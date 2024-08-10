Американка выступила на Олимпиаде в маске, закрывающей всё лицо. Что она скрывает?

Американка Рейвен Сондерс уже привыкла приковывать к себе взгляды зрителей на стадионе и болельщиков у экранов. На соревнования 28-летняя толкательница ядра выходит в эпатажных образах. А внутри она… Халк!

«Я чувствую себя особенной»

В Париж американка приехала в статусе серебряного призёра Игр в Токио. В сектор она вышла в чёрной маске, закрывающей почти всё лицо. Маска, которая, по признанию самой Сондерс, помогает ей концентрироваться на толкании ядра, должна была поспособствовать улучшению результата.

Эпатажные образы, в которых американка появляется на публике, по её мнению, также призваны вдохновлять людей быть самими собой.

«Я чувствую себя особенной, пытаясь настроить мир на более гармоничный лад и стараясь дать нам больше на наших соревнованиях. Это один из способов выделить меня, и я хочу подбодрить других женщин.

Рейвен Сондерс Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Мы не только толкатели ядра, у нас есть свой стиль, мы можем делать вещи столь же масштабные и яркие, как и любой спринтер, любой прыгун, кто угодно. Так что мы тоже заслуживаем внимания», – объяснила спортсменка.

Для выступления в квалификации в Париже Рейвен выбрала чёрную плотную маску, яркие солнцезащитные очки, выкрасила волосы в неоново-зелёный и фиолетовый цвета. Образ дополнили длинные ногти в цветах американского флага и с надписью HULK. Этот супергерой – альтер-эго спортсменки.

В финале Сондерс вышла в том же образе, но без очков. Ногти на этот раз покрасила в золотой, но по итогам Олимпиады стала только 11-й.

«Халк крушит всё»

Три года назад в Токио американка предстала перед трибунами в образе Халка. Маска с изображением улыбки этого персонажа не скрывала глаза и лоб спортсменки, но её волосы выглядели столь же необычно.

Сондерс подчёркивает, что внутри ощущает себя именно Халком.

Рейвен Сондерс Фото: Cameron Spencer/Getty Images

«В начале мне было трудно контролировать, когда Халк выходил, а когда оставался внутри. Но за время моего пути, особенно связанного с психическим здоровьем, я научилась разделять состояние. Точно так же, как Брюс Баннер научился контролировать Халка. Он позволял ему выходить в нужные моменты, это давало душевное спокойствие. Но когда Халк всё-таки выходит, он крушит всё, что нужно было крушить», – объясняла своё внутреннее состояние и образ в Токио американка.

Кстати, Сондерс увлеклась ношением масок во время действия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В них она нашла свой особый комфорт. В её гардеробе есть и другие образы, например, маска Джокера.