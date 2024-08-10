Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Статьи

Церемония закрытия Олимпиады-2024: во сколько начало, где смотреть и кто будет выступать?

Летающий Том Круз, Билли Айлиш и антиутопия. Что будет на церемонии закрытия Олимпиады?
Батраз Томаев
Что будет на церемонии закрытия Олимпиады?
Аудио-версия:
Комментарии
Станет ли шоу таким же скандальным, как и открытие Игр?

11 августа в 22:00 мск в Париже начнётся церемония закрытия Олимпийских игр. 16 дней пронеслись как молния. Примерно половину из них в соцсетях обсуждали открытие Игр. Больше всего пользователи уделили внимание скандальной «Тайной вечере» и выступлению Селин Дион.

Что было не так с церемонией открытия Игр?
Что не так с открытием Олимпиады? Собрали моменты, которые называют возмутительными
Что не так с открытием Олимпиады? Собрали моменты, которые называют возмутительными

Что приготовила Франция на этот раз?

Вот и сейчас организаторы обещают новое шоу, которое не оставит никого равнодушным. Кодовое название – «Рекорды». Это про восхищение, антиутопию и смыслы.

Проводы Олимпиады-2024 решили устроить на «Стад де Франс», вмещающем 80 тысяч человек. Стадион превратится в большой концертный зал площадью 2800 м². На сцене и в воздухе появятся больше 100 акробатов, танцоров и цирковых артистов.

Номера постараются перенести зрителей в прошлое, к истокам Олимпиады, а также в будущее, в бесконечную Вселенную. Их цель — показать хрупкость человечества, сообщает RFI. Ведь мы живём в моменте, когда важны решения относительно общего будущего. Об этом рассказал режиссёр церемонии Тома Жолли.

Тома Жолли

Тома Жолли

Фото: Tom Nouvian/AP/ТАСС

«Я разработал шоу, в котором Олимпийские игры снова исчезают, а затем кто-то появляется и основывает их. Это очень визуальное, хореографическое и акробатическое шоу с уклоном в оперу. Оно создаст великолепную визуальную атмосферу и попрощается со спортсменами со всего мира», — приводит слова Жолли пресс-служба МОК.

Брейкинг на Олимпиаде! Вы серьёзно?
Брейкинг на Олимпиаде? Это круто, весело и небанально!
Брейкинг на Олимпиаде? Это круто, весело и небанально!

Миссия выполнима. Её доверили Тому Крузу

Как сообщает Variety, на закрытии Игр выступят всемирно известные американские звёзды. Это Билли Айлиш, Снуп Догг и рок-группа Red Hot Chili Peppers. Почему именно они? Эти ребята так или иначе связаны с Лос-Анджелесом – местом проведения Олимпиады-2028. Этакий мостик в место проведения следующих Игр. При этом артисты будут выступать прямиком из США.

Лого Лос-Анджелеса-2028

Лого Лос-Анджелеса-2028

Фото: olympics.com

Но предварять звёзд шоу-бизнеса будет другая величина — Том Круз. Ему досталась особо важная миссия. По замыслу, актёр весь день путешествует по Франции на мотоцикле. Он, как и в лучших традициях Голливуда, совершает трюки, глядя в лицо смерти. В какой-то момент Круз появится на крыше «Стад де Франс», а затем спустится внутрь арены с олимпийским флагом.

Дальше по сценарию Тому Крузу предстоить выполнить миссию и доставить флаг в район, где расположена знаменитая надпись Hollywood. Туда он приземлится с помощью парашюта.

В издании также пишут и про то, что созданием части представления ОИ-2028 занимается Голливуд. И презентация места проведения следующих Игр будет идти дольше обычных 12 минут.

Иман Хелиф выиграла Олимпиаду. А у алжирской спортсменки вообще были соперницы?
«Она наш национальный герой». Победа алжирки Хелиф на Олимпиаде изнутри
«Она наш национальный герой». Победа алжирки Хелиф на Олимпиаде изнутри

Сценарий пересматривали сотню раз

После церемонии открытия Игр только ленивый не отреагировал на «Тайную вечерю». Сообщалось, что в адрес идейных вдохновителей этого перформанса сыпались угрозы. Исполнительный директор церемонии закрытия Тьерри Ребуль рассказал, что сценарий заключительного представления пересматривался сотню раз.

Организаторы обещают, что церемония закрытия пройдёт без каламбуров и эксцессов. Что-что, а шоу французы делать умеют. Поверим в них и будет наблюдать за закрытием Олимпиады-2024.

Счёт пошёл на часы.

В лёгкой атлетике победил спортсмен из Пакистана. Кто он такой?
Рекордсмен из трущоб. История бедного пакистанца, выигравшего золото Олимпиады в Париже
Рекордсмен из трущоб. История бедного пакистанца, выигравшего золото Олимпиады в Париже
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android