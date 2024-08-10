Громкие финалы Олимпиады в баскетболе и гандболе. Расписание 15-го дня Игр-2024

Событий в Париже будет столько, что не хватит глаз и ушей, чтобы за всем уследить! Но мы попытаемся.

Сегодня, 10 августа, в Париже разыграют 39 комплектов наград летних Олимпийских игр 2024 года в 21 виде спорта: современном пятиборье, гольфе, волейболе, баскетболе, гандболе, настольном теннисе, художественной гимнастике, водном поло, синхронном плавании, футболе, боксе, лёгкой атлетике, брейкинге, пляжном волейболе, спортивном скалолазании, прыжках в воду, тяжёлой атлетике, велоспорте, тхэквондо, гребле на байдарках и каноэ и спортивной борьбе. Это самый медалеёмкий день Олимпиады!

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований Олимпиады-2024 в Париже на 10 августа.

10 августа, суббота. День 15-й. Расписание финалов

9:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Марафон;

10:00. Гольф. Женщины. Личный зачёт;

12:30. Тяжёлая атлетика. Мужчины. 102 кг;

13:35. Спортивное скалолазание. Женщины. Трудность;

13:40. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарки-одиночки. 500 м;

14:00. Волейбол. Мужчины. Франция — Польша;

14:10. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарки-одиночки. 1000 м;

14:40. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночки. 200 м;

15:00. Художественная гимнастика. Групповое многоборье;

16:00. Гандбол. Женщины. Норвегия — Франция;

16:00. Настольный теннис. Женщины. Командный разряд. Китай — Япония;

16:00. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м;

16:35. Водное поло. Женщины. Австралия — Испания;

17:00. Тяжёлая атлетика. Женщины. 81 кг;

18:00. Футбол. Женщины. Бразилия — США;

18:30. Современное пятиборье. Мужчины;

18:59. Велоспорт. Трек. Мужчины. Мэдисон;

20:00. Лёгкая атлетика. Прыжки в высоту. Мужчины;

20:05. Лёгкая атлетика. 800 м. Мужчины;

20:30. Лёгкая атлетика. Метание копья. Женщины;

20:30. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа;

20:35. Лёгкая атлетика. 100 м с/б. Женщины;

20:50. Лёгкая атлетика. 5000 м. Мужчины;

20:55. Вольная борьба. До 74 кг;

21:15. Лёгкая атлетика. 1500 м. Женщины;

21:30. Вольная борьба. До 125 кг;

21:30. Тяжёлая атлетика. Мужчины. Свыше 102 кг;

22:00. Лёгкая атлетика. Эстафета 4х400 м. Мужчины;

22:14. Лёгкая атлетика. Эстафета 4х400 м. Женщины;

22:15. Вольная борьба. Женщины. До 62 кг;

22:19. Брейкинг. Мужчины;

22:19. Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг;

22:30. Баскетбол. Мужчины. Франция — США;

22:30. Бокс. Женщины. До 57 кг;

22:37. Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг;

22:47. Бокс. Мужчины. До 57 кг;

23:30. Пляжный волейбол. Мужчины. Швеция — Германия;

23:34. Бокс. Женщины. До 75 кг;

23:51. Бокс. Мужчины. Свыше 92 кг.

10 августа, суббота. 15-й день ОИ-2024. Полное расписание

9:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Марафон. Финал;

10:00. Водное поло. Женщины. За седьмое-восьмое места. Греция — Канада;

10:00. Гольф. Женщины. Личный зачёт. Финал;

10:00. Тхэквондо. Мужчины, свыше 80 кг. Квалификация. Женщины, свыше 67 кг. 1/8 финала;

10:30. Современное пятиборье. Женщины. 1/2 финала;

11:00. Гандбол. Женщины. За третье место. Дания — Швеция;

11:00. Настольный теннис. Женщины. Матч за третье место. Южная Корея — Германия;

11:00. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. 1/2 финала;

11:15. Спортивное скалолазание. Женщины. Боулдеринг;

11:35. Водное поло. Женщины. За третье место. США — Нидерланды;

12:00. Баскетбол. Мужчины. За третье место. Германия — Сербия;

12:00. Вольная борьба. До 74 кг, до 125 кг. Утешительный раунд. Женская борьба. До 62 кг. Утешительный раунд. До 76 кг. 1/8 финала. Вольная борьба. До 65 кг, до 97 кг. 1/8 финала;

12:10. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарки-одиночки. Женщины. Каноэ-одиночки. 1/2 финала;

12:30. Тяжёлая атлетика. Мужчины. 102 кг. Финал;

13:35. Спортивное скалолазание. Женщины. Трудность. Финал;

13:40. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарки-одиночки. 500 м. Финал;

14:00. Волейбол. Мужчины. Франция — Польша. Финал;

14:10. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарки-одиночки. 1000 м. Женщины. Каноэ-одиночки. 200 м. Финалы;

15:00. Водное поло. Женщины. За пятое-шестое места. Венгрия — Италия;

15:00. Художественная гимнастика. Групповое многоборье. Финал;

16:00. Гандбол. Женщины. Норвегия — Франция. Финал;

16:00. Настольный теннис. Женщины. Командный разряд. Китай — Япония. Финал;

16:00. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Финал;

16:35. Водное поло. Женщины. Австралия — Испания. Финал;

17:00. Брейкинг. Мужчины. Групповой раунд;

17:00. Тяжёлая атлетика. Женщины. 81 кг. Финал;

18:00. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. 1/8 финала. Мужчины. Кейрин. Первый раунд;

18:00. Футбол. Женщины. Бразилия — США. Финал;

18:15. Волейбол. Женщины. За третье место. Бразилия — Турция;

18:30. Современное пятиборье. Мужчины. Финал;

18:59. Велоспорт. Трек. Мужчины. Мэдисон. Финал;

20:00. Лёгкая атлетика. Прыжки в высоту. Мужчины. 800 м. Мужчины. Метание копья. Женщины. Финалы;

20:30. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа. Финал;

20:35. Водное поло. Женщины. За седьмое-восьмое места. Австралия — Италия;

20:35. Лёгкая атлетика. 100 м с/б. Женщины. 5000 м. Мужчины. Финалы;

20:55. Вольная борьба. До 74 кг. Финал;

21:15. Лёгкая атлетика. 1500 м. Женщины. Финал;

21:30. Вольная борьба. До 125 кг. Финал;

21:30. Тяжёлая атлетика. Мужчины. Свыше 102 кг. Финал;

22:00. Лёгкая атлетика. Эстафеты 4х400 м. Мужчины, женщины. Финалы;

22:00. Пляжный волейбол. Мужчины. За третье место. Катар — Норвегия;

22:15. Вольная борьба. Женщины. До 62 кг. Финал;

22:19. Брейкинг. Мужчины. Финал;

22:19. Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг. Финал;

22:30. Баскетбол. Мужчины. Франция — США. Финал;

22:30. Бокс. Женщины. До 57 кг. Финал;

22:37. Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг. Финал;

22:47. Бокс. Мужчины. До 57 кг. Финал;

23:30. Пляжный волейбол. Мужчины. Швеция — Германия. Финал;

23:34. Бокс. Женщины. До 75 кг. Мужчины. Свыше 92 кг. Финалы.