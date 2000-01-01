Самые возрастные участники Олимпиады в Париже

Леонель Мартинес — 60 лет

60-летний колумбиец уже выступал на Олимпиаде в 1984 году и спустя 40 лет решил вернуться на соревнования по стендовой стрельбе. После первой Олимпиады он уходил из спорта и начал заниматься бизнесом, но в 2010 году всё-таки вернулся к тренировкам.