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Скандалище на Олимпиаде в Париже: у американской гимнастки отобрали медаль, которую ранее забрали у румынки

Оглушительный скандал на Олимпиаде: у американской гимнастки отобрали уже вручённую медаль
Андрей Шитихин
Оглушительный скандал на Олимпиаде
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Румынская гимнастка, уронившая флаг и разрыдавшаяся из-за несправедливого решения судей, всё-таки получит бронзу.

Американскую гимнастку Джордан Чайлз лишили бронзовой медали в вольных упражнениях на Олимпиаде в Париже. Награду Чайлз уже получила и даже вместе с Симоной Байлз успела устроить шоу на награждении. Но теперь медаль придётся вернуть той девушке, которая её заслужила – румынке Ане Барбосу.

Кадры того, как радостная румынская девушка выскочила с национальным флагом праздновать своё третье место, а потом увидела, что судьи поменяли своё решение, облетели весь мир. Барбосу изначально завоевала бронзу, а Чайлз была только пятой. Но американцы подали протест на один элемент. И этот протест был удовлетворён.

У румынки, когда она сначала услышала о пересмотре результатов, а затем увидела результат на табло, флаг выпал из рук, а затем она залилась слезами.

Румынская гимнастка разрыдалась, увидев оценки американки:
У румынской гимнастки отобрали медаль в пользу США. Душераздирающая сцена на Олимпиаде
У румынской гимнастки отобрали медаль в пользу США. Душераздирающая сцена на Олимпиаде

Так и рыдая на плече тренера, Ана Барбосу покинула соревновательную арену, а Джордан Чайлз вместе с Симоной Байлз поднялись на пьедестал на церемонии награждения и поздравили чемпионку в вольных – бразильянку Ребеку Андраде.

Судейское решение о лишении румынки бронзовой награды вызвало настоящий скандал с громкими заявлениями.

Федерация гимнастики Румынии подала апелляцию на пересмотр результатов, который рассмотрела выездная панель Спортивного арбитражного суда. Как оказалось, американцы, когда подавали протест на пересмотр результатов, нарушили правила – они не уложились в отведённое время. На четыре секунды.

Посмотрите, что происходило с румынской гимнасткой, лишённой медали

Согласно решению CAS, Международная федерация гимнастики обязана вновь пересмотреть результаты в вольных упражнениях и перераспределить медали. Все другие протесты на это решение отклонены.

Таким образом, румынке, которую жалел весь мир, вернули награду. И теперь в её ситуации оказалась американка. А если бы судьи изначально сделали свою работу верно, крупнейшего скандала Олимпиады – наряду с провалившими гендерный тест участницами турнира по боксу – вообще можно было избежать.

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