«Она наш национальный герой». Победа алжирки Хелиф на Олимпиаде изнутри

В Париже прошёл один из самых ожидаемых финалов всей Олимпиады. И нет ― речь не о «золотом» матче в баскетболе или финальном забеге на 100 м у мужчин.

Речь о женском финале в боксе в категории до 66 кг. Именно в этом весе выступает один из главных хедлайнеров всей Олимпиады ― алжирка Иман Хелиф. Наверняка вы знаете подробности, но на всякий случай напомним — на чемпионате мира 2023 года Хелиф провалила гендерный тест прямо перед финальным боем. Тест показал наличие XY-хромосомы (мужской хромосомы). Но в МОК не посчитали этот тест доказательством и допустили алжирку на Игры. И скандал разразился уже здесь — после боя с итальянкой, которая покидала ринг в слезах, отказалась пожимать Иман руку и признавалась, что её никогда так сильно не били.

В финале Хелиф противостояла китаянка Ян Лю. При всём этом сразу оговоримся ― в интернете полно доказательств, что спортсменка из Алжира — женщина и имеет полное право боксировать со всеми на равных.

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Финальные бои под конец Олимпиады переехали на стадион «Ролан Гаррос». Поэтому было немного сюрреалистическое впечатление. Несколько дней назад на этом корте Джокович улетел в историю, а теперь посреди арены стоял ринг.

Бой Хелиф, конечно, был гвоздём программы, а стадион на 80% был забит алжирцами. Они пришли рьяно поддерживать свою новую звезду.

Алжирские болельщики Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

— Она наш главный герой этих Игр, — говорила мне компания алжирцев перед входом на стадион. — В какой-то степени прямо сейчас она наш национальный символ. Теперь о ней знают по всему миру и везде её обсуждают.

Когда она вышла в ринг, шум стоял такой, что казалось, будто корт имени Филиппа Шатрье больше не примет ни одного теннисного матча. Просто потому, что вот-вот рухнет. А соперницу Хелиф китаянку Ян Лю освистали так, будто она национальный враг Алжира.

Иман Хелиф Фото: Richard Pelham/Getty Images

Хелиф легко выиграла свой бой под овации всего стадиона, а потом вместе с ним спела алжирский гимн. Когда спортсменка дошла до микст-зоны, было уже за полночь. И при этом около сотни журналистов, которые работают на Играх уже 2,5 недели и тоже устали, устроили настоящую давку за право поднести свой диктофон как можно ближе к алжирке. И это при том, что говорила Иман только на арабском языке (кстати, голос её звучал очень женственно).

Ажиотаж в миксте Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Уверен, ни разу до этого боя соревнования по боксу в XXI веке на Олимпиадах не вызывали такого ажиотажа.