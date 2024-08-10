Не по-борцовски. Спортсмена на Олимпиаде арестовали за то, что он приставал к женщине

Борцы греко-римского стиля свои выступления на Олимпиаде в Париже уже закончили. Однако не все из тех, кто проиграл, сумели принять неудачу с достоинством.

Заварил кашу

Египетский классик Мохамед Эль-Саед (до 67 кг) вместо возвращения в номер был арестован парижской полицией в пятницу, 9 августа.

Спортсмен отправился в столичное кафе после финала соревнований в своём весе, где присутствовал в качестве зрителя. При этом собственный телефон Мохамед и вовсе отключил.

Уже в заведении он приставал к женщине, сообщает газета Le Parisien. Олимпиец был сильно пьян и трогал посетительницу заведения за ягодицы.

Полиция прибыла на место происшествия в 4:30 утра и застала потасовку группы из 10 лиц. А уже потом к ним обратилась женщина, к которой ранее и приставал Эль-Саед. Спортсмена, конечно, задержали. Сейчас начались следственные мероприятия.

Запил с горя?

Мохамед Эль-Саед выступал на Олимпиаде 7 августа.

В среду, в поединке 1/8 финала весовой категории до 67 кг он проиграл азербайджанскому сопернику Хасрату Джафарову со счётом 0:9.

Как сообщает Reuters со ссылкой на НОК Египта, спортсмену грозит пожизненная дисквалификация в случае подтверждения обвинений.

Поездка на соревнования мечты для египтянина может стать последней в его спортивной жизни. А для всех остальных его поведение — наглядный пример того, как делать нельзя ни в коем случае.