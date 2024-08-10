Битва за золото в мужском волейболе! Франция против Польши! LIVE

Сегодня, 10 августа, пройдёт финал мужского волейбольного турнира Олимпиады между сборными Франции и Польши. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

Сборная Франции — победитель Олимпиады в Токио. У хозяев есть шанс стать двукратными олимпийскими чемпионами. Важно, что французы прибавляли по ходу турнира: они со скрипом прошли группу, едва не вылетели в четвертьфинале, уступая 0:2 по сетам Германии. А вот полуфинал провели на одном дыхании, разгромив сборную Италии.

Польша была на грани в полуфинале, уступая 1:2 по сетам и «-4» в четвёртой партии американцам. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Повреждение получил основной связующий Марцин Януш, на замену вышел Гжегож Ломач и перезагрузил своих нападающих. Это первый финал для поляков с 1976 года.

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