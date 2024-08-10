Бразилия на шаг ближе к бронзе в женском волейболе! Турчанки не сдаются! LIVE

10 августа 2024 года на Олимпиаде в Париже пройдёт матч за третье место женского волейбольного турнира между сборными Бразилии и Турции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск.
Сборная Бразилии до полуфинала не проиграла ни одного сета. Но это Олимпиада — первое же поражение стало для бразильянок роковым. В полуфинале они уступили команде США со счётом 2:3. Дважды подопечные Зе Роберто отыгрались, но на тай-брейке американки были сильнее.
Для Турции попадание в призовую тройку будет несомненным успехом. В полуфинале команда Даниэле Сантарелли уступила итальянкам — 0:3. Не сыграли козыри турчанок — мощное нападение. Мелисса Варгас набрала 17 очков, но этого не хватило. Сможет ли Турция завоевать бронзу?
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Повела Бразилия!
Блоком на Варгас бразильянки закрывают первый сет — 25:21!
А вот и блок бразильский заработал! Два блока подряд и 22:20! Второй тайм-аут турчанок.
Выровнялась игра у нас. Калач вывела в очередной раз вперёд Турцию — 17:16.
Весёлое начало матча у нас! Турчанки догнали! Двойной блок в центре на Кэрол и 9:9.
Две неудачные атаки Варгас, плохая защита и уже +4 у Бразилии — 8:4. Тайм-аут взял Сантарелли.
Очень быстро бразильянки не просто догнали, но уже и вышли вперёд — 5:4.
И начинают турчанки с блока Калач на Таисе, а затем и с результативной доигровки — 3:0!
Начинается матч! Стартовые составы команд:
Бразилия: Роберта — Розамария — Габи — Ана Кристина — Таиса — Кэрол — Ниеме (л)
Турция: Шахин — Варгас — Дикен — Дерья — Эрдем — Калач — Гюнер (л)
Турция свой лучший матч выдала в 1/4 финала против Китая, победив азиаток в пяти сетах — 3:2. 42 очка набрала Мелисса Варгас!
В полуфинале получилось не так здорово. 0:3 от Италии. Но шанс на медаль есть — разочарование турчанок наверняка было меньше, а мотивация на бронзовый поединок должна быть выше.
Бразилия — наверное, главный фаворит этой Олимпиады, оступилась в полуфинале, уступив команде США 2:3. Конечно, это разочарование для латиноамериканок, но бронза — шанс подсластить горькую пилюлю.
Добрый вечер! Всего час остаётся до начала матча за 3-е место женского олимпийского волейбольного турнира между командами Бразилии и Турции. Будем следить за этой игрой вместе!