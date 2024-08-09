Брейкинг на Олимпиаде? Это круто, весело и небанально!

Сегодня, 9 августа, в Париже разыграли первый в истории комплект наград по брейкингу. Этот молодой вид спорта вошёл в программу аккурат на ОИ-2024. И сразу же привлёк к себе внимание всех неравнодушных.
Первое золото в истории завоевала японка Ami. Её настоящее имя — Ами Юаса. В финале она обыграла 17-летнюю представительницу Литвы с псевдонимом Nickа (Доминика Баневич).
Брейкинг — это…?
Но что такое брейкинг? Это соревнования под музыку.
Такой уличный стиль танцев изначально появился в Соединённых Штатах в 80-х годах прошлого века. Танцоров заинтересовал музыкальный приём, когда ритм той или иной композиции резко сменялся другим, иногда более спокойным. Такой рваный стиль.
И вот ещё что немаловажно. Би-гёрлз и би-бойз — именно так зовут спортсменов в брейкинге.
Как прошли соревнования по брейкингу в Париже?
Турнир состоял из группового этапа и раунда плей-офф. А в батлах участвовали спортсмены, но не под своими именем и фамилией, а под никнеймами. И иногда это был набор не букв, а цифр. Например, как у китайской спортсменки 671 (Лю Цинъи).
При этом музыку, под которую надо выступать, олимпийцы сами не выбирали. Её определял диджей соревнований.
Лю Циньи
Фото: Elsa/Getty Images
В каждом из поединков было три раунда. За одну минуту в батле спортсмен должен был доказать, что всё было «чётко». Чтобы пройти в следующую стадию, участникам необходимо было одержать по две победы в каждой из дуэлей.
Кто решал судьбу медалей?
Для определения победителей была судейская коллегия в составе девяти человек. Они оценивали исполнение и технику, набор движений, музыкальность и оригинальность.
Судьи на брейкинге
Фото: Ezra Shaw/Getty Images
Вообще, сцена брейкинга выглядит непривычно для спортивных соревнований. Это было больше похоже на какой-то концерт.
Зачем Олимпиаде брейкинг?
Чтобы молодёжь заинтересовалась Олимпийскими играми. С таким посылом выступил в декабре 2020 года президент МОК Томас Бах.
А уже в столице Франции этот вид спорта презентовал сам Снуп Догг. Он же и станцевал перед началом соревнований.
Снуп Догг
Фото: Carl Recine/Getty Images
10 августа будет разыгран второй и последний комплект наград в брейкинге. В дело вступят би-бойз.