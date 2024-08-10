Состоятся финалы в волейболе и гандболе. А ещё будет жарко на борцовском ковре и в бассейне у синхронисток!

Терминаторы из Америки идут к золоту. Что посмотреть в 15-й день Олимпиады-2024?

Сегодня, 10 августа, в Париже пройдёт 15-й соревновательный день. Будет разыграно сразу 39 комплектов наград. Это самый насыщенный день Игр!

Напоминаем, что посмотреть Олимпиаду можно только на официальном сайте Игр в Париже. В России по ТВ ничего не показывают.

«Золотой» матч «Дрим-тим»?

В 22:30 мск в баскетболе будет очень жарко. Сборная США выйдет на финальный матч с хозяевами площадки – командой Франции.

В случае победы «звёздно-полосатых» Кевин Дюрант станет самым титулованным баскетболистом-олимпийцем в истории. Четырёх медалей высшего достоинства на Игры не было пока ни у кого среди мужчин в этом виде спорта.

Вообще, это повторение финала Токио-2020. Тогда выиграли США — 87:82.

Сборная Франции по баскетболу Фото: RvS.Media/Monika Majer/Getty Images

За всю историю Франция трижды останавливались в шаге от золота. А у себя дома она наконец-то имеют шанс переписать историю. Но не всё зависит от одного лишь желания. Одно французам гарантировано точно – сумасшедшая поддержка трибун.

А в обед того же дня в матче за бронзу сыграют Сербия и Германия. Остались ли силы у команды Николы Йокича? Узнаем в 12:00.

Задача – повторить олимпийский триумф Токио

Французы хороши в командных видах. Хозяева вырвались и в волейбольный финал. Второй раз подряд. Там подопечные Андреа Джани сойдутся с Польшей Николы Грбича.

Будем смотреть и на игру «нашего» француза Жени Гребенникова, который имеет все шансы стать двукратным олимпийским чемпионом. Начало игры в 14:00.

Женя Гребенников Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

А в 16:00 француженки сразятся с норвежками в гандболе. И здесь Франции тоже сможет повторить олимпийский успех Токио-2020.

Ну а Норвегия постарается просто победить. Она уже 12 лет не может стать лучшей на Играх, хотя, очевидно, является одной из топ-команд на мировом уровне.

Гурманы оценят

Утром в 9:00 начнётся мужской марафон в лёгкой атлетике.

Главная интрига — выиграет ли его в третий раз подряд на ОИ Элиуд Кипчоге? А может быть, у него получится и из двух часов выбежать?

Элиуд Кипчоге Фото: Getty Images

А уже вечером состоится финал в секторе для прыжков в высоту. Мутаз Баршим и Джанмарко Тамбери столкнулись с проблемами в квалификации. Оба преодолели её совсем не по-чемпионски. Первый – повредил икроножную мышцу и прыгнул 2,27 м, а второй – после больницы едва преодолел 2,24 м.

Но оба прошли в финал. Там им придётся непросто.

Экс-россияне на Олимпиаде

В борьбе день очередных финалов. Особое внимание к весовой категории до 74 кг у вольников. Именно сюда заявилось больше всего россиян — шесть человек.

Пусть бóльшая часть из них отсеялась на предварительном этапе, за золото будет бороться борец из Хасавюрта Разамбек Жамалов. Он теперь выступает за Узбекистан.

Разамбек Жамалов Фото: United World Wrestling/Getty Images

Финал здесь начнётся в 20:55. Его соперник — взрывной японец Даити Такатани, который так же, как и Жамалов, не имеет серьёзных успехов, однако раскатал титулованных соперников на этом турнире.

Будет красиво!

А ниже ещё несколько интересных событий на Играх в Париже.

В 15:00 начнётся финал в группах в художественной гимнастике. По итогам квалификации лидируют итальянки, за ними — Болгария и Франция;

В 20:30 старт у синхронисток в дуэтах. Кто выиграет второе золото без России?

На помосте сильнейший тяжелоатлет мира — Лаша Талахадзе. В 21:30 для него начнётся финал в весе свыше 102 кг. Сможет ли он стать трёхкратным олимпийским чемпионом?