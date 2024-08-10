У России всё-таки есть золото на Олимпиаде-2024. Наша чемпионка привела Китай к победе!

Представители российской спортивной школы продолжают брать золотые медали по художественной гимнастике на Олимпиаде. На этот раз победу россиянка получила необычным образом: не как спортсменка, а как тренер. Анастасия Близнюк возглавила сборную Китая в групповых упражнениях два года назад, а теперь привела её к олимпийской награде!
Прогресс
Анастасия Близнюк – двукратная олимпийская чемпионка и серебряный призёр ОИ в групповых упражнениях. Гимнастка планировала приехать в Париж как спортсменка, но сказались травма и отстранение россиян.
В итоге в 2022 году Близнюк приняла приглашение от сборной Китая и начала тренировать команду. Общий язык со спортсменками Анастасия нашла почти сразу, поэтому результаты быстро полетели в гору.
2023 год во многом стал историческим для Китая: девочки не только брали медали Кубка мира, но и впервые в истории завоевали золото и серебро на чемпионате мира. Всё это было неожиданным даже для Близнюк. Она признавалась, что на ЧМ-2023 главной целью было получить олимпийскую квоту. Поэтому прогнозы на Игры Близнюк давала скромные.
«Не люблю делать прогнозы. Олимпийские игры — другие соревнования, нежели чемпионат мира. Это какие-то космические соревнования в моём понятии. Там будет так, как всё предначертано человеку, команде. Только избранные люди могут выступать на Олимпийских играх. Хотелось бы, чтобы моя команда выступила хорошо. Буду просто работать с девочками, делать своё дело. Там посмотрим», – говорила Анастасия Sport24.
Новые чемпионки
Несмотря на оценку тренера, гимнастки из Поднебесной поехали в Париж в качестве одних из лидеров мировой гимнастики. Вот только в квалификации многоборья у азиаток не задалось: несмотря на чистое исполнение и сложную программу, они стали лишь пятыми. Это вызывало тревогу перед финалом, ведь на медали претендовали болгарки, итальянки и израильтянки.
Но китаянки в финале были шикарны. Девочки показали крутые программы, хотя и с небольшими неточностями. В пяти обручах гимнастки из Поднебесной стали первыми, а в трёх лентах и мячах мячах – третьими. Тем не менее этого хватило, чтобы взять золото (69,800).
В Париже вторыми стали израильтянки (68,850). Гимнастки вполне могли претендовать и на золото, если бы не помарки и пробежки.
Тройку призёров замкнула Италия (68,100). В пяти обручах спортсменки допустили несколько ошибок, а в трёх лентах и двух мячах они были прекрасны. Правда, этого не хватило, чтобы оказаться выше.
Китайские гимнастки
Фото: Jamie Squire/Getty Images
Для Китая в групповых упражнениях золото – лишь вторая награда на Олимпиаде в художественной гимнастике. На домашней Олимпиаде 2008 года им досталось серебро, а золото тогда ушло к России.
Сейчас же они добыли долгожданную победу. И немалый вклад в победу сделала именно россиянка Анастасия Близнюк.