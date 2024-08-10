Самый мощный день Олимпиады-2024 в Париже. Начинаем с мужского марафона. LIVE

Сегодня, 10 августа, в Париже пройдут соревнования 15-го, предпоследнего дня Олимпиады-2024. Спортсмены разыграют сразу 39 комплектов наград!
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соревнований и покажет вам всё самое интересное, что происходит на спортивных аренах французской столицы.
Российские спортсмены на старт на этих Играх больше не выйдут, но и без них интересного будет немало. Сегодня состоятся финальные матчи мужских турниров по волейболу и баскетболу и женского турнира по футболу, будут разыграны последние медали в художественной гимнастике и синхронном плавании, пройдёт мужской марафон и турнир тяжелоатлетов-тяжеловесов — самых сильных людей на Олимпийских играх в Париже.
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На Олимпиаде в лёгкой атлетике произошло немало красивых историй. Одна из них явно достойна голливудского сценария. Почитайте, не пожалеете.
Между тем, марафонцы преодолели уже 30 км. В лидерах идёт Тамират Тола с отрывом в 11 секунд. Кенениса Бекеле отстаёт на 2.30 минуты, а Элиуд Кипчоге — на 8.26 минуты.
Одно из выступлений в брейкинге стало новым мемом Игр.
Вчера на Олимпиаде впервые в истории разыграли медали по брейкингу. О том, как это было, читайте в нашем материале.
Финал баскетбола на Олимпиаде — онлайн
Пожалуй, главным событием дня станет битва за золото в баскетболе. Американская дрим-тим против хозяев Олимпиады: кто окажется сильнее? Вы можете узнать в нашем лайве.
Что посмотреть в 15 день Олимпиады?
В Париже сегодня будет множество крутых финалов как в баскетболе и волейболе, так и в борьбе, лёгкой атлетике и художественной гимнастике. Собрали для вас самые сочные события дня и объяснили, где их можно посмотреть.
Расписание 15-го дня Олимпиады
Сегодня, 10 августа, в Париже разыграют сразу 39 комплектов наград. Для вас мы собрали расписание всего дня, чтобы вы не упустили ни одну медаль.
Элиуд Кипчоге проигрывает лидеру примерно 56 секунд, а Кенениса Бекеле — 28 секунд.
Марафон стартовал в 9:00. Сейчас мужчины пробежали уже 20 км. Пока в лидерах Эйоб Гебрехивет Фаниэль, его преимущество над ближайшими преследователями 11 секунд.
Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем онлайн-трансляцию 15-го дня Олимпиады. Стартуем с мужского марафона.