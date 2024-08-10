Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Статьи

Олимпиада-2024 в Париже – онлайн-трансляция соревнований 10 августа 2024

Самый мощный день Олимпиады-2024 в Париже. Начинаем с мужского марафона. LIVE
Татьяна Постникова Батраз Томаев
,
Элиуд Кипчоге, Олимпиада-2024
Комментарии
Сегодня будет разыграно 39 комплектов наград в 21 виде спорта. Такого разнообразия ещё не было и больше уже не будет!

Сегодня, 10 августа, в Париже пройдут соревнования 15-го, предпоследнего дня Олимпиады-2024. Спортсмены разыграют сразу 39 комплектов наград!

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соревнований и покажет вам всё самое интересное, что происходит на спортивных аренах французской столицы.

Российские спортсмены на старт на этих Играх больше не выйдут, но и без них интересного будет немало. Сегодня состоятся финальные матчи мужских турниров по волейболу и баскетболу и женского турнира по футболу, будут разыграны последние медали в художественной гимнастике и синхронном плавании, пройдёт мужской марафон и турнир тяжелоатлетов-тяжеловесов — самых сильных людей на Олимпийских играх в Париже.

Олимпиада-2024. Полное расписание соревнований
Олимпиада-2024. Медальный зачёт

Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой.

Финал баскетбола на Олимпиаде — онлайн Что посмотреть в 15 день Олимпиады? Расписание 15-го дня Олимпиады
Live Татьяна Постникова

На Олимпиаде в лёгкой атлетике произошло немало красивых историй. Одна из них явно достойна голливудского сценария. Почитайте, не пожалеете.

Кажется, пакистанец выиграл билет в счастливую жизнь
Рекордсмен из трущоб. История бедного пакистанца, выигравшего золото Олимпиады в Париже
Рекордсмен из трущоб. История бедного пакистанца, выигравшего золото Олимпиады в Париже
10:46 Татьяна Постникова

Между тем, марафонцы преодолели уже 30 км. В лидерах идёт Тамират Тола с отрывом в 11 секунд. Кенениса Бекеле отстаёт на 2.30 минуты, а Элиуд Кипчоге — на 8.26 минуты.

10:27 Татьяна Постникова

Одно из выступлений в брейкинге стало новым мемом Игр.

10:24 Татьяна Постникова

Вчера на Олимпиаде впервые в истории разыграли медали по брейкингу. О том, как это было, читайте в нашем материале.

Обзор удивительных соревнований по брейкингу
Брейкинг на Олимпиаде? Это круто, весело и небанально!
Брейкинг на Олимпиаде? Это круто, весело и небанально!
10:21 Татьяна Постникова

Финал баскетбола на Олимпиаде — онлайн

Пожалуй, главным событием дня станет битва за золото в баскетболе. Американская дрим-тим против хозяев Олимпиады: кто окажется сильнее? Вы можете узнать в нашем лайве.

Онлайн-трансляция главного баскетбольного матча Олимпиады
США — в шаге от долгожданного золота! Немцы и сербы разыграют бронзу. Баскет на ОИ — LIVE
Live
США — в шаге от долгожданного золота! Немцы и сербы разыграют бронзу. Баскет на ОИ — LIVE
10:18 Татьяна Постникова

Что посмотреть в 15 день Олимпиады?

В Париже сегодня будет множество крутых финалов как в баскетболе и волейболе, так и в борьбе, лёгкой атлетике и художественной гимнастике. Собрали для вас самые сочные события дня и объяснили, где их можно посмотреть.

Материалы по теме
Терминаторы из Америки идут к золоту. Что посмотреть в 15-й день Олимпиады-2024?
Терминаторы из Америки идут к золоту. Что посмотреть в 15-й день Олимпиады-2024?
10:14 Татьяна Постникова

Расписание 15-го дня Олимпиады

Сегодня, 10 августа, в Париже разыграют сразу 39 комплектов наград. Для вас мы собрали расписание всего дня, чтобы вы не упустили ни одну медаль.

Материалы по теме
Громкие финалы Олимпиады в баскетболе и гандболе. Расписание 15-го дня Игр-2024
Громкие финалы Олимпиады в баскетболе и гандболе. Расписание 15-го дня Игр-2024
10:06 Татьяна Постникова

Элиуд Кипчоге проигрывает лидеру примерно 56 секунд, а Кенениса Бекеле — 28 секунд.

10:04 Татьяна Постникова

Марафон стартовал в 9:00. Сейчас мужчины пробежали уже 20 км. Пока в лидерах Эйоб Гебрехивет Фаниэль, его преимущество над ближайшими преследователями 11 секунд.

10:02 Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем онлайн-трансляцию 15-го дня Олимпиады. Стартуем с мужского марафона.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android