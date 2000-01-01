Самые возрастные участники Олимпиады-2024
Самой юной участнице Олимпиады-2024 Чжэн Хаохао 11 лет. Но на Играх в Париже удивляют не только юноши. На ОИ-2024 много ветеранов. Сколько лет самым возрастным атлетам в Париже?
Михаин Лопес Нуньес — 41 год
Для Лопеса все Олимпийские игры складываются как нельзя лучше — он шестикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, единственный в истории всех стилей этого вида спорта!
Юсуф Дикеч — 51 год
Турок стал главным героем мемов с начала Олимпиады. Он смог завоевать серебро на парижской Олимпиаде, придя на сами соревнования по стрельбе из пистолета в футболке и без какой-либо специальной амуниции.
Нино Салуквадзе — 55 лет
Грузинка приехала на Олимпиаду в 10-й раз. На Играх 1988 года она завоевала золото и серебро по стрельбе из пистолета на разных расстояниях. В 2008 году ей удалось взять бронзу.
Леонель Мартинес — 60 лет
60-летний колумбиец уже выступал на Олимпиаде в 1984 году и спустя 40 лет решил вернуться на соревнования по стендовой стрельбе. После первой Олимпиады он уходил из спорта и начал заниматься бизнесом, но в 2010 году всё-таки вернулся к тренировкам.
Ни Сялянь — 61 год
Представительница Люксембурга, игрок в настольный теннис Ни Сялянь успела посетить шесть Игр за всю жизнь, это по одной Олимпиаде каждые 10 лет! Ранее она выступала за сборную Китая, но вышла замуж и сменила гражданство.
Рольф-Горан Бенгтссон — 62 года
На счету Бенгтссона это уже третьи Олимпийские игры, однако в этот раз двукратному серебряному призёру Игр не удалось забрать медаль в конном спорте. По происхождению Бенгтссон швед, но живёт в Германии и имеет свою конюшню.
Хуан Антонио Хименес Кобо — 65 лет
Кобо — самый возрастной спортсмен на этой Олимпиаде. Лучшим его результатом было серебро в Афинах в 2004 году. В этот раз представитель Испании занял лишь 13-е место.
Самые возрастные участники Олимпиады в Париже
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