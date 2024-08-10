Битва за золото в мужском волейболе! Франция против Польши! LIVE

Сегодня, 10 августа, пройдёт финал мужского волейбольного турнира Олимпиады между сборными Франции и Польши. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.
Сборная Франции — победитель Олимпиады в Токио. У хозяев есть шанс стать двукратными олимпийскими чемпионами. Важно, что французы прибавляли по ходу турнира: они со скрипом прошли группу, едва не вылетели в четвертьфинале, уступая 0:2 по сетам Германии. А вот полуфинал провели на одном дыхании, разгромив сборную Италии.
Польша была на грани в полуфинале, уступая 1:2 по сетам и «-4» в четвёртой партии американцам. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Повреждение получил основной связующий Марцин Януш, на замену вышел Гжегож Ломач и перезагрузил своих нападающих. Это первый финал для поляков с 1976 года.
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5:5 — много сумбура на площадке, но пока без брейков.
2:2 — присматриваются команды друг к другу. Напряжение витает в воздухе.
Начинаем! Стартовые составы:
Франция: Бризар — Патри — Нгапет — Клевено — Шиненьезе — Ле Гофф — Гребенников (л).
Польша: Януш — Курек (к) — Леон — Форналь — Кохановский — Хубер — Заторский (л).
Судить финал доверили итальянцу Стефано Чезаре — одному из самых известных арбитров мира.
Лидер сборной Польши — натурализованный кубинец Вильфредо Леон. Не всегда он вписывается в модель игры поляков, но в Париже именно он тащит за собой «бяло-червоных».
Леон отыграл четыре сезона за казанский «Зенит». Кроме того, из текущего состава сборной Польши Бартош Курск провёл год в московском «Динамо». Ну и Никола Грбич в бытность игроком один сезон пасовал в казанском «Зените».
Ни одна сборная в ходе Олимпиады не столкнулась с таким числом травм, как поляки. В первой же игре с Египтом голеностоп подвернул Томаш Форналь. К счастью, травма оказалась не столь серьёзной — к четвертьфиналу он полностью восстановился.
В 1/4 финала поляки потеряли Матеуша Бенека. Центральный также получил травму голеностопа и он в Париже точно не сыграет. Ну а в полуфинале повреждения получили сразу два игрока стартовой шестёрки. Либеро Павел Загорский травмировал плечо при столкновении с одноклубником, а связующего Марцина Януша подвела спина. По сообщениям медицинского штаба поляков, оба готовятся к финалу.
Полуфинал для поляков сложился крайне сложно. Они уступали 1:2 по сетам сборной США и проигрывали четыре очка в четвёртой партии.
Сыграла замена связующего, причём вынужденная. Гжегож Ломач смог изменить рисунок игры, после чего нападающие поймали кураж и дожали соперника.
Сборная Польши вышла в финал Олимпиады впервые с игр 1976 года. А ещё поляки сняли проклятие четвертьфинала. Они вылетали на этой стадии пять Олимпиад подряд!
Лидер Франции — конечно же, Нгапет. Скандальный волейболист отыграл сезон в Турции, причём не скрывал, что его главная цель — подготовка к Олимпиаде. Доигровщик хотел быть знаменосцем на церемонии открытия в Париже, но выбрали не его.
Подготовка к Олимпиаде у Нгапета была скомканной из-за травм, не блистал он и здесь, но в полуфинале показал товар лицом.
Кстати, значительная часть игроков сборной Франции выступала в нашей Суперлиге.
Гребенников играет и сейчас, Эрвин Нгапет поиграл в «Кузбассе» и казанском «Зените», Антуан Бризар провёл сезон в Санкт-Петербурге, а Бенжамен Тоньютти появлялся на несколько матчей в Казани.
Сборная Франции — победитель Олимпиады в Токио. Вторые игры подряд французы в финале. В матче 1/2 они уверенно разобрались с Италией — 3:0.
Кстати, в заявке сборной Франции 10 олимпийских чемпионов Токио. Не доехали до Парижа только Стефан Буайе и Деррил Бульвар. Остальные на месте.
Кстати, пока можете почитать впечатления «нашего» в составе французов. Лучший либеро мира — Женя Гребенников — выступает за «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Добрый день! Всего час остаётся до старта финального матча мужского волейбольного олимпийского турнира между Францией и Польшей.