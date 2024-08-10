«Это ещё одна победа». Российская гимнастка ведёт сборную Китая к медалям Олимпиады

Анастасия Близнюк уже два года тренирует спортсменок из Поднебесной. Пришло время выигрывать?

10 августа – особый день на Олимпиаде, ведь за золото Игр в художественной гимнастике будет биться россиянка. Правда, не в качестве спортсменки, а как тренер. Двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк сейчас ведёт к долгожданным медалям сборную Китая в групповых упражнениях.

Как наша гимнастка вообще оказалась в Поднебесной?

«Им понравилась моя работа»

Анастасия Близнюк после Олимпиады в Токио, где к своим двум золотым медалям Игр она добавила серебро, взяла небольшую паузу для восстановления от хронических травм. Гимнастка планировала подлечиться и пойти за своим очередным золотом на ОИ-2024.

Вот только восстановление затянулось, а потом наших спортсменов отстранили от международных стартов. В этот момент Близнюк поступило предложение возглавить сборную Китая. Анастасия решила попробовать и съездить на полгода.

«После двух-трёх месяцев лечения мне позвонил Павел Занозин и спросил: «Сейчас Китай собирает тренеров, спортсменов, не хочешь ли ты случайно поехать, попробовать поработать?» Я говорю: «Интересное предложение, но мне нужно посоветоваться с Ириной Александровной».

Я там что-то поузнавала — как и что. Сначала планировала просто поехать на полгода. Спросила у Ирины Александровны разрешения, она сказала: «Езжай, попробуй». Когда позвонил Павел, я подумала: «Съезжу на полгода, бёдра как раз восстановятся, может быть, что-то с соревнованиями поменяется». Ничего не поменялось, мне понравилось, и им моя работа понравилось. Так всё пошло и поехало.

Анастасия Близнюк Фото: РИА Новости

И я сначала поехала на полгода, но потом они меня попросили остаться. Мне всё понравилось — девочки, коллектив и в самой стране, поэтому уже подписала другой контракт — на два года.

Если бы Ирина Александровна не дала добро, осталась бы в России, потому что на тот момент, когда спрашивала, я считалась спортсменом, который не завершил карьеру. Я не могла поступить иначе, я не принадлежала сама себе, поэтому, конечно же, пошла спрашивать разрешения», — рассказывала Близнюк Sport24.

«Мне было удобнее без переводчика»

Для Анастасии опыт работы тренеров в Китае был не первым в жизни. Гимнастка несколько раз заканчивала карьеру и находила себя в роли наставника. Близнюк успела поработать тренером в сборной Бразилии, юниорской сборной России и во втором составе национальной команды.

В Китае россиянка довольно быстро прижилась. Как рассказывала Близнюк, на старте ей приходилось быть в роли играющего тренера. Она показывала китаянкам, как правильно выполнять те или иные элементы. Также вскоре Анастасия для лучшего общения с подопечными выучила китайский язык.

«У меня был две недели переводчик, но, честно говоря, она мне так мешала. Она особо русский не понимала, я больше раздражалась из-за неё. Через две недели я подумала, что сама буду. Буду учить китайский, плюс тренер понимает английский. Мне было без переводчика удобнее работать, поэтому как-то сразу всё сложилось. Девочки меня понимали.

Сейчас я уже понимаю, много говорю и много знаю слов на китайском. Если что-то не знаю, добавляю английские слова, но стараюсь на тренировке использовать китайский язык. В жизни я не говорю на китайском», — признавалась Близнюк.

Анастасия Близнюк Фото: РИА Новости

«Ещё одна победа Анастасии Близнюк»

Такой старательный подход дал свои плоды. Довольно быстро гимнастки из Поднебесной ворвались в элиту мировой гимнастики. Девочки стали брать медали на Кубках мира, а на чемпионате мира — 2023 в Валенсии добыли первое золото в истории команды.

«Мы ехали на чемпионат мира за путёвкой на Олимпиаду. Мы думали об этом. По результатам года у нас были призовые места, первые на Кубках мира, но я не думала, что у нас будет в Валенсии. Медаль в финале была бы чудом.

В первый день мы выступали в первом потоке, а все топовые команды были во втором. Я думала, нам не повезло, судьи не смогут понять, на каком уровне нас судить. Потом всё же решила, что главное — делать своё дело и не думать про место, про квоту на Олимпиаду. Девочки выступили с помарками, но без потерь. В итоге мы взяли серебро, потому что все теряли предметы, а мои — нет.

Во второй день мы выходили первыми. Я не думала, что мы попадём на пьедестал, опять хотелось, чтобы девочки просто выступили достойно. А вышло так, что мы стали первыми. Никто не ожидал, но это было приятно. Девочки это заслужили. Команда работает очень много, поэтому их усердный труд вознаградился богом», — делилась эмоциями Близнюк.

Теперь россиянка вместе со своими подопечными оказалась на Олимпиаде. Особую эмоциональную поддержку Близнюк оказывала Ирина Винер. Она всячески хвалила свою спортсменку в интервью.

Ирина Винер Фото: РИА Новости

«Анастасия Близнюк уехала работать тренером в Китай, совершенно не имея тренерской практики, но имея запас прочности трёх Олимпиад. Я была уверена, что она справится. И в Китае, нашей дружественной стране, она действительно стала тренером национальной команды, выезжала со всеми девочками на международные соревнования. С пятого места на Кубках мира команда поднялась на первое и второе.

Команда Китая имеет возможность претендовать на медали Олимпийских игр, и лучше, конечно, высшего достоинства. Даже если не будет золотой медали, а они просто будут призёрами, это будет ещё одна победа Анастасии Близнюк», — сказала Винер в видео в своём телеграм-канале.

В квалификации многоборья китаянки выглядели крайне хорошо, хотя получили не самые высокие оценки. Близнюк даже подавала протест на результаты, но баллы не поменяли. В итоге гимнастки из Поднебесной после такого ударного сезона стали лишь пятыми. Для понимания, выше оказались даже француженки, которые на ЧМ-2023 смогли выйти лишь в один финал, но и там заняли последнее место.

В финале азиаткам тоже будет непросто, с учётом такого судейства. Но шансы на медали по-прежнему есть. И немалый вклад в потенциальный успех сделает чемпионка из России.