Крушение самого быстрого марафонца мира на Олимпиаде. Обидно до слёз

С мечтами о марафоне за два часа миру пока придётся попрощаться.

Кениец Элиуд Кипчоге в Париже мог стать величайшим в истории, единственным спортсменом, кто трижды выигрывал марафон на Олимпийских играх. Но эпоха 39-летнего супербегуна, который пробегал марафонскую дистанцию быстрее двух часов, ушла окончательно. Он сошёл на 31-м км, будучи не в силах продолжать борьбу.

Победа Кипчоге на Олимпиаде-2024 стала бы чудом. Да и вообще его попадание в сборную Кении на марафон вызвало много вопросов. Заслуг – море, их невозможно перечислить. Но возраст и рельеф – два фактора, которые перечёркивали вообще всё, что было в прошлом. В Париже должен был бежать Эван Чебет.

Но побежал Кипчоге. Он вышел на старт в крутом налобном гаджете – радиаторе из пористого графита, который увеличивает площадь охлаждаемой поверхности. Однако это вообще никак ему не помогло. Экс-рекордсмен мира прекратил борьбу, когда начался первый затяжной подъём. Он схватился за бок и резко сбросил скорость. Кениец после этого пробежал ещё 15 км в темпе, который для него – просто лёгкая прогулка. А затем сошёл.

Кипчоге рассчитывал в Париже показать, что он по-прежнему крут, что по-прежнему тот, от кого можно ждать нереальных результатов. Но получился худший результат из возможных.

Это поражение не сделает его менее великим. Он так и останется в истории первым человеком, кто пробежал марафон быстрее двух часов. Да, с пейсмейкерами, да, в специально организованном для этого забеге. То есть заранее зная, что в качестве мирового рекорда его результат засчитан не будет.

Но никто другой это сделать не смог.

Кипчоге начал феерить в 18 лет на чемпионате мира в Париже, когда он на «пятёрке» разобрался с легендами – Кененисой Бекеле и Хишамом Эль-Герружем. Его великая карьера завершилась там же через 21 год. Вряд ли можно всерьёз рассчитывать на то, что Элиуд каким-то чудом сумеет обмануть время и вновь побежать так, как он делал это хотя бы пару лет назад.

Кениец стал двукратным олимпийским чемпионом – такого, кроме него, добивались только Абебе Бикила и Вальдемар Крепински, выиграл массу марафонов-мэйджоров. Он подвинул мировой рекорд к отсечке в 2 часа – 2:01.09. Этот результат смог побить только другой кениец, Келвин Киптум, пробежавший в октябре 2023 года в Чикаго за 2:00.35. Но этот 24-летний парень погиб в феврале текущего года в жуткой автокатастрофе.

«Можно проиграть, но не в этом дело. Главное – подняться и снова идти к своей цели», — сказал Кипчоге перед марафоном на Олимпиаде в Париже.

Какая теперь цель у великого кенийца – знает только он сам. Но Игры-2024 точно стали последними в его карьере. А выиграл марафон в Париже эфиоп Тамират Тола, который установил новый олимпийский рекорд – 2:06.26.