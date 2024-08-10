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Самое забавное фото на Олимпийских играх – 2024 в Париже: итальянская гимнастка Раффаэли потеряла голову

Самое забавное фото Олимпиады в Париже. Итальянская гимнастка «потеряла голову» от Игр!
Юлия Сидорова
Самое забавное фото Олимпиады в Париже
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София Раффаэли слилась воедино с мячом и взяла бронзу.

Кадры с Олимпиады продолжают удивлять. На этот раз в объектив фотографа попала итальянская гимнастка и пятикратная чемпионка мира София Раффаэли.

Гимнастка «без головы»

В финале индивидуального многоборья художница выступила с потерей мяча, но быстро поймала предмет. За ошибкой последовала сбавка в баллах, но главным в этом номере было другое.

София Раффаэли

София Раффаэли

Фото: Jamie Squire/Getty Images

В момент, когда итальянка ловила подброшенный вверх мяч грудью во время прыжка в шпагате, фотографы сделали необычный снимок. Девушка настолько прогнулась, что мяч на секунду заменил ей голову. Да, именно так это выглядит на фото.

Если попросить нейросеть создать картинку, на которой гимнастка слилась бы воедино с мячом, то, наверное, искусственный интеллект выдал бы нечто подобное.

А вот это фото с Олимпиады – просто шедевр:
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Горькая бронза

По итогам этого номера Раффаэли набрала 32,9 балла, сохранив четвёртую позицию после двух упражнений. Но после всей программы в борьбе с Дарьей Атаманов и Маргаритой Колосов она всё же вырвала бронзовую медаль.

Её выступление с лентой завершало турнир среди многоборок. Тренер девушки радостно и с присущей итальянцам эмоциональностью кинулась обнимать спортсменку. Но сама София рассчитывала на большее и не смогла сдержать слёз разочарования.

София Раффаэли

София Раффаэли

Фото: Jamie Squire/Getty Images

А победительницей турнира стала экс-россиянка Дарья Варфоломеев. Она принесла Германии первое олимпийское золото в истории художественной гимнастики. Серебро выиграла болгарская спортсменка Боряна Калейн.

Как прошёл турнир у гимнасток-художниц:
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Новости. Олимпиада 2024
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