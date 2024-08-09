Новый вид спорта презентовал Снуп Догг. Он же и показал, как нужно танцевать.

Брейкинг на Олимпиаде? Это круто, весело и небанально!

Сегодня, 9 августа, в Париже разыграли первый в истории комплект наград по брейкингу. Этот молодой вид спорта вошёл в программу аккурат на ОИ-2024. И сразу же привлёк к себе внимание всех неравнодушных.

Первое золото в истории завоевала японка Ami. Её настоящее имя — Ами Юаса. В финале она обыграла 17-летнюю представительницу Литвы с псевдонимом Nickа (Доминика Баневич).

Брейкинг — это…?

Но что такое брейкинг? Это соревнования под музыку.

Такой уличный стиль танцев изначально появился в Соединённых Штатах в 80-х годах прошлого века. Танцоров заинтересовал музыкальный приём, когда ритм той или иной композиции резко сменялся другим, иногда более спокойным. Такой рваный стиль.

И вот ещё что немаловажно. Би-гёрлз и би-бойз — именно так зовут спортсменов в брейкинге.

Как прошли соревнования по брейкингу в Париже?

Турнир состоял из группового этапа и раунда плей-офф. А в батлах участвовали спортсмены, но не под своими именем и фамилией, а под никнеймами. И иногда это был набор не букв, а цифр. Например, как у китайской спортсменки 671 (Лю Цинъи).

При этом музыку, под которую надо выступать, олимпийцы сами не выбирали. Её определял диджей соревнований.

Лю Циньи Фото: Elsa/Getty Images

В каждом из поединков было три раунда. За одну минуту в батле спортсмен должен был доказать, что всё было «чётко». Чтобы пройти в следующую стадию, участникам необходимо было одержать по две победы в каждой из дуэлей.

Кто решал судьбу медалей?

Для определения победителей была судейская коллегия в составе девяти человек. Они оценивали исполнение и технику, набор движений, музыкальность и оригинальность.

Судьи на брейкинге Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Вообще, сцена брейкинга выглядит непривычно для спортивных соревнований. Это было больше похоже на какой-то концерт.

Зачем Олимпиаде брейкинг?

Чтобы молодёжь заинтересовалась Олимпийскими играми. С таким посылом выступил в декабре 2020 года президент МОК Томас Бах.

А уже в столице Франции этот вид спорта презентовал сам Снуп Догг. Он же и станцевал перед началом соревнований.

Снуп Догг Фото: Carl Recine/Getty Images

10 августа будет разыгран второй и последний комплект наград в брейкинге. В дело вступят би-бойз.