Топ-события воскресенья: UFC, российское дерби в теннисе, финал Олимпиады и футбол

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Посмотреть все события 11 августа в Матч-центре
- 👊 2:30*: Яна Сантос (Россия) — Челси Чендлер (США), UFC on ESPN 61
- 🎾 3:30*: Диана Шнайдер (Россия, 14) — Людмила Самсонова (Россия, 6), Торонто, 1/4 финала
- 🥇🏃♂️ 9:00: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, марафон (женщины), финал
- 🥇🏐 14:00: США — Италия, Олимпиада-2024, волейбол (женщины), финал
- 🥇🤼 14:00: Олимпиада-2024, борьба, до 97 кг (мужчины), финал
- 🥇🤽♂️ 15:00: Сербия — Хорватия, Олимпиада-2024, водное поло (мужчины), финал
- ⚽️ 16:00: «Атлетико» Мадрид — «Ювентус», товарищеский матч
- 🥇🤾♀️ 16:00: Германия — Дания, Олимпиада-2024, гандбол (мужчины), финал
- 🥇🏀 16:30: Франция — США, Олимпиада-2024, баскетбол (женщины), финал
- ⚽️ 17:30: «Крылья Советов» — «Факел», РПЛ, 4-й тур
- ⚽️ 20:00: «Спартак» — «Ахмат», РПЛ, 4-й тур
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Время в материале указано по Москве.
👊 2:30*: Яна Сантос (Россия) — Челси Чендлер (США), UFC on ESPN 61
*Время боя может измениться и будет уточнено
Интрига: бой Сантос за место в UFC
Яна Куницкая, относительно недавно сменившая фамилию на Сантос, никак не может выбраться на победную тропу. Серия поражений россиянки насчитывает уже три поединка, что, впрочем, не мешает ей оставаться в топ-15 рейтинга. Но ещё одна неудача почти наверняка станет фатальной: никто не станет держать Яну в промоушене только из-за прошлых достижений. Таким образом, Яне нужна только победа. Одолеть Челси Чендлер вполне реально.
🎾 3:30*: Диана Шнайдер (Россия, 14) — Людмила Самсонова (Россия, 6), Торонто, 1/4 финала
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: чем завершится российское дерби в Торонто?
На супертурнире в Канаде до 1/4 финала добрались две россиянки — Людмила Самсонова и Диана Шнайдер, причём по сетке они сойдутся как раз в очном матче. Ранее теннисистки уже встречались один раз в этом году — в Риме сильнее была Диана. Победительница нового поединка далее выйдет на кого-то из пары Джессика Пегула — Питон Стирнс.
🥇🏃♂️ 9:00: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, марафон (женщины), финал
Интрига: сможет ли Сифан Хассан взять третью медаль в Париже?
Нидерландская легкоатлетка Сифан Хассан на Олимпиаде-2024 решила поучаствовать в организованном ею же челлендже — пробежать 5000, 10 000 м и марафон. На двух дистанциях на стадионе Хассан взяла две бронзы. Сможет ли зацепить медаль в марафоне после таких изматывающих забегов?
🥇🏐 14:00: США — Италия, Олимпиада-2024, волейбол (женщины), финал
Интрига: Карч Кирай или Хулио Веласко? Битва титанов
Большой финал в женском волейболе! Американки в полуфинале сокрушили Бразилию, которая до этого матча не проиграла ни сета. Эта победа точно придала уверенности команде Карча Кирая. Италия идёт по турниру катком, в полуфинале команда Хулио Веласко спокойно нейтрализовала звёздное нападение Турции. Кто окажется сильнее в финале?
🥇🤼 14:00: Олимпиада-2024, борьба, до 97 кг (мужчины), финал
Интрига: сможет ли экс-россиянин к золоту чемпионата мира добавить олимпийскую победу?
Представляющий Бахрейн Ахмед Тажудинов — воспитанник школы Абдулрашида Садулаева — два года назад сменил спортивное гражданство. И не прогадал. Он выиграл ЧМ-2023 в Сербии, в полуфинале разгромив самого Садулаева. Правда, россиянин вышел на ковёр с травмой шеи, но в протоколе указывается только итоговый счёт. А он был 9:2 в пользу Тажудинова, после чего Абдулрашид снялся. Теперь Ахмед нацелился и на победу на Олимпиаде.
🥇🤽♂️ 15:00: Сербия — Хорватия, Олимпиада-2024, водное поло (мужчины), финал
Интрига: россиянин будет биться за титул олимпийского чемпиона!
Противостояние Сербия — Хорватия в любом виде спорта — просто лютое. А уже если это финал Олимпийских игр — тем более. А если в водном поло — это вообще рубка до крови. Россияне традиционно болеют за сербов, но в составе хорватов выступает бывший капитан сборной России Константин Харьков. За кого будете вы?
⚽️ 16:00: «Атлетико» Мадрид — «Ювентус», товарищеский матч
Интрига: кому достанется победа в матче топ-клубов Европы?
«Атлетико» гремит на трансферном рынке. Взяли защитника сборной Испании Робена Ле Нормана и второго бомбардира Примеры Александра Сёрлота. Совсем скоро к команде должны присоединиться Конор Галлахер и Хулиан Альварес. Прошлый сезон команда завершила на четвёртой строчке в таблице Ла Лиги, а теперь наверняка рассчитывает на большее. «Юве» стал третьим в Серии А по итогам прошлого сезона. Теперь у команды новый тренер — Тьяго Мотта сменил на этом посту Массимилиано Аллегри. Предстоящий матч — последняя проверка для команд перед стартом сезона.
🥇🤾♀️ 16:00: Германия — Дания, Олимпиада-2024, гандбол (мужчины), финал
Интрига: молодость немцев или звёздность датчан?
Финал мужского гандбола в Париже должен получиться огненным! Фантастическая игра сборной Дании по ходу всего турнира не оставляла сомнений в том, что они пробьются в финал. Их соперниками все видели хозяев турнира, но в дело вмешались немцы, которые одержали просто волшебную победу. И теперь молодая, скоростная, напористая сборная Германии в финале против звёздной, мощной и тоже очень быстрой сборной Дании.
🥇🏀 16:30: Франция — США, Олимпиада-2024, баскетбол (женщины), финал
Интрига: американки выиграют восьмую Олимпиаду подряд?
В далёком 1992 году сборная США заняла третье место на Олимпиаде в Барселоне, в полуфинале проиграв Объединённой команде из СНГ. После этого — ни одного поражения и семь золотых наград на Олимпийских играх. Пока сборная с Эйжей Уилсон и Дайаной Таурази выглядит отлично, но в финале им будет противостоять хозяйка соревнований – Франция. Удастся ли домашней национальной команде отобрать главную награду у фаворита турнира?
⚽️ 17:30: «Крылья Советов» — «Факел», РПЛ, 4-й тур
Интрига: кто победит в матче худших команд РПЛ?
Битва худших команд Премьер-Лиги. «Крылья Советов» проиграли три матча из трёх (четыре из четырёх с учётом Кубка) и рухнули на последнюю строчку в таблице. У «Факела» дела чуть лучше — одно очко по итогам трёх туров. У обеих команд пока большие проблемы с атакой — каждая из них забила всего по одному мячу. А теперь немного приятной статистики для болельщиков «Крыльев Советов». «Факел» ни разу не обыгрывал самарскую команду на её поле. Кто прервёт серию без поражений? Или будет ничья?
⚽️ 20:00: «Спартак» — «Ахмат», РПЛ, 4-й тур
Интрига: продлит ли «Спартак» победную серию?
«Спартак» провалил первый матч в сезоне — проиграл на выезде «Оренбургу» со счётом 0:2. После этого команда Деяна Станковича одержала три победы подряд (с учётом Кубка России) и отгрузила сопернику суммарно девять мячей. «Ахмат» в прошлом туре потерпел болезненное поражение — «Локомотив» разобрал соперника в Грозном (5:0). Каким «Ахмат» предстанет в Москве? В последних пяти матчах на стадионе «Спартака» грозненский клуб не одержал ни одной победы и забил всего один мяч.