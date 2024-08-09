Самый крутой спортсмен в истории Китая завоевал шестое золото Олимпиад. Ма Лун — легенда!

В пятницу, 9 августа, в Париже прошёл финал в командных соревнованиях по настольному теннису среди мужчин. В решающем матче сражались сборные Китая и Швеции. Победу предсказуемо одержал Китай – 3:0.

Начинать финал доверили Ма Луну в паре с Ван Чуцинем. Они встретили сопротивление со стороны шведов Антона Челльберга и Кристиана Карлссона, но выиграли свой матч со счётом 3:2. Начало было положено.

Ну а дальше всё шло под контролем китайцев. Эту победу простой назвать нельзя. Однако сразу было ясно, кто фаворит в матче. Китайцы не отдают первенство в командном теннисе уже пятую Олимпиаду подряд.

Шестикратный олимпийский

Важно другое: великий Ма Лун стал шестикратным олимпийским чемпионом.

9 августа он завоевал первое золото в Париже. До этого ему также удавалось побеждать на Играх в Лондоне (2012), Рио-де-Жанейро (2016) и Токио (2020).

Если считать и Олимпиады, и чемпионаты мира, то у этого китайца аж 19 наград с мировых первенств, из которых 14 – золотые!

Ма Лун Фото: Getty Images

Ма Лун уже до победы в Париже был самым титулованным игроком в настольный теннис – как в своей стране, так и в мире, а сейчас так вовсе улетел в космос. Ещё и потому, что среди всех китайцев во всех видах спорта он выиграл больше остальных золота на Олимпийских играх. Позади остались прыгунья в воду Ву Минься (5 – 1 – 1) и гимнаст Цзоу Кай (5 – 0 – 1).

Ма Луну 35 лет. И 17 из них он не опускается ниже 12-й строчки в мировом рейтинге. Сумасшедшая стабильность.

Но недалёк тот день, когда великий Ма закончит карьеру. Сказал ли он последнее слово в Париже? Вопрос риторический.