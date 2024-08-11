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Олимпиада-2024 в Париже – расписание соревнований на 11 августа 2024

Кому достанутся последние золотые награды? Расписание 16-го дня Олимпиады в Париже
Батраз Томаев
Расписание соревнований ОИ на 11 августа 2024 год
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Борьба за золото будет не только в волейболе, но и в лёгкой атлетике, гандболе, баскетболе и борьбе.

Сегодня, 11 августа, в Париже разыграют заключительные 13 комплектов наград летних Олимпийских игр 2024 года в 11 видах спорта: современном пятиборье, волейболе, тяжёлой атлетике, баскетболе, гандболе, водном поло, синхронном плавании, лёгкой атлетике, велоспорте и спортивной борьбе.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований Олимпиады-2024 в Париже на 11 августа.

Полный календарь Олимпиады-2024

11 августа, воскресенье. 16-й день. Расписание финалов

9:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Марафон;
12:00. Современное пятиборье. Женщины;
12:30. Тяжёлая атлетика. Женщины. Свыше 81 кг;
13:25. Вольная борьба. До 65 кг;
13:45. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт;
14:00. Волейбол. Женщины. США — Италия;
14:00. Вольная борьба. До 97 кг;
14:23. Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин;
14:30. Гандбол. Мужчины. Германия — Дания;
14:45. Женская борьба. До 76 кг;
14:56. Велоспорт. Трек. Женщины. Омниум;
15:00. Водное поло. Мужчины. Сербия — Хорватия;
16:30. Баскетбол. Женщины. Франция — США.

Медальный зачёт Олимпиады-2024

11 августа, воскресенье. 16-й день. Полное расписание

9:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Марафон. Финал;
10:00. Водное поло. Мужчины. За пятое-шестое места. Греция — Испания;
10:00. Гандбол. Мужчины. За третье место. Испания — Словения;
11:35. Водное поло. Мужчины. За третье место. США — Венгрия;
12:00. Вольная борьба. До 65 кг, до 97 кг. Утешительный раунд. Женская борьба. До 76 кг;
12:00. Современное пятиборье. Женщины. Финал;
12:00. Велоспорт. Трек. Женщины. Омниум. Скрэтч. Спринт. 1/2 финала. Мужчины. Кейрин. 1/4 финала;
12:30. Баскетбол. Женщины. За третье место. Бельгия — Австралия;
12:30. Тяжёлая атлетика. Женщины. Свыше 81 кг. Финал;
13:25. Вольная борьба. До 65 кг. Финал;
13:45. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. Финал;
14:00. Волейбол. Женщины. США — Италия. Финал;
14:00. Вольная борьба. До 97 кг. Финал;
14:23. Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин. Финал;
14:30. Гандбол. Мужчины. Германия — Дания. Финал;
14:45. Женская борьба. До 76 кг. Финал;
14:56. Велоспорт. Трек. Женщины. Омниум. Финал;
15:00. Водное поло. Мужчины. Сербия — Хорватия. Финал;
16:30. Баскетбол. Женщины. Франция — США. Финал;
22:00. Церемония закрытия.

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