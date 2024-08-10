Топ-события воскресенья: UFC, российское дерби в теннисе, финал Олимпиады и футбол

Спортивное 11 августа: финалы в гандболе, водном поло, женских волейболе и баскетболе, а ещё «Крылья» — «Факел» и «Спартак» — «Ахмат»!

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Время в материале указано по Москве.

👊 2:30*: Яна Сантос (Россия) — Челси Чендлер (США), UFC on ESPN 61

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: бой Сантос за место в UFC

Яна Куницкая, относительно недавно сменившая фамилию на Сантос, никак не может выбраться на победную тропу. Серия поражений россиянки насчитывает уже три поединка, что, впрочем, не мешает ей оставаться в топ-15 рейтинга. Но ещё одна неудача почти наверняка станет фатальной: никто не станет держать Яну в промоушене только из-за прошлых достижений. Таким образом, Яне нужна только победа. Одолеть Челси Чендлер вполне реально.

🎾 3:30*: Диана Шнайдер (Россия, 14) — Людмила Самсонова (Россия, 6), Торонто, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится российское дерби в Торонто?

На супертурнире в Канаде до 1/4 финала добрались две россиянки — Людмила Самсонова и Диана Шнайдер, причём по сетке они сойдутся как раз в очном матче. Ранее теннисистки уже встречались один раз в этом году — в Риме сильнее была Диана. Победительница нового поединка далее выйдет на кого-то из пары Джессика Пегула — Питон Стирнс.

🥇🏃‍♂️ 9:00: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, марафон (женщины), финал

Интрига: сможет ли Сифан Хассан взять третью медаль в Париже?

Нидерландская легкоатлетка Сифан Хассан на Олимпиаде-2024 решила поучаствовать в организованном ею же челлендже — пробежать 5000, 10 000 м и марафон. На двух дистанциях на стадионе Хассан взяла две бронзы. Сможет ли зацепить медаль в марафоне после таких изматывающих забегов?

Хассан снялась с дистанции 1500 м ради марафона: Сифан Хассан снялась с дистанции 1500 м на Олимпиаде, она планирует пробежать марафон

🥇🏐 14:00: США — Италия, Олимпиада-2024, волейбол (женщины), финал

Интрига: Карч Кирай или Хулио Веласко? Битва титанов

Большой финал в женском волейболе! Американки в полуфинале сокрушили Бразилию, которая до этого матча не проиграла ни сета. Эта победа точно придала уверенности команде Карча Кирая. Италия идёт по турниру катком, в полуфинале команда Хулио Веласко спокойно нейтрализовала звёздное нападение Турции. Кто окажется сильнее в финале?

🥇🤼 14:00: Олимпиада-2024, борьба, до 97 кг (мужчины), финал

Интрига: сможет ли экс-россиянин к золоту чемпионата мира добавить олимпийскую победу?

Представляющий Бахрейн Ахмед Тажудинов — воспитанник школы Абдулрашида Садулаева — два года назад сменил спортивное гражданство. И не прогадал. Он выиграл ЧМ-2023 в Сербии, в полуфинале разгромив самого Садулаева. Правда, россиянин вышел на ковёр с травмой шеи, но в протоколе указывается только итоговый счёт. А он был 9:2 в пользу Тажудинова, после чего Абдулрашид снялся. Теперь Ахмед нацелился и на победу на Олимпиаде.

🥇🤽‍♂️ 15:00: Сербия — Хорватия, Олимпиада-2024, водное поло (мужчины), финал

Интрига: россиянин будет биться за титул олимпийского чемпиона!

Противостояние Сербия — Хорватия в любом виде спорта — просто лютое. А уже если это финал Олимпийских игр — тем более. А если в водном поло — это вообще рубка до крови. Россияне традиционно болеют за сербов, но в составе хорватов выступает бывший капитан сборной России Константин Харьков. За кого будете вы?

⚽️ 16:00: «Атлетико» Мадрид — «Ювентус», товарищеский матч

Интрига: кому достанется победа в матче топ-клубов Европы?

«Атлетико» гремит на трансферном рынке. Взяли защитника сборной Испании Робена Ле Нормана и второго бомбардира Примеры Александра Сёрлота. Совсем скоро к команде должны присоединиться Конор Галлахер и Хулиан Альварес. Прошлый сезон команда завершила на четвёртой строчке в таблице Ла Лиги, а теперь наверняка рассчитывает на большее. «Юве» стал третьим в Серии А по итогам прошлого сезона. Теперь у команды новый тренер — Тьяго Мотта сменил на этом посту Массимилиано Аллегри. Предстоящий матч — последняя проверка для команд перед стартом сезона.

🥇🤾‍♀️ 16:00: Германия — Дания, Олимпиада-2024, гандбол (мужчины), финал

Интрига: молодость немцев или звёздность датчан?

Финал мужского гандбола в Париже должен получиться огненным! Фантастическая игра сборной Дании по ходу всего турнира не оставляла сомнений в том, что они пробьются в финал. Их соперниками все видели хозяев турнира, но в дело вмешались немцы, которые одержали просто волшебную победу. И теперь молодая, скоростная, напористая сборная Германии в финале против звёздной, мощной и тоже очень быстрой сборной Дании.

🥇🏀 16:30: Франция — США, Олимпиада-2024, баскетбол (женщины), финал

Интрига: американки выиграют восьмую Олимпиаду подряд?

В далёком 1992 году сборная США заняла третье место на Олимпиаде в Барселоне, в полуфинале проиграв Объединённой команде из СНГ. После этого — ни одного поражения и семь золотых наград на Олимпийских играх. Пока сборная с Эйжей Уилсон и Дайаной Таурази выглядит отлично, но в финале им будет противостоять хозяйка соревнований – Франция. Удастся ли домашней национальной команде отобрать главную награду у фаворита турнира?

⚽️ 17:30: «Крылья Советов» — «Факел», РПЛ, 4-й тур

Интрига: кто победит в матче худших команд РПЛ?

Битва худших команд Премьер-Лиги. «Крылья Советов» проиграли три матча из трёх (четыре из четырёх с учётом Кубка) и рухнули на последнюю строчку в таблице. У «Факела» дела чуть лучше — одно очко по итогам трёх туров. У обеих команд пока большие проблемы с атакой — каждая из них забила всего по одному мячу. А теперь немного приятной статистики для болельщиков «Крыльев Советов». «Факел» ни разу не обыгрывал самарскую команду на её поле. Кто прервёт серию без поражений? Или будет ничья?

Тренер «Крыльев» ответил на вопрос о проблеме команды: Осинькин: «Крылья Советов» ещё не набрали общую командную форму

⚽️ 20:00: «Спартак» — «Ахмат», РПЛ, 4-й тур

Интрига: продлит ли «Спартак» победную серию?

«Спартак» провалил первый матч в сезоне — проиграл на выезде «Оренбургу» со счётом 0:2. После этого команда Деяна Станковича одержала три победы подряд (с учётом Кубка России) и отгрузила сопернику суммарно девять мячей. «Ахмат» в прошлом туре потерпел болезненное поражение — «Локомотив» разобрал соперника в Грозном (5:0). Каким «Ахмат» предстанет в Москве? В последних пяти матчах на стадионе «Спартака» грозненский клуб не одержал ни одной победы и забил всего один мяч.