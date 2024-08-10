Норвежские гандболистки выиграли Олимпиаду. Россиянки им на этот раз не помешали

Женская сборная Норвегии по гандболу стала победительницей Олимпийских игр в Париже. В финале норвежская команда разгромила сборную Франции со счётом 29:21. На двух предыдущих Олимпиадах норвежки проигрывали сборной России, которой на этот раз на Играх не было.

Финал в женском гандболе был самым предсказуемым в плане участниц. Просто Норвегия и Франция – две лучшие команды мира, пока Россия отстранена от международных соревнований. Они и добрались до решающего матча.

В котором просто фантастически сыграла 44-летняя голкипер Катрин Лунде. Она насолила сборной России в финале Игр-2008 в Пекине, когда норвежки победили команду Евгения Трефилова в драматичном финале. Она привела сборную Норвегии к победе в Лондоне-2012. Она творила подвиги на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Токио, но тогда в полуфиналах сборная России с гениальной Анной Вяхиревой была сильнее.

В финале Олимпиады-2024 она остановила сборную Франции, совершив 12 сейвов. А партнёрши её поддержали. Норвежки просто лучше играли в гандбол. Они были более злыми, более настойчивыми, более конкретными. Француженки не справились ни с задней линией сборной Норвегии, и это при том, что правая полусредняя Нора Мёрк сыграла даже не средне, но зато Стине Офтедаль и Хенни Рейстад – шикарно; ни с передней, где в линии царила Кари Браттсет.

Для нынешнего созыва сборной Норвегии это был последний шанс выиграть Олимпиаду. И команда Торира Хергейрссона его реализовала. Ещё до Игр в Париже свой уход из сборной после окончания Олимпиады анонсировали Лунде, Мёрк, Офтедаль. Браттсет тоже думает.

У женской сборной Норвегии к следующей Олимпиаде будет другая команда. Которая, в этом можно не сомневаться, тоже будет претендовать на золото. Но если в Лос-Анджелесе сыграет сборная России, норвежкам придётся очень сложно. Что касается Франции, подопечные Оливье Крумбхольца провели домашнюю Олимпиаду отлично. Но с такой Норвегией и с такой Лунде могла справиться только Вяхирева.