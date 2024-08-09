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Сенсационное поражение Карстена Вархольма на Олимпиаде в Париже — забег на 400 м с барьерами выиграл Рай Бенджамин

Сенсация на Олимпиаде в Париже. Норвежец мечтал о втором золоте Игр, но пролетел
Михаил Чесалин
Вархольм сдался под натиском Рая Бенджамина
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Карстен Вархольм сдался под натиском Рая Бенджамина.

В соревнованиях по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Париже произошло уже немало сюрпризов и сенсаций. И 14-й день Игр подарил ещё одну.

Олимпийский чемпион Токио-2021 и чемпион мира норвежский барьерист Карстен Вархольм считался фаворитом в финале бега на 400 метров, но потерпел сокрушительное поражение. Первым стал Рай Бенджамин.

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. 400 м с барьерами. Финал
09 августа 2024, пятница. 22:45 МСК
Окончено
1
Рай Бенджамин
США
46.46
2
Карстен Вархольм
Норвегия
47.06
3
Алисон Дос Сантос
Бразилия
47.26

Хотя стоит сказать, что шоком этот результат не стал. Буквально перед Олимпиадой на этапе Бриллиантовой лиги в Монако, фактически ставшем репетицией Игр, Вархольм проиграл всё тому же Бенджамину. Правда, борьба там получилась куда более острой – судьям пришлось смотреть фотофиниш.

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А в финале Олимпиады победа американца была куда более убедительной. На первых метрах дистанции Вархольм вроде бы лидировал – первые барьеры давались ему легко. Причём норвежцу в каком-то смысле психологически было легче, он бежал по соседней с Бенджамином дорожке и видел спину бегущего по внешнему радиусу соперника. Но и это не помогло.

При выходе на финишную прямую стало понятно, что Бенджамин – первый. А на последнем барьере стало ясно, что победу он не отдаст: свой барьер он перелетел легко и воздушно, а вот Карстену было уже тяжеловато.

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Американец уверенно финишировал первым. Норвежец, которого все считали фаворитом, – вторым. А третьим – бразилец Алисон Дос Сантос. Именно эта тройка и собрала медали в Токио с той лишь разницей, что первым тогда стал Вархольм. Но теперь праздник пришёл на американскую улицу.

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