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Марафон на Олимпиаде-2024, кошмарное поражение великого кенийца, экс-рекордсмена мира Элиуда Кипчоге

Крушение самого быстрого марафонца мира на Олимпиаде. Обидно до слёз
Андрей Шитихин
Крах Элиуда Кипчоге на Олимпиаде
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С мечтами о марафоне за два часа миру пока придётся попрощаться.

Кениец Элиуд Кипчоге в Париже мог стать величайшим в истории, единственным спортсменом, кто трижды выигрывал марафон на Олимпийских играх. Но эпоха 39-летнего супербегуна, который пробегал марафонскую дистанцию быстрее двух часов, ушла окончательно. Он сошёл на 31-м км, будучи не в силах продолжать борьбу.

Победа Кипчоге на Олимпиаде-2024 стала бы чудом. Да и вообще его попадание в сборную Кении на марафон вызвало много вопросов. Заслуг – море, их невозможно перечислить. Но возраст и рельеф – два фактора, которые перечёркивали вообще всё, что было в прошлом. В Париже должен был бежать Эван Чебет.

Но побежал Кипчоге. Он вышел на старт в крутом налобном гаджете – радиаторе из пористого графита, который увеличивает площадь охлаждаемой поверхности. Однако это вообще никак ему не помогло. Экс-рекордсмен мира прекратил борьбу, когда начался первый затяжной подъём. Он схватился за бок и резко сбросил скорость. Кениец после этого пробежал ещё 15 км в темпе, который для него – просто лёгкая прогулка. А затем сошёл.

Кипчоге рассчитывал в Париже показать, что он по-прежнему крут, что по-прежнему тот, от кого можно ждать нереальных результатов. Но получился худший результат из возможных.

Это поражение не сделает его менее великим. Он так и останется в истории первым человеком, кто пробежал марафон быстрее двух часов. Да, с пейсмейкерами, да, в специально организованном для этого забеге. То есть заранее зная, что в качестве мирового рекорда его результат засчитан не будет.

Легендарный забег Кипчоге быстрее двух часов:
Элиуд Кипчоге. Почему он легенда, даже если его рекорд не засчитают?
Элиуд Кипчоге. Почему он легенда, даже если его рекорд не засчитают?

Но никто другой это сделать не смог.

Кипчоге начал феерить в 18 лет на чемпионате мира в Париже, когда он на «пятёрке» разобрался с легендами – Кененисой Бекеле и Хишамом Эль-Герружем. Его великая карьера завершилась там же через 21 год. Вряд ли можно всерьёз рассчитывать на то, что Элиуд каким-то чудом сумеет обмануть время и вновь побежать так, как он делал это хотя бы пару лет назад.

Кениец стал двукратным олимпийским чемпионом – такого, кроме него, добивались только Абебе Бикила и Вальдемар Крепински, выиграл массу марафонов-мэйджоров. Он подвинул мировой рекорд к отсечке в 2 часа – 2:01.09. Этот результат смог побить только другой кениец, Келвин Киптум, пробежавший в октябре 2023 года в Чикаго за 2:00.35. Но этот 24-летний парень погиб в феврале текущего года в жуткой автокатастрофе.

Рекордсмен мира в марафоне погиб в ДТП:
«Я попробую выбежать из двух часов». Рекордсмен мира в марафоне погиб в автокатастрофе
«Я попробую выбежать из двух часов». Рекордсмен мира в марафоне погиб в автокатастрофе

«Можно проиграть, но не в этом дело. Главное – подняться и снова идти к своей цели», — сказал Кипчоге перед марафоном на Олимпиаде в Париже.

Какая теперь цель у великого кенийца – знает только он сам. Но Игры-2024 точно стали последними в его карьере. А выиграл марафон в Париже эфиоп Тамират Тола, который установил новый олимпийский рекорд – 2:06.26.

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