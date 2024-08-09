Сенсация на Олимпиаде в Париже. Норвежец мечтал о втором золоте Игр, но пролетел

В соревнованиях по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Париже произошло уже немало сюрпризов и сенсаций. И 14-й день Игр подарил ещё одну.

Олимпийский чемпион Токио-2021 и чемпион мира норвежский барьерист Карстен Вархольм считался фаворитом в финале бега на 400 метров, но потерпел сокрушительное поражение. Первым стал Рай Бенджамин.

Хотя стоит сказать, что шоком этот результат не стал. Буквально перед Олимпиадой на этапе Бриллиантовой лиги в Монако, фактически ставшем репетицией Игр, Вархольм проиграл всё тому же Бенджамину. Правда, борьба там получилась куда более острой – судьям пришлось смотреть фотофиниш.

А в финале Олимпиады победа американца была куда более убедительной. На первых метрах дистанции Вархольм вроде бы лидировал – первые барьеры давались ему легко. Причём норвежцу в каком-то смысле психологически было легче, он бежал по соседней с Бенджамином дорожке и видел спину бегущего по внешнему радиусу соперника. Но и это не помогло.

При выходе на финишную прямую стало понятно, что Бенджамин – первый. А на последнем барьере стало ясно, что победу он не отдаст: свой барьер он перелетел легко и воздушно, а вот Карстену было уже тяжеловато.

Американец уверенно финишировал первым. Норвежец, которого все считали фаворитом, – вторым. А третьим – бразилец Алисон Дос Сантос. Именно эта тройка и собрала медали в Токио с той лишь разницей, что первым тогда стал Вархольм. Но теперь праздник пришёл на американскую улицу.