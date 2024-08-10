Нереальная заруба между США и Китаем в медальном зачёте Олимпиады. Кто же победит?

До завершения Олимпиады-2024 в Париже осталось всего два дня, однако до сих пор не понятно, кто же выиграет медальный зачёт – Китай или США?

По итогам четверга американцы вырвались вперёд по золотым наградам (30 против 29 у китайцев), однако в пятницу, 9 августа, всё вновь перевернулось.

В первой половине дня Китай совершил мощный рывок и усилиями гребцов на каноэ, боксёра, прыгунов в воду и игроков в настольный теннис вырвался вперёд. Казалось, с 33 золотыми наградами представители Поднебесной удержат первую строчку, но пришёл вечер, и с ним – время финалов в лёгкой атлетике. Там американцы взяли два золота, а ещё одно – в атлетике тяжёлой. И по золотым медалям сборная США с Китаем поравнялась.

А вот по серебру США впереди. У них в сумме 111 (33 – 39 – 39) наград. Запасы китайцев поскромнее: 83 (33 – 27 – 23) медали, но, поскольку в неофициальном медальном зачёте золото важнее всего, шансы на победу у них есть.

Третье место продолжает сохранять за собой Австралия (18 – 16 – 14), но, кажется, и Япония не потеряла шансы попасть в топ-3 (16 – 8 – 13).

Очень сильно хотелось, чтобы в 14-й день Олимпиады российский гребец Захар Петров принёс стране вторую медаль Игр, но этого не случилось. Как и накануне, на гребном канале у России только четвёртое место. Петров был последним российским атлетом на аренах Олимпиады, а значит, нам приходится констатировать грустные итоги Игр для наших: 0 – 1 – 0.

С одним серебром Россия на унылом 74-м месте в медальном зачёте.