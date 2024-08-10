Сегодня будет разыграно 39 комплектов наград в 21 виде спорта. Такого разнообразия ещё не было и больше уже не будет!

Самый мощный день Олимпиады-2024 в Париже. Начинаем с мужского марафона. LIVE

Сегодня, 10 августа, в Париже пройдут соревнования 15-го, предпоследнего дня Олимпиады-2024. Спортсмены разыграют сразу 39 комплектов наград!

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соревнований и покажет вам всё самое интересное, что происходит на спортивных аренах французской столицы.

Российские спортсмены на старт на этих Играх больше не выйдут, но и без них интересного будет немало. Сегодня состоятся финальные матчи мужских турниров по волейболу и баскетболу и женского турнира по футболу, будут разыграны последние медали в художественной гимнастике и синхронном плавании, пройдёт мужской марафон и турнир тяжелоатлетов-тяжеловесов — самых сильных людей на Олимпийских играх в Париже.

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