаль родной стране.

Его история – это пример того, что великим можем стать обычный парнишка без какого-либо стартового капитала. Главное – вера в себя и поддержка близких. Ну просто как в кино про миллионера из трущоб.

«Я не хотел, чтобы он работал, как я»

Аршад Надим, простой пакистанский мальчишка из небольшой деревушки, родился в бедной семье. Мама занималась хозяйством, папа работал на стройке и был единственным кормильцем девяти детей. На семейном столе редко появлялось что-то, кроме чечевицы и овощей.

Несмотря на это, в семье поддерживались очень тёплые отношения. Когда-то Аршад мечтал стать звездой крикета – любимого вида спорта всех пакистанцев, но его отговорили, ссылаясь на нехватку денег. Однако братья, видя спортивный талант мальчика, предложили ему пойти в лёгкую атлетику.

Аршад Надим Фото: Corbis/Corbis via Getty Images

Так Аршад и начал заниматься метанием копья – там как раз и пригодились навыки из крикета. На одном из турниров 14-летнего подростка заметил местный спортивный меценат Ахмед Саки – владелец небольшого отеля. Он обратился к отцу юного таланта с просьбой отдать мальчика в профессиональный спорт, идею поддержали и братья.

«Я не хотел, чтобы он работал так же, как я», – сказал отец Аршада и согласился с предложением.

Ахмед Саки помог Надиму со спортивной стипендией и был рядом с ним до 2015 года. Позже тренировать парня начал бывший пакистанский метатель диска Салман Икбал Батт. Оба наставника отмечают особую скромность и отзывчивость Аршада, а также его способность сохранять спокойствие в любой ситуации.

Перед Играм собирал деньги на копьё

Сейчас Аршад Надим – уже не ноунейм в мире лёгкой атлетики. Те, кто следит за метанием копья, знают, что к 27 годам парень доходил до финального этапа на Олимпиаде в Токио, где занял пятое место, а в 2023-м взял серебро на чемпионате мира.

Надим уже понял, что послушаться братьев было лучшим решением в его жизни.

«В противном случае меня бы не было на Олимпиаде. Я знаю, у меня есть природный талант в лёгкой атлетике, и я благодарен за это, но быть спортсменом, не занимающимся крикетом, в Пакистане очень сложно. Например, я не получаю необходимых ресурсов и средств», — рассказывал Надим перед Парижем.

Аршад Надим Фото: Corbis/Corbis via Getty Images

Так, перед Играми-2024 Аршаду пришлось искать деньги на новое копьё, старым он пользовался аж с начала своей карьеры в 2016 году. Спортсмен обратился в федерацию, но с покупкой помогло не руководство, а местный спонсор, услышавший клич о помощи.

Несмотря на то что в Пакистане Надим очень популярен, профессиональный спорт в стране поддерживается весьма слабо. Аршад тренируется на стадионе и в зале без кондиционеров, и это при температуре 45°C градусов на улице.

«Жара подогревает мою страсть», – прокомментировал условия для тренировок сам Аршад.

«Мы простые люди, и мы счастливы!»

На Олимпиаду в Париже от Пакистана отправились всего семеро спортсменов. Но только Надиму удалось громко заявить о себе. В финале метания копья он запустил снаряд на 92,97 м – это шестой результат за всю историю вида спорта и лучший – в истории Олимпийских игр. К тому же это первая медаль страны с тех пор, как мужская команда по хоккею на траве выиграла бронзу в Барселоне 32 года назад.

«Бросая копьё, я чувствовал, как оно покидает мою руку, и понимал, что это может стать олимпийским рекордом — с божьей помощью. И он действительно помог», — прокомментировал победу всегда сдержанный Аршад.

Аршад Надим Фото: Corbis/Corbis via Getty Images

Гораздо эмоциональнее радовались в Пакистане, где Надим стал национальным героем. После победы люди собрались у дома чемпиона и танцевали под барабаны. В Пакистане теперь даже дети во дворе бегают с копьями, изображая своего кумира.

«Наш брат выиграл золотую медаль, а у меня пропал голос, потому что я праздновал всю ночь. Когда он вернётся домой, мы отпразднуем это так, что мир никогда не забудет! Мы простые люди, и мы счастливы!» — поделился его брат Шахид Надим.

«Я так счастлива, что я могу вам сказать? Я хочу обнять его и поцеловать. Он заставил Пакистан гордиться своим именем, заслужил медаль для Пакистана и заставил его флаг гордо развеваться», — рассказала мать олимпийского чемпиона.