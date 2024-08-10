Сможет ли Мелисса Варгас затащить турчанок в медали?

Бразилия на шаг ближе к бронзе в женском волейболе! Турчанки не сдаются! LIVE

10 августа 2024 года на Олимпиаде в Париже пройдёт матч за третье место женского волейбольного турнира между сборными Бразилии и Турции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск.

Сборная Бразилии до полуфинала не проиграла ни одного сета. Но это Олимпиада — первое же поражение стало для бразильянок роковым. В полуфинале они уступили команде США со счётом 2:3. Дважды подопечные Зе Роберто отыгрались, но на тай-брейке американки были сильнее.

Для Турции попадание в призовую тройку будет несомненным успехом. В полуфинале команда Даниэле Сантарелли уступила итальянкам — 0:3. Не сыграли козыри турчанок — мощное нападение. Мелисса Варгас набрала 17 очков, но этого не хватило. Сможет ли Турция завоевать бронзу?

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